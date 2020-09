Đáng báo động: Kẻ trộm bắt sạch gần 700.000 con ốc nhồi giống của 1 nông dân tỉnh Thanh Hóa

Video: Kẻ trộm lẻn vào mò bắt trộm gần 700.000 ốc nhồi giống của anh nông dân Nguyễn Văn Chính ở xã Định Liên, huyện Yên Định (Thanh Hóa).

Ngày 9/9, đại úy Nguyễn Ngọc Vịnh - Trưởng Công an xã Định Liên, huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết, Công an xã Định Liên đã tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn Chính ở thôn 7, xã Định Liên về việc gia đình anh Chính bị kẻ trộm đột nhập vào mò, bắt trộm gần 700.000 con ốc nhồi giống.

Lợi dụng trời tối kẻ trộm đã cắt hàng rào dây thép gai để thực hiện vụ trộm ốc nhồi giống của anh Nguyễn Văn Chính ở xã Định Liên, huyện Yên Định (Thanh Hóa). (Ảnh Hữu Dụng).



Cũng theo đại úy Vịnh, do trị giá số tiền trong vụ mất trộm ốc nhồi giống nói trên lớn nên Công an xã Định Liên đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện Yên Định (tỉnh Thanh Hóa) thụ lý điều tra, truy tìm kẻ xấu.

Trao đổi với Báo điện tử Dân Việt nông dân Nguyễn Văn Chính ở thôn 7, xã Định Liên huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết: Sáng 6/9, tôi ra cho ốc nhồi ăn thì tá hỏa phát hiện toàn bộ 26 cái tráng nuôi gần 700.000 con ốc nhồi giống từ 15 - 20 ngày tuổi của gia đình bị kẻ xấu đột nhập mò bắt hết.

Kẻ xấu lẻn vào trộm 700.000 con ốc nhồi giống từ 15 - 20 ngày tuổi của gia đình anh Nguyễn Văn Chính. xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh Hữu Dụng).

"Trích xuất camera an ninh của gia đình thì phát hiện khoảng lúc 23 giờ ngày 5/9/2020, có hai kẻ trộm đã đột nhập vào trộm ốc nhồi giống của gia đình. Hiện 700.000 con ốc nhồi giống bị mất của gia đình trị giá khoảng 350 triệu đồng" - anh Nguyễn Văn Chính buồn rầu cho biết thêm.

700.000 con ốc nhồi giống trị giá khoảng 350 triệu đồng của anh Nguyễn văn Chính, xã Định Liên, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa bị trộm khoắng sạch. (Ảnh Hữu Dụng).

Hiện Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đang xác minh, điều tra làm rõ vụ mất trộm trên. Báo điện tử Dân Việt tiếp tục theo dõi, phản ánh vụ việc trên.