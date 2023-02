Thời gian gần đây, truyền thông Hàn Quốc "sôi sục" vì thông tin lễ cưới của "chàng rể quốc dân" Lee Seung Gi và nữ diễn viên đầy tai tiếng Lee Da In sắp diễn ra vào đầu tháng 4. Những thông tin cụ thể về công tác tổ chức vẫn chưa được công bố, tuy nhiên, dàn khách mời "đáng đồng tiền, bát gạo" đã được hé lộ.

Theo đó, MC quốc dân Yoo Jae Suk là người dẫn dắt lễ cưới của cặp đôi này. Yoo Jae Suk và Lee Seung Gi không hề lạ gì nhau, cả hai đã từng hợp tác trong rất nhiều các chương trình, game show khác nhau. Họ không phải bạn thân nhưng là những người đồng nghiệp tốt bụng, yêu quý nhau.

Nam ca sĩ Lee Juk cũng là khách mời trong lễ cưới và thể hiện bài hát chúc mừng cô dâu chú rể. Lee Juk là chủ nhân bản "hit" ballad It's Fortunate. Ca khúc thường được thể hiện trong các đám cưới tại Hàn Quốc.

Dàn sao sẽ "đổ bộ" đám cưới của Lee Seung Gi và bạn gái

Yoo Jae Suk và Lee Juk là hai trong số các khách mời dự lễ cưới Lee Seung Gi. (Ảnh: IT).

Ngoài những khách mời danh tiếng, đám cưới của Lee Seung Gi và Lee Da In sẽ diễn ra kín đáo vào ngày 7/4 tại khách sạn Grand Intercontinental Seoul Parnas ở Gangnam.

Ngày 7/2, tờ Hankyung đưa tin, Lee Seung Gi thông báo kết hôn với Lee Da In. Từ khi công khai hẹn hò vào giữa năm 2021 đến lúc tuyên bố kết hôn, Lee Seung Gi bị đông đảo khán giả phản đối vì gia đình Lee Da In vướng nhiều tai tiếng.

Ngay từ khi Lee Seung Gi bắt đầu công khai hẹn hò với Lee Da In, chuyện tình cảm của hai người đã không nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Những phản ứng tiêu cực xảy ra là do quá khứ nhiều tai tiếng của gia đình Lee Da In.

Lee Da In (sinh năm 1992) là con gái của “Mama Chuê” Kyun Mi Ri, cha là nam diễn viên Im Young Gyu. Chị gái cô là nữ diễn viên Lee Yoo Bi. Năm 1993, Kyun Mi Ri và nam diễn viên Im Young Gyu ly hôn. Sau đó, bà tái hôn với doanh nhân Lee Hong Heon, Lee Da In và chị gái lấy họ theo cha dượng.

Mối quan hệ của Lee Seung Gi và Lee Da In không được dư luận ủng hộ. (Ảnh: IT).

Cha dượng của Lee Da In bị kết án tù vào năm 2011 vì tội thao túng giá cổ phiếu và thu lợi bất chính. Doanh nhân họ Lee bị kết án ba năm tù sau khi nắm quyền kiểm soát Corebit, một công ty niêm yết của KOSDAQ và tuyên bố sai sự thật rằng họ sẽ đầu tư vào ngành công nghiệp sinh học y tế, chiếm đoạt 26,6 tỷ KRW (21,1 triệu USD).

Cha dượng của cô ra tù năm 2014 và tiếp tục vào tù với tội danh tương tự vào năm 2016. Có rất nhiều nạn nhân lâm vào cảnh đường cùng, phá sản vì bị lừa. Trước khi bị điều tra, cha mẹ Lee Da In đã chuyển nhượng nhiều tài sản sang tên cô và chị gái.

Việc Lee Da In thường xuyên sử dụng đồ hiệu, có cuộc sống sang chảnh được cho là nhờ vào số tiền lừa đảo, làm ăn phi pháp của cha dượng.