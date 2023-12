Dân thường chiếm 61% trường hợp chết chóc ở Gaza do không kích của Israel

Haaretz đã công bố một phân tích của Yagil Levy, giáo sư xã hội học tại Đại học Mở Israel, cho thấy trong ba chiến dịch trước đó ở Gaza, trong giai đoạn từ 2012-2022, tỷ lệ dân thường thiệt mạng trên tổng số người thiệt mạng trong các cuộc không kích đã dao động ở mức khoảng 40%. Tỷ lệ đó đã giảm xuống còn 33% trong chiến dịch ném bom hồi đầu năm nay, mang tên Chiến dịch Lá chắn và Mũi tên.

Một cô gái Palestine ở Gaza. Ảnh: Shutter.

Trong ba tuần đầu tiên của chiến dịch Thanh kiếm sắt lần này, tỷ lệ dân thường thiệt mạng đã tăng lên 61%, điều mà Levy mô tả là “sự tàn sát chưa từng có” đối với lực lượng Israel ở Gaza. Theo Levy, tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với con số thương vong dân sự trung bình trong tất cả các cuộc xung đột trên thế giới trong thế kỷ 20, trong đó dân thường chiếm khoảng một nửa số người chết.

Levy cho biết: “Kết luận chung là việc giết hại thường dân trên diện rộng không những không đóng góp gì cho an ninh của Israel mà còn chứa đựng nền tảng để làm suy yếu thêm an ninh của Israel… Những người dân Gaza trỗi dậy từ đống đổ nát của ngôi nhà và sự mất mát của gia đình họ sẽ tìm cách trả thù mà không một thỏa thuận an ninh nào có thể chống lại được”.

Nghiên cứu xác nhận một cuộc điều tra cách đây 10 ngày của tạp chí +972 Magazine của Israel-Palestine và tạp chí Local Call bằng tiếng Do Thái, cho thấy Israel đang cố tình nhắm mục tiêu vào các khu dân cư để gây thương vong hàng loạt cho dân thường với hy vọng người dân sẽ phản đối những người cai trị Hamas của họ.

Phân tích trên Haaretz được đưa ra hôm thứ Bảy 9/12 khi các lực lượng Israel chiến đấu để củng cố quyền kiểm soát phía bắc Gaza với việc ném bom quận Shejaiya của Thành phố Gaza, đồng thời tiến hành các cuộc không kích vào Rafah, một thị trấn ở biên giới phía nam với Ai Cập, nơi quân đội Israel đã thông báo cho người dân về việc này để tìm chỗ trú ẩn.

Toàn bộ số người chết trong 24 giờ qua vẫn chưa rõ ràng nhưng bệnh viện chính ở trung tâm Gaza, tại Deir al-Balah, cho biết họ đã tiếp nhận 71 thi thể và 62 thi thể đã được đưa đến bệnh viện Nasser ở thành phố chính phía nam Khan Younis, theo Bộ Y tế do Hamas điều hành.

Các số liệu sẽ khiến chính quyền Biden cảm thấy khó chịu khi họ đang phải đối mặt với sự chỉ trích và cô lập toàn cầu vì phủ quyết cuộc bỏ phiếu của hội đồng bảo an Liên hợp quốc về lệnh ngừng bắn hôm 8/12.

Người phát ngôn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, John Kirby, phát biểu hôm 8/12 nói rằng Mỹ đã tìm cách thuyết phục các lực lượng Israel phân biệt trong việc lựa chọn mục tiêu và nhiều lần tuyên bố Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) đã tiếp thu.

Tuy nhiên tổ chức Theo dõi Nhân quyền cho biết Mỹ có nguy cơ “đồng lõa với tội ác chiến tranh” khi tiếp tục cung cấp vũ khí và hỗ trợ ngoại giao cho Israel. Paul O’Brien, giám đốc điều hành của Tổ chức Ân xá Quốc tế Hoa Kỳ, cho biết: “Với quyền phủ quyết này, chính phủ Mỹ đang quay lưng lại một cách đáng xấu hổ trước sự đau khổ to lớn của dân thường, số người chết đáng kinh ngạc và thảm họa nhân đạo chưa từng có ở Gaza”.

Ngoại trưởng Ả Rập Saudi, Faisal bin Farhan Al Saud, đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, tại Washington vào tối thứ Sáu để duy trì áp lực về “các bước khẩn cấp” nhằm thiết lập lệnh ngừng bắn để có thể chuyển viện trợ nhân đạo.

Trước sự chỉ trích toàn cầu, các quan chức Mỹ nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc thúc đẩy hàng viện trợ nhân đạo tới Gaza thông qua cửa khẩu Rafah.

Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và các cơ quan viện trợ khác nói rằng ngay cả khi các xe tải tiến vào Dải Gaza tại Rafah, cuộc tấn công trên bộ ở miền nam Gaza và tình trạng thiếu an ninh nói chung đang ngăn cản việc phân phối hàng hóa, khi mà mối đe dọa ngày càng gia tăng về nạn đói và bệnh tật.

IDF cho biết họ đã thất bại trong nỗ lực giải cứu con tin hôm thứ Sáu. Người phát ngôn chính, R Adm Daniel Hagari, cho biết: "Các lực lượng đã đột kích vào một địa điểm của Hamas và tiêu diệt những kẻ đã tham gia bắt cóc và giam giữ con tin."

Ông cho biết hai binh sĩ Israel đã bị thương nặng trong nhiệm vụ và không có con tin nào được giải cứu. Ông không xác nhận tuyên bố của Hamas rằng một con tin, Sahar Baruch, 25 tuổi, đã thiệt mạng trong nỗ lực giải cứu, nhưng kibbutz quê hương của ông ở Be'eri thông báo Baruch đã chết.