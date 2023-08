Đang diễn ra phiên xét xử 13 cựu cán bộ Công an TP.HCM liên quan đến ma túy

Hơn 8h30 13 cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP.HCM) được lực lượng chức năng áp giải đến phiên tòa. Ảnh: Chinh Hoàng

Hôm nay (28/8), TAND TP.HCM diễn ra phiên xét xử vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" liên quan đến 13 cựu cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TPHCM). Phiên tòa này dự kiến kết thúc vào ngày 30/8.

Các bị cáo Phạm Thanh Tuấn (nguyên Trưởng Công an phường Phú Thọ Hòa) và 12 đồng phạm nguyên là lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an phường Phú Thọ Hòa, gồm: Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Đức Hiền, Phạm Ngọc Vy, Lê Đình Vũ, Võ Quang Kế, Trịnh Hoàng Dương, Điền Đức Quang, Huỳnh Văn Tuấn, Nguyễn Minh Nhựt, Đỗ Hà Danh, Phan Văn Hòa và Lê Văn Qúy, bị xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hơn 8h30 các bị cáo được lực lượng chức năng dẫn đến phiên tòa, bên trong và ngoài TAND TP.HCM an ninh được thắt chặt.

Bên trong phiên tòa 13 cựu cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú, TP.HCM) liên quan đến ma túy. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 4/2020, các bị can đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trong việc tổ chức tuần tra, phát hiện, bắt các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép ma tuý. Nhóm này yêu cầu các đối tượng bị bắt gọi điện thoại liên hệ với gia đình mang tiền tới trụ sở công an phường "chung, chi" để được tha về, không bị xử lý.

Qua tuần tra, các bị can đã phát hiện, bắt giữ, đưa về trụ sở công an phường ghi lời khai 51 người có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, sau đó giải quyết cho những người này về nhà mà không xử lý.

Có 29/51 người bị bắt, bị câu lưu không quá 24 giờ hành chính tại trụ sở công an phường và lấy lời khai nhưng không bị niêm phong ma túy bắt giữ.

Cũng theo cáo trạng, các đối tượng liên quan ma túy khai nhận đã nộp cho các cán bộ Công an phường Phú Thọ Hòa hơn 1 tỷ đồng, 2 chỉ vàng miếng và 100 USD.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra không thu được số tiền này, chỉ thu giữ được một số tài liệu, sổ sách và biên bản ghi lời khai các đối tượng bị bắt quả tang còn lưu giữ tại trụ sở Công an phường Phú Thọ Hòa làm vật chứng để chứng minh hành vi phạm tội của 13 bị can.

Ngoài ra, bị can Phạm Thanh Tuấn không thừa nhận hành vi phạm tội. Viện KSND TP xác định bị can này có vai trò chủ mưu, phải chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ sai phạm xảy ra tại Công an phường Phú Thọ Hòa. Các bị can còn lại thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là người thực hành giúp sức.