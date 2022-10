Đan Phượng tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Huyện ủy Đan Phượng vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa 11 về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới". Ông Nguyễn Doãn Toản - Trưởng ban Dân vận Thành ủy và Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tới dự.



Ông Trần Đức Hải – Bí thư Huyện ủy Đan Phượng trao giấy khen cho đại diện các tập thể được khen thưởng. Ảnh: Nguyễn Việt Tâm.

Theo Huyện ủy Đan Phượng, những năm qua, nhận thức sâu sắc về công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội.

Vì vậy, ngay sau khi Nghị quyết Trung ương 8, khóa 11 về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới được ban hành, Huyện ủy đã kịp thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt sâu rộng tới các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và toàn diện các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh.

Qua đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu vũ trang được nâng lên.

Cụ thể, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được xây dựng và củng cố ngày càng vững chắc, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu, quan điểm, phương châm chiến lược bảo vệ Tổ quốc theo nội dung Nghị quyết Trung ương 8 đề ra.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, thúc đẩy kinh tế, xã hội ngày càng phát triển.

Năm 2013 huyện được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, năm 2015 được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của TP Hà Nội, năm 2020, 15/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Trên cơ sở kết quả đạt được, hội nghị đã thảo luận, đánh giá nguyên nhân và các tồn tại, hạn chế, dự báo bối cảnh và thách thức để đề ra mục tiêu, quan điểm và phương châm chỉ đạo trong những năm tiếp theo.

Trong đó, mục tiêu chung được xác định là quán triệt nghiêm túc và đầy đủ quan điểm của Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Phát huy chặt chẽ sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên với chất lượng ngày càng cao, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp.

Xây dựng thế trận quân sự, nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tiếp tục đáp ứng cao yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Cũng theo Huyện ủy Đan Phượng, thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của thống nhất của chính quyền các cấp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại địa phương, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Kịp thời xử lý các tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngời, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, phát huy vài trò của các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là lực lượng Quân sự, Công an trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương…

Nhân dịp này, Huyện ủy Đan Phượng đã tuyên dương, khen thưởng 17 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn huyện trong 10 năm qua.