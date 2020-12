Đang chở con, cô gái bị chồng cũ tạt hóa chất vào mặt

Ngày 26/12, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Hữu Hà (32 tuổi; ngụ quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".



Nguyễn Hữu Hà tạt hóa chất vào mặt vợ cũ vì níu kéo bất thành Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, dù đã ly hôn nhưng Hà nhiều lần níu kéo tình cảm, muốn quay lại với vợ cũ là chị N.T.D (31 tuổi; ngụ thị xã Điện Bàn) nhưng bị chị D. thẳng thừng khước từ. Bực tức, Hà đi mua hóa chất về đổ vào một can nhựa dự định tạt vào người chị D.

Khoảng 7 giờ sáng 18/12, Hà mượn xe của bạn, gắn biển số giả rồi chạy đến cây xăng ở phường Điện Nam Trung (thị xã Điện Bàn) đứng chờ vợ cũ.

Khi thấy chị D. chở con tới trường bằng xe máy, Hà bám theo, tạt hóa chất chuẩn bị sẵn vào mặt chị khiến nạn nhân ngã khỏi xe, bị thương ở mắt.

Gây án xong, Hà bỏ chạy, chị D. được đến Bệnh viện Mắt Đà Nẵng cấp cứu. Qua giám định thương tích ban đầu, chị D. bị tổn thương cơ thể 32%. Hiện công an đã gửi mẫu giám định để xác định loại hóa chất Hà sử dụng.