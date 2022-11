Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo: “Tôi muốn lấy lại 1,5 tỷ đồng và Thùy Tiên phải xin lỗi"

Những ngày qua, thông tin Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị bà Đặng Thùy Trang – chị gái Hoa hậu Đại dương 2017 Đặng Thu Thảo đâm đơn kiện gây xôn xao dư luận.

Ngày 5/11, Thùy Tiên có buổi gặp gỡ truyền thông để làm rõ những vấn đề liên quan đến việc sự việc này. Miss Grand International 2021 cho biết, bà Trang là người chủ động liên lạc vì nhận thấy cô có tiềm năng tại cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017. Hoa hậu Thùy Tiên cũng khẳng định, cô chưa từng nhận bất kỳ một đồng nào và cũng không hề nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào như lời mà bà Đặng Thùy Trang đã hứa.

"Vụ kiện tụng lần này là bước đi rủi ro trong sự nghiệp của tôi nhưng nó không phải là bước đi sai. Tôi đang đấu tranh cho công lý, cho rất nhiều cô gái có thể sẽ đi thi những cuộc thi nhỏ, gặp những trường hợp như tôi", Thùy Tiên chia sẻ.

Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. (Ảnh: FBNV)

PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện với bà Đặng Thùy Trang để rộng đường dư luận:

Về Hoa hậu Thùy Tiên ký giấy nợ vào năm 2017, bà Đặng Thùy Trang có thể chia sẻ rõ hơn?

- Thời điểm đó, tôi cũng khá nổi tiếng trong công việc bầu show, quảng cáo phim, sự kiện cho Hoa hậu, người mẫu nổi tiếng như: Á hậu Nguyễn Trần Huyền My, ca sĩ Hòa Minzy, Chế Nguyễn Quỳnh Châu… Với khả năng có thể kết nối doanh nghiệp và xin họ tài trợ nên phía BTC cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017 có nhờ tôi xin tài trợ và tôi đã đồng ý.

Trong quá trình tôi qua lại và trao đổi về vấn đề tài trợ với phía BTC cuộc thi, tôi cũng không biết bằng cách nào đó Thùy Tiên có được số điện thoại của tôi. Khi tôi đang coi các thí sinh cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017 tập luyện, Thùy Tiên đã chủ động nói chuyện với tôi.

Sau khoảng thời gian quen biết, Thùy Tiên có đặt vấn đề nhờ tôi đầu tư vì Thùy Tiên chia sẻ rằng, cô ấy đã nghe nhiều người nói về việc tôi hỗ trợ, đầu tư cho nhiều bạn thí sinh khác và đã rất thành công vào thời điểm năm 2014 – 2017. Tôi có nói với Thùy Tiên rằng: "Chị chưa biết gì về em thì sao chị dám đầu tư".

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ có chữ ký của Hoa hậu Thùy Tiên. (Ảnh: NVCC)

Sau đó, Thùy Tiên có nói về hoàn cảnh của mình và còn dẫn tôi đến nhà của cô ấy. Thùy Tiên cũng tự tin vào bản thân sẽ giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017 nhưng mặt khác Tiên lo lắng vì những "chi phí này nọ" phát sinh. Khi đó, tôi có hỏi về "chi phí này nọ" là sao thì Thùy Tiên có trả lời rằng, khi tham gia cuộc thi nhan sắc này cô ấy cũng hiểu việc đi thi nhan sắc cần đến chi phí trang trải trong quá trình tham gia cuộc thi. Nếu không đoạt được giải thì Thùy Tiên và nhiều cô gái trẻ có thể khó có cơ hội đổi đời, dấn thân vào showbiz.

Nói như vậy có nghĩa là bà phủ nhận thông tin Thùy Tiên cho rằng bà chủ động liên lạc với cô ấy trước?

- Tôi khẳng định, Thùy Tiên là người đặt vấn đề với mình trước. Thời điểm đó, Thùy Tiên đã có quản lý và những người xung quanh nói cho cô ấy hiểu rõ vấn đề.

Cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ mặc dù là cuộc thi nhan sắc tầm cỡ nhỏ nhưng nếu lọt Top 3 chung cuộc thì vẫn có cơ hội tham gia cuộc thi nhan sắc quốc tế hoặc có thể "intop" tại những cuộc thi sắc đẹp uy tín khác trong nước như: Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam…

Thùy Tiên cũng tạo mối quan hệ thân thiết với tôi bằng việc mời tôi đi uống cà phê và kể cho tôi về hoàn cảnh, gia đình… Thời điểm đó, tôi cảm thấy thương và tin vào những điều Thùy Tiên chia sẻ. Tuy nhiên, dù tin tưởng nhưng số tiền 1,5 tỷ đồng không phải là số tiền nhỏ để tôi quyết định cho Thùy Tiên vay mượn ngay.

Clip Nguyễn Thúc Thùy Tiên xé giấy nợ 1,5 tỷ đồng từng khiến dư luận xôn xao. (Nguồn: ST)

Theo bà chia sẻ, vậy lý do gì khiến bà quyết định cho Thùy Tiên mượn số tiền 1,5 tỷ đồng?

- Chỉ khi Thùy Tiên nói đã làm việc rất rõ với phía BTC cuộc thi và ê-kíp có thể giúp đỡ cô ấy. Vì vậy, Thùy Tiên đã nhờ tôi đầu tư bằng cách cho vay số tiền đó. Tôi cũng chia sẻ thật rằng, tham gia bất cứ cuộc thi nhan sắc nào thì thí sinh cũng phải bỏ tiền trang trải vì không ai cho không điều gì. Với nhiều thí sinh, nếu không có tiền, không có mối quan hệ thì khó có thể vào Top 20, Top 10… Ban đầu, Thùy Tiên đặt vấn đề vay 1 tỷ đồng và sau đó cô ấy quyết định vay 1,5 tỷ đồng. Thời điểm đó, tôi vừa bán xe ô tô xong nên tôi đã suy nghĩ về việc giúp đỡ cô gái này. Bởi, không thể phủ nhận Thùy Tiên có năng lực, học giỏi và có trình độ ngoại ngữ tốt.

Tôi nghĩ nếu trong trường hợp Thùy Tiên không giành giải tại Hoa khôi Nam Bộ 2017 thì tôi có thể hướng cô ấy làm MC, đóng quảng cáo… Bởi cát-sê của MC cũng không phải là nhỏ. Bản thân tôi cũng từng hướng một số người đẹp không thắng giải thì có thể đi làm MC kiếm tiền. Tôi nghĩ, với các mối quan hệ với các doanh nghiệp ở thời điểm đó của mình thì có thể giúp Thùy Tiên làm những công việc đó để trả số tiền vay mượn của mình.

Hình ảnh biên bản thỏa thuận xác nhận nợ sau ồn ào Thùy Tiên công khai xé trước mặt bà Đặng Thùy Trang vào tháng 4/2019. (Ảnh: NVCC)

Tuy nhiên, tôi vẫn còn lấn cấn khi nghĩ đến việc cho Thùy Tiên vay mượn tiền. Ngoài lo việc Thùy Tiên không đoạt giải tại Hoa khôi Nam Bộ 2017 thì tôi suy nghĩ về kế hoạch nếu cô ấy giành giải thì trả nợ cho mình thế nào. Bởi, tôi quan niệm, khi cho người khác mượn tiền thì người cho vay cần có kế hoạch cụ thể, không nên bỏ bê người được cho vay mượn.

Sau thời gian quen biết, Thùy Tiên vẫn khẳng định với tôi như "đinh đóng cột" rằng, nếu có số tiền của tôi thì chắc chắn thắng giải Hoa khôi Nam Bộ 2017. Tôi đã quyết định cho Thùy Tiên mượn số tiền 1,5 tỷ đồng.

Số tiền này được Thùy Tiên mượn trước 10 ngày chung kết cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017 diễn ra. Trong khi cả hai lấn cấn về vấn đề lý do vay nợ trong biên bản thỏa thuận xác nhận nợ thì Thùy Tiên có chia sẻ với tôi là để lý do đầu tư cho cô ấy thi Hoa khôi Nam Bộ 2017.

Tôi nghĩ Thùy Tiên nói và hiểu về giấy vay nợ lắm, thậm chí cô ấy còn đưa tờ giấy đó cho 2, 3 người khác coi. Thùy Tiên cũng nói với tôi rằng, cô ấy đã đưa cho quản lý coi giấy vay nợ rồi và người này đồng ý vấn đề trên.

Sau khi có giấy vay nợ, bà khẳng định đã trao số tiền 1,5 tỷ đồng cho Hoa hậu Thùy Tiên chứ?

- Tôi vẫn nhớ mình trao tiền mặt cho Thùy Tiên vào khoảng 7 giờ tối tại quán cà phê Highland trong Siêu thị Pandora (Quận Tân Bình, TP.HCM). Khi đó, Thùy Tiên đếm đủ tiền rồi mới ký nhận đủ. Do tôi chưa cảm thấy an tâm nên tôi yêu cầu thêm Thùy Tiên điểm chỉ vân tay vào biên bản thỏa thuận xác nhận nợ.

Thật sự, trong thâm tâm tôi vẫn sợ việc mình bị lừa hoặc khó đòi được tiền nên tôi có nhờ anh Nguyễn Quan Trọng đứng tên cho vay tiền và tôi đứng tên là người làm chứng. Bởi tôi nghĩ, nếu là người đàn ông thì khi đứng ra đòi nợ trong trường hợp không may sẽ dễ dàng hơn so với phụ nữ.

Sau đó, người này cũng đưa ra uỷ quyền, xác nhận với phía cơ quan chức năng về số tiền đó cho Thùy Tiên mượn là của tôi. Sau đó, Thùy Tiên cầm số tiền đó đi giao dịch vào việc gì thì là chuyện của cô ấy.

Khi Thùy Tiên đạt được danh hiệu Á khôi cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017, cô ấy có báo tin vui này cho tôi. Tôi từ Cần Thơ đến gặp Thùy Tiên và có chụp hình, chúc mừng cô ấy. Thùy Tiên cũng chia sẻ việc đang đồng hành cùng BTC cuộc thi nên chưa có đủ tiền để trả lại cho tôi vì thế cô ấy xin tôi thời gian 1 năm sau sẽ hoàn trả số tiền vay nợ. Những thông tin này trong quá trình trao đổi vì tôi vẫn tin tưởng nên không ghi âm. Tôi cũng chia sẻ với Thùy Tiên rằng, khi có tiếng tăm rồi mà tôi "book show" gì thì cố gắng hỗ trợ cho mình.

Khoảng 1 năm sau, tôi có gọi điện thoại cho Thùy Tiên thì cô ấy trốn tránh, không hợp tác và cũng không trả nợ. Thời điểm đó, tôi đang mang bầu và tôi có linh cảm động thái của Thùy Tiên như vậy là "có vấn đề". Bản thân tôi khi đó cũng không thể nào trực tiếp đi tìm kiếm Thùy Tiên ở TP.HCM được nên tôi cho nhờ bạn bè đi kiếm cô ấy giúp mình.

Sau nhiều lần kiên trì đòi tiền, tháng 4/2019, Thùy Tiên có hẹn tôi ra một quán cà phê ở quận Bình Thạnh, TP.HCM để trả tiền. Tôi khi đó đi cùng với một người anh. Bởi vì tôi mới sinh con thứ hai nên người anh đó lái xe đi cùng với tôi. Đến điểm hẹn, tôi có gặp quản lý của Thùy Tiên và một số người khác. Điều kiện để trả tiền là tôi phải đưa ra bản gốc giấy vay nợ, nếu xác nhận đúng chữ ký của Thùy Tiên thì họ sẽ đưa tiền trả tôi. Tôi thấy người của Thùy Tiên có đem theo tiền nên tin và đã đưa bản gốc giấy vay nợ ra để nói chuyện.

Tuy nhiên, tôi bất ngờ với hành động của Thùy Tiên. Nếu coi clip Thùy Tiên xé giấy nợ tiền tôi thì bạn sẽ hiểu. Tôi ngớ người vì không lường trước được chuyện này. Sau khi giấy nợ bị xé, công an đến giải quyết sự việc. Phía công an đã ghép lại biên bản thỏa thuận xác nhận nợ, đồng thời xác nhận chữ ký, dấu vân tay của Thùy Tiên, trích xuất camera của quán cafe, tin nhắn tôi được hẹn ra để trả tiền nợ… Sau đó, Thùy Tiên phải xác nhận là mình đã ký giấy vay nợ dù ban đầu cô ấy chối.

Tuy nhiên, Thùy Tiên lại chia sẻ rằng cô ấy chưa từng nhận được bất kỳ đồng nào từ bà?

- Tôi khẳng định, Thùy Tiên coi rất kỹ biên bản thỏa thuận xác nhận nợ và có mục đích sử dụng tiền. Thùy Tiên có nhận tiền nên cô ấy mới có ký tên, điểm chí và ghi rõ đã nhận tiền.

Hoa hậu Thùy Tiên chia sẻ: "Ở tuổi 18-19, trước những người bước đến cuộc đời mình, tôi luôn nghĩ họ sẽ luôn dành sự thương yêu và lòng tốt đối với mình, bởi vì vậy mà tôi đã không lo nghĩ bất kỳ điều gì. Tôi đã đặt bút ký bằng với tất cả niềm tin, tôi bị hại nhưng tôi vẫn không hề hay biết ở thời điểm đó". Bà nói gì về phát ngôn này?

- Cả dấu vân tay, chữ ký kèm xác nhận đã nhận đủ tiền trong biên bản thỏa thuận xác nhận nợ của Thùy Tiên rất rõ ràng. Bản thân Thùy Tiên cũng để cho nhiều người coi giấy tờ này. Tôi nghĩ Thùy Tiên ở thời điểm 19 tuổi đã hiểu về chuyện vay nợ, hiểu luật của showbiz. Thùy Tiên cũng đã có ê-kíp, quản lý chứ không phải không có ai mà nói tôi lừa cô ấy.

Thùy Tiên thời đi thi Hoa khôi Nam Bộ 2017 và bà Đặng Thùy Trang. (Ảnh: NVCC)

Nội dung giấy xác nhận nợ của Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã ký bà còn nhớ cụ thể không?

- Nội dung biên bản thỏa thuận xác nhận nợ ghi rất cụ thể tổng số tiền Thùy Tiên vay là 1,5 tỷ đồng với mục đích vay nợ để đầu tư và đào tạo đi thi Hoa khôi Nam Bộ.

Việc soạn thảo biên bản thỏa thuận xác nhận nợ có chữ ký của Thùy Tiên có được bà và cô ấy cùng thỏa thuận, bàn bạc hay không?

- Với mẫu biên bản thỏa thuận xác nhận nợ được lấy từ trên mạng. Khi đọc, Thùy Tiên có yêu cầu tôi chỉnh sửa. Nội dung trong giấy tờ vay nợ thì tôi cũng đã chỉnh sửa theo ý của Thùy Tiên. Giấy vay nợ cũng được cả hai bên thỏa thuận 10 ngày trước chung kết Hoa khôi Nam Bộ 2017 diễn ra.

Sau cuộc thi Hoa khôi Nam Bộ 2017, tôi cũng không hề có liên quan gì đến Thùy Tiên ở bất kỳ hoạt động nào. Bởi thực tế, Thùy Tiên trở thành Á khôi cuộc thi là sẽ thuộc về quyền quản lý, dẫn dắt hoạt động từ phía BTC Hoa khôi Nam Bộ. Thời điểm đó, tôi cũng không có thời gian theo dõi kỹ lưỡng và cũng không hứa hẹn điều gì với Thùy Tiên.

Tôi chỉ nói rằng, nếu Thùy Tiên cần thì tôi có thể hỗ trợ như mượn váy áo chỗ các nhà thiết kế, tìm chỗ trang điểm miễn phí để giúp cô ấy tiết kiệm chi phí bởi tôi có những mối quan hệ trong showbiz. Những điều này tôi có thực hiện để hỗ trợ Thùy Tiên và nếu cần thì họ sẵn sàng làm chứng cho tôi. Có thể Thùy Tiên đã hiểu nhầm. Tôi không có liên quan gì đến BTC Hoa khôi Nam Bộ.

Bà nói gì về việc số tiền trên biên bản thỏa thuận xác nhận nợ là 1,5 tỷ đồng nhưng hiện tại nhiều thông tin đề cập đến số tiền Thùy Tiên vay mượn là hơn 2 tỷ đồng? Phải chăng số tiền này đã bao gồm cả tiền lãi?

- Chính xác số tiền Nguyễn Thúc Thùy Tiên ký biên bản thỏa thuận xác nhận nợ là 1,5 tỷ đồng. Tôi không đòi thêm tiền lãi. Nếu nói về việc đòi lãi từ số tiền cho mượn thì tôi đã mất hiệu lực đòi lãi rồi.

Câu chuyện ồn ào giữa bà và Hoa hậu Thùy Tiên đã xảy ra từ nhiều năm trước nhưng vì sao bà lại chọn thời điểm Thùy Tiên sắp hết nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 để đâm đơn kiện?

- Tôi khẳng định, đây là lần đầu tiên tôi đâm đơn khởi kiện Thùy Tiên. Trước đó, do dịch Covid-19 bùng phát diễn biến phức tạp và tôi mang thai và sinh con trong năm 2020. Thời điểm đó, tôi bận rộn chăm lo cho con nhỏ bằng sữa mẹ. Do tôi bị mắc Covid-19 và sau đó trải qua cuộc "trùng tu" nhan sắc sau sinh con nên đến tháng 9/2022 thì tôi mới sẵn sàng đâm đơn khởi kiện Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Nếu có người cho rằng, tôi đòi nợ để "hạ bệ" Thùy Tiên thì tôi nói thật rằng, tôi cho mượn tiền và cần lấy lại số tiền đó nên không quan trọng mình đòi vào thời điểm nào. Thực tế, ồn ào chuyện vay nợ giữa tôi và Thùy Tiên đã xảy ra vài năm trước thay vì là mới xảy ra.

Đặng Thùy Trang - chị gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo: “Tôi muốn lấy lại 1,5 tỷ đồng và Thùy Tiên phải xin lỗi". (Ảnh: FBNV)

Bà có nắm chắc được phần thắng khi đâm đơn kiện Hoa hậu Thùy Tiên?

- Tôi tin chắc mình thắng. Bởi vì tôi dựa trên những giấy tờ có cơ sở rõ ràng về mặt pháp lý.

Liệu tờ giấy vay nợ 1,5 tỷ đồng có chữ ký và Thùy Tiên xé rách còn có giá trị về mặt pháp lý hay không?

- Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ dù bị Thùy Tiên xé rách nhưng tôi được biết là nó vẫn có giá trị về mặt pháp lý. Chính cơ quan công an đã dán lại cho tôi và họ có lời khuyên cho tôi là không nên ép plastic vì có thể hủy hoại đi dấu vân tay.

Cuộc sống của bà bị ảnh hưởng thế nào khi vướng ồn ào tiền nợ có liên quan đến Nguyễn Thúc Thùy Tiên?

- Dù mới sinh con được vài tháng nhưng tôi liên tục phải đến cơ quan công an vì tôi bị Thùy Tiên tố cáo đến Công an TP.HCM. Tuy nhiên, tôi chấp nhận đến cơ quan công an làm việc mà không hề trốn tránh.

Chưa dừng lại ở đó, khi vướng lùm xùm vụ kiện trong khi tôi làm giám đốc truyền thông cho một công ty từ năm 2016 thì phía công ty vì sợ ảnh hưởng nên đã cho tôi nghỉ việc. Thời điểm đó, tôi vừa sinh con, vừa mất việc, tiền cho vay nợ chưa đòi được cho đến thời điểm này, tôi mất thêm chi phí thuê luật sư…

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh bán hàng online từ năm 2017 của tôi cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì bị những người sử dụng mạng xã hội có thể là fan ủng hộ Thùy Tiên đã gửi báo cáo (report) trang cá nhân của tôi khiến tôi mất đi khoản thu nhập. Thậm chí, các thành viên trong gia đình tôi cũng bị lôi vào "cuộc tranh luận trên mạng" để bêu riếu, bịa đặt, bị chửi bới không thương tiếc.

Bà mong muốn nhận được gì khi quyết định đâm đơn kiện Hoa hậu Thùy Tiên?

- Tôi nghĩ Thùy Tiên cũng đã cố gắng, nỗ lực trên cả hành trình vừa qua nên tôi chỉ mong muốn lấy lại số tiền tôi đã bỏ ra cho Thùy Tiên mượn. Đồng thời, tôi hy vọng Thùy Tiên sẽ công khai xin lỗi kèm đính chính tất cả những thông tin Thùy Tiên đưa ra không đúng sự thật về tôi.

Cảm ơn bà đã chia sẻ thông tin!