Ông Donald Trump đề nghị lùi phiên xét xử liên quan cáo buộc can thiệp bầu cử

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Columbia, bang South Carolina ngày 28/1/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Các luật sư của ông Trump cho rằng số lượng tài liệu trong vụ việc này cần nhiều tháng để xử lý. Nếu họ có thể bắt đầu xem xét các tài liệu ngay từ ngày 17/8 thì cũng cần xử lý với tốc độ 99.762 trang/ngày để có thể hoàn thành giai đoạn ban đầu trước ngày đề xuất của chính phủ để lựa chọn hội đồng xét xử. Theo kế hoạch, thẩm phán liên bang Tanya Chutkan ngày 28/8 sẽ đưa ra quyết định về thời điểm xét xử.

Trước đó, ngày 10/8, văn phòng công tố viên đặc biệt Jack Smith của Mỹ đã đề nghị thẩm phán liên bang bắt đầu phiên tòa xét xử ông Trump vào ngày 2/1/2024. Theo văn phòng công tố viên đặc biệt Smith, đề nghị trên thể hiện sự cân bằng giữa quyền chuẩn bị bào chữa của bị cáo và sự quan tâm của công chúng. Đây là một trong 4 vụ truy tố hình sự mà ông Trump đối mặt trong thời gian tiến hành chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng và cũng là vụ án được cho là nghiêm trọng nhất.

Trước đó, ông Trump đã bị tòa án hạt Manhattan ở New York truy tố do làm giả giấy tờ kinh doanh trong vụ "chi tiền bịt miệng" một nữ diễn viên trước thềm cuộc bầu cử năm 2016. Tiếp đó, ông Trump bị truy tố hình sự cấp liên bang do đã giữ lại các tài liệu mật đáng ra phải giao nộp sau khi mãn nhiệm. Vụ việc này được tiến hành ở bang Florida. Mới đây nhất, ngày 14/8, ông bị truy tố lần thứ 4 khi bồi thẩm đoàn bang Georgia cáo buộc ông tìm cách đảo ngược kết quả thất bại tại bang này trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 với 13 tội danh. Hiện ông Trump phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào mình.

Ông Trump cũng đã hủy cuộc họp báo dự kiến diễn ra vào ngày 21/8 tới nhằm công bố báo cáo chi tiết dài 100 trang về điều mà ông cho là "gian lận bầu cử" tại bang Georgia trong cuộc bầu cử năm 2020. Thay vào đó, các luật sư của ông cũng sẽ đưa những lập luận về vấn đề này vào hồ sơ đệ trình lên tòa án.