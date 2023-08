Bắt khẩn cấp người phụ nữ bạo hành bé trai 8 tuổi

Ngày 25/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 12 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp Lê Thị Diễm Trang (35 tuổi) để điều tra về hành vi Hành hạ người khác. Nạn nhân bị Trang hành hạ là bé trai tên T. (8 tuổi, ngụ phường An Phú Đông, quận 12).

Lê Thị Diễm Trang bị bắt khẩn cấp về hành vi hành hạ người khác. (Ảnh: Công an cung cấp). Nguồn: Dân Trí

Trước đó, khoảng 16h ngày 23/8, người dân phường An Phú Đông phát hiện bà Trang trói bé T.P.C.T. (8 tuổi) vào cột điện trong tình trạng trần truồng và dùng cán chổi đánh liên tục vào người bé trai.

Bức xúc vụ việc, một số người dân đã gọi điện báo công an. Theo một số người hàng xóm, bé T. ngoan và dễ thương, không rõ vì sao Trang lại ra tay với nạn nhân như vậy.

Hàng xóm cũng cho biết Trang thường xuyên trói bé T. vào cột điện trong tình trạng không mặc đồ và đánh đập dã man. Mặc cháu bé khóc lóc van xin nhưng người phụ nữ này không tha.

Người dân đến ngăn cản liền bị Trang chửi bới và đe dọa.

Nhận tin báo, Công an quận 12 đã mời Trang và cha bé T. lên làm việc. Qua đó, cảnh sát xác định T. mồ côi mẹ. Do đi làm, người cha gửi con cho Trang chăm sóc và xảy ra vụ việc cháu bé bị bạo hành.

Công an quận 12 đang giám định thương tích của bé T., củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.

Xét xử vụ ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 25/8, ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội hầu tòa trong vụ án thứ tư với cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại 34,7 tỷ đồng.

Cảnh sát dẫn giải các bị cáo trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung tới tòa. Video: Xuân Huy

Trong vụ án này, ngoài ông Nguyễn Đức Chung còn có 14 người bị truy tố về các tội "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí"; "Phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng thể hiện, việc trồng, chăm sóc cây xanh phải áp dụng hình thức đấu thầu nhưng năm 2016, khi ông Nguyễn Đức Chung lên làm Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, đã ra Thông báo số 32, yêu cầu dừng đấu thầu và thay bằng "đặt hàng từng quý".

Từ chỉ đạo của ông Chung, giai đoạn 2016 - 2019, Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội (Công ty Cây xanh) và Công ty Sinh thái Xanh.

Sau đó, các bị cáo đã nâng khống giá cây, gây thiệt hại tổng cộng hơn 34,7 tỷ đồng ngân sách Nhà nước.

Khởi tố vụ 4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hòa

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/8, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Hải (SN 1971, ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Quyết định khởi tố đang đợi Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Nghi phạm là Hồ Xuân Hải được xác định là chồng và cha của 4 nạn nhân đã chết bất thường vào sáng 23/8.

Liên quan vụ việc 4 mẹ con trong một gia đình tử vong ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm vào ngày 23/8, cơ quan chức năng xác định, các nạn nhân bị đầu độc bằng khí CO.

Hồ Xuân Hải - nghi phạm được xác định liên quan đến vụ 4 mẹ con chết bất thường ở Khánh Hòa. Ảnh: Phương Linh

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hồ Xuân Hải (52 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam) là nghi phạm đầu độc vợ và các con khi đang ngủ.

Các lượng chức năng xác định 4 mẹ con trong gia đình đã tử vong gồm: Bà N.H.N.D (sinh năm 1974) cùng 3 con gái là H.N.K.N (sinh năm 2002), H.N.K.G.M (sinh năm 2009) và H.N.T.A (sinh năm 2013).

Hiện trường vụ 4 mẹ con chết bất thường ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm. Ảnh: Công Tâm

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua khám nghiệm hiện trường, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã thu giữ một bình kim loại chứa khí CO và một ống nhựa màu xanh được kết nối với bình khí CO.

Khám nghiệm các tử thi, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến việc 4 mẹ con bà N.H.N.D tử vong là do ngộ độc khí CO.

Video người thân và hàng xóm thắp hương chia buồn với gia đình.

Trước đó, khoảng 10h sáng 23/8, hàng xóm nhà ông Hải phát hiện thấy vợ và 3 con gái ông Hải đang nằm bất động trong nhà nên báo cơ quan chức năng. Riêng ông Hải đang nằm có dấu hiệu sinh tồn nên hàng xóm liền đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội "Nhận hối lộ"

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 25/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68; Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị can Trần Anh Thư. Ảnh: Bộ Công an

C03 đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68; Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị có liên quan.

Mở rộng điều tra, C03 xác định, Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp & Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cá nhân Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của ông Trần Anh Thư, ngày 24/8, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Thư về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cùng ngày 24/8, sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can Trần Anh Thư theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nhà chức trách đang tập trung điều tra làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ bản chất vụ án, thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Vụ bị đánh đập dã man dù đã bất tỉnh ở Thanh Hóa: Nạn nhân phải chuyển ra BV Việt Đức, Hà Nội

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, bác sĩ Trần Kim Hà, Phó khoa Phẫu thuật thần kinh lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: Qua 4 ngày điều trị, bệnh nhân Nguyễn Danh Sơn (SN 1992, ở thôn 2 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nạn nhân trong vụ bị đánh đập dã man dù đã nằm bất tỉnh trên quốc lộ) vẫn trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, sưng nề bầm tím vùng cằm mặt và sưng về bầm tím mắt bên trái… Ngoài ra, bệnh nhân Sơn có biểu hiện ăn ngủ kém.

Clip tình hình sức khoẻ của nạn nhân trong vụ đánh đập dã man trên quốc lộ 1A.

"Hiện người nhà bệnh nhân Nguyễn Danh Sơn đã xin chuyển tuyến ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị. Vì vậy, Bệnh viện tỉnh cũng đã tạo điều kiện để bệnh nhân Sơn được chuyển tuyến" - bác sĩ Trần Kim Hà thông tin thêm.

Sức khoẻ của bệnh nhân Nguyễn Danh Sơn còn lơ mơ và tiếp xúc chậm.

Nói với phóng viên Dân Việt, bà Lê Thị Thắng (mẹ của nạn nhân Nguyễn Danh Sơn) cho biết: "Hiện mắt của con tôi vẫn bầm tím bên phải hơi mở được một ít, còn mắt bên trái vẫn chưa mở được. Vì vậy, gia đình xin chuyển tuyến ra Bệnh viện Việt Đức thăm khám lại xem thế nào, chứ cháu nó bị như vậy tôi xót lắm, không biết làm sao".

"Sáng nay (25/8), các cơ quan chức năng đã đưa con tôi đi giám định sức khoẻ rồi. Nhưng phải mấy ngày sau mới biết được kết quả cháu bị tổn thương như thế nào" - bà Lê Thị Thắng thông tin thêm.

Hiện người nhà bệnh nhân Nguyễn Danh Sơn đã xin chuyển tuyến để thăm khám thêm.

Hiện bước đầu tại cơ quan công an, nghi phạm Lê Văn Định khai nhận: Chiều 21/8, Định cùng 2 người trên chở dê đi bán cho người dân ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Khi điều khiển ôtô quay về, nhóm Định gặp anh Nguyễn Danh Sơn điều khiển xe máy đi cùng chiều. Khi tới khu vực Quán Dốc, quốc lộ 1A (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc), nhóm Định cho rằng anh Sơn điều khiển xe máy phía trước không cho xe vượt lên.



Tuy nhiên, khi đã cho xe vượt lên, thấy anh Sơn vẫn điều khiến xe máy phía sau, cho rằng anh Sơn cố tình bám theo sau nên khi đến khu vực trước cây xăng Hoằng Quỳ (thuộc địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa), nhóm Định đã chặn xe của anh Sơn lại hành hung.

3 đối tượng trong vụ đánh đập anh Sơn trên quốc lộ đoạn qua huyện Hoằng Hoá. Ảnh: Công an Thanh Hoá

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, trên mạng xã hội loan truyền một đoạn clip gây phẫn nộ có nội dung ghi lại cảnh hai người đàn ông (một mặc áo xanh nhạt, một mặc áo trắng) đá, đạp vào đầu vào người đang nằm quằn quại dưới đường, người này dường như bất tỉnh không còn biết gì nữa.

Đáng nói, người mặc áo trắng, đi giày thể thao này còn lấy mũ bảo hiểm và dùng hết sức đập thẳng vào người nạn nhân khiến nạn nhân giật lên.

Sự việc trên xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 21/8, trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Nạn nhân là anh Nguyễn Danh Sơn (SN 1992, ở thôn 2 Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.