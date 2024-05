Dân tộc bí ẩn nhất trong Kinh thánh có gì đặc biệt?

Người Philistine là một trong những nhân vật có vai trò quan trọng nhất, và có hình ảnh bị khinh miệt nhiều nhất, trong các câu chuyện được kể lại trong Kinh thánh. Theo The Independent, cái tên "Philistine" ngày nay vẫn được dụng để chỉ những người ít học, tầm thường, không biết trân trọng nghệ thuật. Thế nhưng, những phát hiện mới trong một lăng mộ cổ ở Israel hứa hẹn sẽ "minh oan" cho thân phận ân tộc này.

Tại lăng mộ cổ được phát hiện từ năm 1985 ở Israel, các nhà khoa học đã lần đầu tiên tìm thấy được thi thể được chôn cất của 200 người Philistine. Các thành viên của dân tộc cổ xưa trong Kinh thánh được an táng với nhiều đồ trang sức và dầu thơm. Điều này cho thấy người Philistine cũng có một nền văn hóa phong phú, chứ không hoàn toàn "phàm phu tục tử" như được mô tả. Các nhà khoa học đang tiến hành thêm nhiều thí nghiệm khác để làm sáng tỏ thêm về thân phận của dân tộc này.

Kiến trúc sư Lawrence Stager, người dẫn đầu đoàn khảo cổ vào năm 1985, cho biết: "Người Philistine đã chịu nhiều tai tiếng trong lịch sử. Khám phá này sẽ giúp chấm dứt nhiều truyền thuyết không tốt đẹp về họ". Đây là lần đầu tiên các nhà khoa học trên thế giới tìm thấy hài cốt của người Philistine.

Những phát hiện mới có thể giúp "rửa sạch thân phận" của người Philistine được nhắc đến nhiều trong Kinh thánh. (Ảnh: Reuters).

Giáo sư khảo cổ học Daniel Master, một trong những người chỉ huy quá trình khai quật, cho biết: "Sau nhiều thập niên nghiên cứu về người Philistine dựa trên những cổ vật của họ, cuối cùng chúng tôi cũng đã được "gặp tận mặt" dân tộc này. Chúng tôi đang tiến gần đến việt giải mã những bí ẩn về nguồn gốc của nhóm người này".

Theo tờ The Independent, trong các ghi chép của Kinh thánh, người Philistine được mô tả là "kẻ thù không đội trời chung" với người Israel cổ đại. Người Philistine nổi tiếng nhất trong Kinh thánh chính là "người khổng lồ Goliath", chiến binh thiện chiến của dân tộc này đã bị đánh bại bởi Vua David của người Do Thái. Cũng chính nguồn gốc Philistine là lý do mà người La Mã cổ đại đặt tên cho vùng đất này là Palestine, theo The Independent.

Câu chuyện về cuộc chiến giữa Goliath, chiến binh người Philistine, và Vua David của người Do Thái được nhắc đến trong Kinh Thánh.

Phát hiện này đã được công bố vào ngày 10/7/2016, sau hơn 30 khai quật miệt mài của các nhà khảo cổ dự án Leon Levy. Dự án này bao gồm các nhà khảo cổ đến từ nhiều trường đại học danh giá như Havard, Boston, Wheaton, và Troy.

Các nhà khoa học đã giữ bí mật về phát hiện của họ trong suốt ba năm qua, mãi đến khi công việc khai quật hoàn tất. Họ không muốn công trình nghiên cứu bị đe dọa bởi những người Do Thái theo Chính thống giáo cực đoan tại Israel. Để tìm ra lăng mộ này, nhóm nghiên cứu của Stager đã khai quật gần 3 mét bên dưới một vườn nho cổ hàng trăm năm tuổi của người La Mã.

Những nhóm người Do Thái Chính thống giáo đã từng tổ chức nhiều cuộc biểu tình tại những địa điểm khảo cổ phát hiện được hài cốt của người xưa. Họ cho rằng những người được chôn cất có thể là người Do Thái cổ, và việc khai quật các hài cốt này là báng bổ tôn giáo của họ.

Những bộ xương được các nhà khoa học ước đoán có niên đại từ hơn ba thiêng niên kỷ trước. Người ta phát hiện được vũ khí, trang sức và cả dầu thơm được chôn cất cùng các hài cốt. Nhiều hộp tro cốt vô cùng hiếm cũng được phát hiện bên trong khu mộ cổ. Một số hộp chứa xương cốt của trẻ em sơ sinh cũng được phát hiện.

Những hài cốt của người Philistine cổ đại giúp mở ra cơ hội tìm hiểu về nguồn gốc của dân tộc này. (Ảnh: Reuters).

"Cuộc sống của họ thể hiện tính văn minh rất cao, và có tính kết nối rất chặt chẽ với những nền văn hóa phía đông biển Địa Trung Hải", ông Stager cho biết. Nhà kiến trúc sư cũng cho biết, lối sống "xa hoa" của người Philistine thậm chí trái ngược với lối sống thôn quê giản dị của người Israel cổ.

Những hài cốt được tìm thấy cũng sẽ giúp cho các nhà khoa học xác định được người Philistine xuất xứ từ vùng đất nào trong khu vực Biển Aegea. Đến nay, các học giả vẫn còn tranh cãi liệu người Philistine có nguồn gốc từ Hy Lạp, đảo Síp, hay vùng Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay.

Phát hiện chấn động về lăng mộ cổ này cũng giúp làm sáng tỏ thêm về nghi thức người Philstine chôn cất người chết. Hài cốt được chôn cùng với các lọ dầu thơm, được đặt gần với gương mặt người chết. Các lọ dầu, rượu và thực phẩm được đặt gần chân. Một số trường hợp còn được chôn cùng với vòng cổ, vòng tay, bông tai hoặc cả nhẫn đeo ở ngón chân. Một số hài cốt còn được chôn cùng vũ khí.

Những phát hiện tại lăng mổ cổ đã được đưa ra trưng bày ở Viện bảo tàng Khảo cổ học Rocketfeller, tại thủ đô Jerusalem vào ngày 10/7.