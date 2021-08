Đằng sau scandal của Jack và sự mù quáng của một bộ phận "fan cuồng"

Cuộc chiến không hồi kết nhằm bênh vực thần tượng

Tối 7/8, scancal của Jack chính thức nổ ra khi T.V, một cô gái xinh đẹp đăng đàn tố cáo anh chàng "bắt cá nhiều tay", một lúc cùng thiết lập quan hệ yêu đương với 3 người. Đặc biệt, trong bài viết, T.V còn gây sốc khi cho biết Thiên An - nữ chính trong loạt MV của Jack đã có con gái với anh và không được anh công nhận. Bài viết của T.V ngay lập tức gây chấn động trên mạng xã hội.

Scandal của Jack gây nhiều tranh cãi. (Ảnh: FBNV)

Ngay sau đó, hot girl Thiên An đăng đàn khẳng định những điều T.V nói là sự thật, đồng thời bày tỏ mong muốn giữ được cuộc sống bình yên cho Sol – con gái cô. Cô cũng cho biết đã cắt đứt mối quan hệ tình cảm với Jack vì nhận ra anh là người lăng nhăng, thiếu trách nhiệm. Cùng lúc này, cô gái thứ 3 có tên T.Q cũng lên báo xác nhận vẫn còn yêu Jack và suy sụp với cách anh đối xử với phụ nữ.

Trong khi câu chuyện hiện tại còn chưa ngã ngũ và các bên vẫn còn tranh cãi thì một bộ phận người hâm mộ của Jack đã khiến công chúng "mắt cữ A miệng chữ O" khi bênh vực thần tượng một cách quá đỗi… kì lạ.

Ban đầu, những cư dân mạng này tấn công trang Facebook của Thiên An vì cho rằng cô gái này giả mang bầu để "ăn theo sự nổi tiếng của Jack" và họ đề nghị cô lên tiếng. Khi cực chẳng đã, Thiên An buộc phải công bố giấy chứng sinh để xác nhận sự thật, các facebooker này tiếp tục "khẩu chiến" cho rằng, đây là giấy chứng sinh được chỉnh sửa, cắt ghép một cách tinh vi. Điều đáng nói là nhiều người còn buông những lời chửi mắng thô tục dưới bức ảnh của con gái Thiên An.

Hot girl Thiên An buộc phải công khai giấy chứng sinh và yêu cầu cộng đồng mạng tôn trọng con gái mình. (Ảnh: FBNV)

Ngày 10/8, khi Jack chính thức đăng đàn xác nhận có con và có quan hệ tình cảm với Thiên An, những "fan cuồng" của Jack lại bảo vệ thần tượng theo một cách khác. Họ cho rằng: "Với đàn ông, đó là chuyện bình thường. Các cô gái kia cũng vì muốn ăn theo sự nổi tiếng của Jack mà làm vậy"; "Các cô gái kia dại dột và hám danh thì phải chịu", "Jack đi đâu, chúng tôi đi theo đó"…

Khi "fan cuồng" cũng là nạn nhân của "cuộc chiến"

Chưa bàn đến việc Jack đúng hay sai, trách nhiệm của anh đến đâu trong sự việc này, cách một bộ phận người hâm mộ bảo vệ anh một cách thiếu lý lẽ đã phần nào khiến làn sóng phản đối nam ca sĩ trẻ này bùng lên dữ dội hơn.



Bà Khuất Thu Hồng - Tiến sĩ Tâm lý học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS). (Ảnh: NVCC)

Việc không ít cư dân mạng đồng loạt xúc phạm một bà mẹ đang nuôi con và nhân phẩm của một số cô gái trẻ khi chưa rõ thực hư đã khiến nhiều người đặt ra dấu hỏi về "rác văn hóa" trên mạng xã hội hiện nay, cũng như cách bảo vệ thần tượng mù quáng của một bộ phận khán giả trẻ. Không ít ý kiến cho rằng, đã đến lúc cần có các biện pháp mạnh mẽ hơn với những nghệ sĩ vi phạm các quy chuẩn đạo đức cơ bản như tại thị trường giải trí Hàn Quốc và Trung Quốc, nhằm tránh các trường hợp tương tự xảy ra.

Trao đổi với PV Dân Việt về chủ đề "bảo vệ thần tượng", bà Khuất Thu Hồng - Tiến sĩ Tâm lý học, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) cho rằng, văn hóa thần tượng ngày càng ăn sâu vào cuộc sống của giới trẻ hiện đại một phần do hiệu ứng của công nghệ số: "Sự phát triển mạnh mẽ của internet cho phép khán giả được đón nhận các sản phẩm âm nhạc một cách thường xuyên, cùng với đó là việc tiếp cận thông tin và tương tác với nghệ sĩ trên mạng xã hội. Nhờ sự chăm chút của ê-kíp, những hình ảnh đưa tới công chúng luôn trau chuốt, chuyên nghiệp. Do sự thương mại hóa, biểu hiện của người nghệ sĩ trước mắt khán giả cũng hoàn hảo nhất có thể. Cũng bởi vậy, giới trẻ dễ bị cuốn vào thế giới của thần tượng, cảm thấy gần gũi và gắn bó.

Việc thiếu không gian hoạt động cùng áp lực của học tập cũng là một trong số những nguyên nhân khiến người trẻ tập trung nhiều hơn vào việc bảo vệ thần tượng. Thế giới của họ không nhiều hoạt động bên ngoài mà thường gói gọn trên màn hình máy tính hoặc điện thoại. Đó chính là lý do các cuộc khẩu chiến trên mạng xã hội ngày càng dày đặc".

Bà Khuất Thu Hồng khẳng định, phản ứng mạnh mẽ để bảo vệ người mình yêu quý là điều bình thường trong tâm lý ở những người trẻ: "Đôi khi, việc mọi người chỉ trích lại càng làm họ say mê, thương cảm cho thần tượng của mình. Đó là tâm lý khá bình thường.

Thế nhưng, tác hại của điều này cũng khôn lường khi nhiều bạn khóc lóc, đau khổ, bỏ bê các công việc bên ngoài. Không ít người hâm mộ vi phạm đạo đức khi chỉ trích, hạ nhục và xúc phạm tới nhân phẩm người khác. Điều này sẽ không chỉ gây hại cho hình ảnh bản thân họ, mà còn cho chính thần tượng họ đang theo đuổi".