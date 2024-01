Đang có lễ hội thịt heo tại TP.HCM, giảm giá sốc từ nay tới Tết

Nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại TP.HCM đang giảm giá thịt heo và các loại thực phẩm chế biến từ thịt heo như giò chả, xúc xích khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Các đơn vị cho biết sẽ giảm giá từ nay cho đến Tết.



Các siêu thị thuộc hệ thống Saigon Co.op đang giảm giá từ 15-20% cho các sản phẩm cốt lết heo, nạc đùi, nạc vai, cốt lết ướp muối sả, sườn chặt heo của các thương hiệu AHT, Nam Phong...

Các siêu thị Emart cũng đang giảm giá 18-37% cho một số loại thịt heo như cốt lết heo, ba rọi heo, thịt đùi heo thảo mộc, nạc vai…

Các siêu thị thuộc hệ thống Central Retail lần đầu tiên tổ chức lễ hội thịt heo trước Tết. Ảnh: T.Tân

Thậm chí, chuỗi siêu thị GO!, Big C, Tops Market thuộc Central Retail Việt Nam còn đang tổ chức lễ hội thịt heo. Thịt ba rọi heo 115.000 đồng/kg (giá thường 129.000 đồng/kg), thịt vai heo không xương 89.000 đồng/kg (giá thường 105.000 đồng/kg), thịt đùi heo 89.000 đồng/kg (giá thường 109.000 đồng/kg), thịt cốt lết 89.000 đồng/kg (giá thường 115.000 đồng/kg), sườn non heo 215.000 đồng/kg (giá thường 227.000 đồng/kg).

Lễ hội thịt heo tại đây áp dụng 2 dạng khuyến mãi, khuyến mãi thường lên tới 30% và áp dụng giá sốc mỗi ngày, áp dụng giảm giá lên tới 40% (trong đó 30% đến từ giảm giá trực tiếp, 10% giảm thẻ thành viên).

Sản phẩm khuyến mãi áp dụng cho tất cả các loại thịt heo đang kinh doanh tại siêu thị như thịt heo tươi, thịt heo đông lạnh, thịt heo nhập khẩu trực tiếp, cắt lát, các món tẩm ướp và các món đã qua chế biến ở khu ẩm thực tự chọn trong siêu thị như sườn non nướng, thịt kho, canh khổ qua… Thời gian kéo dài từ nay đến hết ngày 24/1.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc truyền thông Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam, cho biết đây là lần đầu tiên doanh nghiệp tổ chức lễ hội thịt heo với quy mô trên toàn quốc. Chương trình nhằm đồng hành cùng người tiêu dùng trong giai đoạn kinh tế còn khó khăn, cũng như chung tay bình ổn thị trường mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm mặt hàng thiết yếu là thịt heo, phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết”, bà Vân nói.

Các mặt hàng giò chả, xúc xích cũng được các hệ thống siêu thị tăng cường khuyến mãi. Ảnh: H.Phúc

Cửa hàng VISSAN, hệ thống siêu thị Satramart và các Satrafoods cũng áp dụng mức giá đặc biệt cho thịt heo và các loại giò chả VISSAN.

Cụ thể, từ nay đến ngày 9/2, khách khi đến mua sắm tại hệ thống VISSAN, siêu thị Satramart và các Satrafoods sẽ được nhận ưu đãi mua 2 tặng 1 và mua 1 tặng 1 các mặt hàng nem chua, xúc xích cocktail sụn giòn, giò sụn ớt xiêm xanh, giò lụa, giò lụa bì.

Đại diện VISSAN cho biết thêm từ ngày 6/2 đến ngày 9/2 (tức 27-30 Tết), công ty sẽ thực hiện các chương trình giảm giá sốc, giảm giá sâu dành cho khách hàng mua sắm Tết “trễ” có thể mua thực phẩm uy tín, chất lượng với mức giá ưu đãi giảm từ 10-30%.

“Ngoài ra, nhằm kích cầu mua sắm cho người tiêu dùng sau Tết, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện khuyến mãi giảm từ 10-20% tại các hệ thống siêu thị và điểm bán sản phẩm của công ty”, đại diện VISSAN nói thêm.