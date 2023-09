Dân tình đổ xô đi săn vé khi biết tin nhóm nhạc huyền thoại Westlife đến Việt Nam

Weslife mang world tour tới Việt Nam

Tối 19/9, nhóm nhạc Westlife chính thức thông báo sẽ mang The Wild Dreams Tour - All The Hits đến Việt Nam trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu của họ. Đêm diễn của Westlife diễn ra tại SVĐ Thống Nhất - nơi có sức chứa khoảng 15 nghìn khán giả vào tối 22/11 tới đây. Trong chia sẻ trên Fanpage, nhóm nhạc bày tỏ sự hào hứng khi được trở lại Việt Nam sau 12 năm. Đồng thời, Westlife cũng cho biết vé đêm nhạc sẽ được mở bán từ ngày 26/9.

Nhóm nhạc Westlife. (Ảnh: FBNV)

Việc ban nhạc gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X tới Việt Nam khiến nhiều diễn đàn xôn xao ngay trong đêm. Loạt bài đăng liên quan tới Westlife khiến từ khóa nhanh chóng lên top tìm kiếm. "Gia đình mình sẽ phải sở hữu ngay 7 vé bởi cả nhà đều rất thích"; "Một năm tuyệt vời khi hàng loạt nhóm nhạc lớn tới Việt Nam. Sau concert Blackpink, hứa hẹn đây sẽ lại là một bữa tiệc lớn"; "Tôi chắc chắn sẽ tới TPHCM để tham gia concert này" - Một số khán giả bình luận.

Westlife là một nhóm nhạc đến từ Ireland và được thành lập từ năm 1998. Với ngoại hình đẹp, những ca khúc Pop ballad truyền cảm, nhóm đã đạt được thành công lớn trên toàn thế giới. Nhiều ca khúc của họ quen thuộc với khán giả Việt Nam như I Have A Dream, Seasons In The Sun, My Love, If I Let You Go, Flying Without Wings, You Raise Me Up, Soledad, I Lay My Love On You...

Westlife đã có 14 đĩa đơn đạt vị trí #1 trong bảng xếp hạng Anh (tính từ năm 1999 đến năm 2006), xếp thứ 3 trong số những nghệ sĩ và ban nhạc có nhiều đĩa đơn #1 nhất tại Anh (chỉ sau Elvis Presley và The Beatles, xếp ngang với Cliff Richard). Ban nhạc đã bán được tổng cộng hơn 44 triệu album tại hơn 40 nước trong đó có hơn 12 triệu album tính riêng tại Anh, 14 lần đĩa đơn #1 tại Anh và 13 lần đĩa đơn #1 tại Ireland.

Tháng 10/ 2011, 4 thành viên Westlife đột ngột tuyên bố tan rã và thông báo sẽ có một chuyến lưu diễn tạm biệt vào mùa xuân năm 2012. Đến năm 2018, nhóm này đã tái hợp và phát hành album phòng thu thứ 11, vào năm 2019.