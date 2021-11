Tọa đàm trực tuyến: Thí điểm đón khách du lịch không hạn chế thị trường

Bắt đầu từ 8h30 sáng nay, ngày 12/11, tọa đàm trực tuyến "Du lịch Việt Nam thí điểm mở cửa đón khách quốc tế" với sự tham gia của đại diện các cơ quản quản lý, 5 tỉnh, thành được thí điểm đón khách du lịch quốc tế và nhiều doanh nghiệp lữ hành.

Trong đó có ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch, TS Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam, ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng vụ lữ hành - Tổng cục Du lịch cùng lãnh đạo các Sở VHTTDL, Sở Du lịch của 5 tỉnh và các doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Trùng Khánh - Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch. Ảnh: Cao Oanh

Khởi đầu tọa đàm với chủ đề "Chuẩn bị gì cho việc mở cửa", câu hỏi đầu tiên dành cho ông Nguyễn Trùng Khánh: Theo hướng dẫn tạm thời lộ trình đón khách du lịch quốc tế được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 được tính từ tháng 11/2021; Giai đoạn 2 được tính từ 1/2022; Giai đoạn 3 dựa trên tình hình dịch bệnh thực tế và trên cơ sở đánh giá kết quả đón khách du lịch quốc tế trong 2 giai đoạn đầu. Như vậy, lộ trình được làm theo thời gian. Tuy nhiên, Tổng cục có tính tới mật độ hay số lượng khách không? Trong trường hợp nếu không đạt 3.000-5.000 khách thì sẽ đánh giá tiêu chí mở rộng tiếp theo như thế nào?

Nguyễn Trùng Khánh – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch: "Trong gần 2 năm vừa qua, trước tác động của đại dịch Covid-19, ngành du lịch trên khắp thế giới bị ảnh hưởng nặng nề. Chúng ta chưa thể biết khi nào kết thúc, và thiệt hại tổng cộng là bao nhiêu. Dịch vẫn còn đang diễn biến rất phức tạp. Chủ trương của Chính phủ thời gian gần đây đã có sự thay đổi. Chúng ta đang thực hiện theo Nghị quyết 128 của chính phủ, đảm bảo sự an toàn, nhưng phải thích ứng, linh hoạt trước dịch bệnh.

Bộ VHTTDL đã có nhiều đề xuất để khôi phục lại lĩnh vực du lịch ngay khi dịch được kiểm soát. Vào ngày 10/9, công văn của Chính phủ đã đồng ý thí điểm đón khách du lịch Quốc tế tới Phú Quốc (Kiên Giang). Ngày 25/10, bộ VHTTDL đã trình chính phủ dự thảo đón khách quốc tế tới Việt Nam nói chung.

Đến ngày 2/11, văn phòng chính phủ đã có công văn số 8044 truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý với lộ trình này. Trên cơ sở đó, bộ VHTTDL đã định hướng 5 địa phương bao gồm Phú Quốc, Quảng Nam, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh thí điểm đầu tiên trong việc đón khách du lịch quốc tế.

Các địa phương đều rất háo hức, phấn khởi trước quyết định này. Giai đoạn 1 sẽ được bộ triển khai trong tháng 11, đối tượng du lịch quốc tế là người nước ngoài và người Việt Nam cư trú tại nước ngoài, đảm bảo các điều kiện y tế, xuất nhập cảnh. Họ phải có hộ chiếu vaccine, tiêm chủng đầy đủ hoặc đã chữa khỏi Covid-19. Các khách du lịch quốc tế sẽ phải du lịch trọn gói bằng chuyến bay thương mai hoặc chuyến bay thuê bao, thời gian tối thiểu 7 ngày tại 1 trong 5 địa phương được chỉ định.

Giai đoạn 2 dự kiến từ tháng 1/2022, các tiêu chí tương tự như giai đoạn 1, tuy vậy sau khi kết thúc 7 ngày ở địa phương đầu tiên thì khách du lịch có thể di chuyển theo 5 địa phương đã được phép, hoăc có thể tới các địa phương khác nếu Chính phủ phê duyệt.

Giai đoạn 3, chúng tôi sẽ tiến hành mở lại toàn bộ các hoạt động quốc tế, tuy nhiên căn cứ vào tình hình dịch bệnh sẽ xác định cụ thể về mặt thời gian. Nhìn chung, lộ trình này đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Mọi vấn đề sẽ được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng trong giai đoạn thí điểm, với sự phối hợp của các cơ quan, bộ ngành từ trung ương tới địa phương. Còn mức dự kiến ban đầu 3000 – 5000 khách/ tháng mà Bộ VHTTDL trình với chính phủ khi thí điểm với địa phương Phú Quốc (Khánh Hòa), nên với con số 5 địa phương, tôi nghĩ con số này sẽ tăng lên.

Câu hỏi: Cũng theo lộ trình đón khách, sau khi khách thực hiện đủ 7 ngày, khách muốn ở hơn phải làm xét nghiệm RT-PCR, nhận được kết quả âm tính, khách có thể đến các địa phương khác được phép đón khách du lịch quốc tế theo chương trình du lịch trọn gói, thậm chí nếu khách du lịch có nhu cầu thăm thân tại các địa điểm khác ngoài các địa điểm đã được đón khách du lịch quốc tế, phải có văn bản đăng ký với đơn vị tổ chức. Vậy xin được hỏi Tổng cục, việc di chuyển của khách sẽ như thế nào? Khách có thể tự di chuyển, đi lẻ hay vẫn đi theo đoàn?

Ông Nguyễn Trùng Khánh: Căn cứ theo hướng dẫn số 4122 ngày 5/11 của Bộ VHTTDL, khách du lịch sau 7 ngày tới địa phương khác sẽ phải test PCR, phải đăng ký khi tham gia du lịch tại các địa phương khác. Doanh nghiệp lữ hành sẽ cùng phối hợp với các địa phương được chỉ định để liên hệ với cơ quan y tế để quản lý du khách đó.

Trường hợp 2, nếu khách có nhu cầu thăm thân, theo hướng dẫn, khách du lịch cũng sẽ đăng ký qua doanh nghiệp lữ hành để chuyển đổi mục đích trên visa nhập cảnh. Tối đa 90 ngày, khách du lịch cũng có thể trở về nước thông qua các chuyến bay thương mại. Trong hướng dẫn, Bộ TTVHDL đã nêu rất rõ, chúng ta vẫn đặt ưu tiên hàng đầu là công tác an toàn phòng chống dịch, nâng cao năng lực y tế của các địa phương để xử lý các tình huống cũng như vấn đề liên quan.

Trách nhiệm của các công ty lữ hành trong việc giám sát, theo dõi thông tin của khách là vô cùng quan trọng. Yêu cầu về khách tham gia du lịch trọn gói là yêu cầu quan trọng trong giai đoạn thí điểm này. Dần dần sẽ có những bài học để chúng ta hoàn thiện hơn. Các doanh nghiệp lữ hành hoàn toàn có thể gom khách trong một chuyến bay về Việt Nam.

Tọa đàm trực tuyến Du lịch Việt Nam thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Ảnh: Cao Oanh

Câu hỏi: Trong phương án đón khách, việc truyền thông, quảng bá du lịch cũng là điểm quan trọng để thu hút du khách trở lại Việt Nam. Xin hỏi Tổng cục Du lịch, hiện tại kế hoạch truyền thông, quảng bá như thế nào? được truyền thông trên những hãng thông tấn lớn ra sao?



Ông Nguyễn Trùng Khánh: Đúng là công tác truyền thông quảng bá là công việc quan trọng không kém so với các công tác chuẩn bị khác, thậm chí công tác này cần phải đi trước. Thời gian qua, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để xây dựng nội dung truyền thông hướng tới các thị trường khách du lịch mục tiêu của Việt Nam .

Chúng tôi cũng đã báo cáo lãnh đạo để tạo một dự án mang tên "Living fully in Vietnam" – "Sống trọn vẹn tại", hiện đã triển khai trên Vietnam.travel (trang giới thiệu du lịch Việt Nam), trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Tiktok, Pinterest và đón nhận những phản hồi tích cực của khách quốc tế.

Hiện tại, bộ VHTTDL đang hoàn thiện dần để làm việc với các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài. Chúng tôi cũng phối hợp với họ để tuyên truyền cho khách du lịch quốc tế tới Việt Nam, và thông tin với khách du lịch một cách chi tiết. Bộ cũng dự kiến làm việc với các hãng truyền thông quốc tế như CNN, CNBC để có những chương trình truyền thông mạnh mẽ nhất trong thời gian tới.

Câu hỏi tiếp dành cho Tổng cục Du lịch: Theo điều kiện bắt buộc của khách du lịch quốc tế khi đến Việt Nam là phải tham gia chương trình du lịch trọn gói của doanh nghiệp lữ hành. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại dịch Covid-19 vẫn tăng cao trên thế giới, nhiều du khách e ngại chưa dám đi. Việc tìm kiếm nguồn khách gặp rất nhiều khó khăn. Trong trường hợp số lượng khách thuê bao trọn gói quá ít, không đủ cho chi phí cho thuê bao chuyến bay, liệu rằng doanh nghiệp lữ hành quốc tế có được linh hoạt ghép các đoàn khác nhau vào chung một đoàn?

Ông Nguyễn Quý Phương - Vụ trưởng vụ lữ hành - Tổng cục Du lịch trả lời: Trong bối cảnh chúng ta cần sự an toàn, linh hoạt và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi yêu cầu địa phương mở các dịch vụ từng bước mở lại hàng quán các các dịch vụ. Bên cạnh đó các công ty lữ hành cũng phải phối hợp với địa phương để xây dựng các chương trình an toàn.

Về mặt thị trường, hiện nay chúng ta đã xây dựng được quy trình và đảm bảo được an toàn phòng chống dịch, Khi đối tượng khách đó đã đạt đủ các yêu cầu về phòng chống dịch, thì chúng ta hoàn toàn có thể tiếp đón. Chúng ta cũng phải xác định rằng du khách không chỉ xuất phát từ một điểm cố định mà còn đi qua nhiều điểm khác nhau.

Điều quan trọng nhất là sự vào cuộc của các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ và địa phương. Chúng ta có những hưỡng dẫn rất cụ thể để giúp địa phương đón khách 1 cách an toàn. Về đề xất bảo hiểm, ở đây chúng ta không đặt ra vấn đề bảo hiểm covid, mà có thể mở rộng ra là bảo hiểm du lịch, trong đó có covid-19. Chúng ta có thể sàng lọc ban đầu, nhưng quan trọng là các phương án để đảm bảo xử lý nếu có vấn đề xảy ra rủi ro. Đây là điều mà chúng tôi đã làm việc rất kỹ càng với các địa phương.

Nhiều câu hỏi dành cho ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam: việc tổ chức tiêm chủng cho người dân và người lao động trong ngành du lịch đã thực hiện đến đâu? Quảng Nam đã lựa chọn khu vực và các đơn vị cung ứng dịch vụ đón khách ra sao? Phân khu vực riêng dành cho khách quốc tế, không ở chung khu vực cùng với khách nội địa như thế nào? Quảng Nam dự tính bao giờ sẽ đón đoàn khách đầu tiên/ Thị trường nào đã có hứa hẹn gửi khách trong giai đoạn thí điểm này? Quảng Nam có chuẩn bị đặc biệt gì đối với đoàn khách trong giai đoạn thí điểm để họ vừa được hưởng dịch vụ tốt mà vẫn an toàn trong phòng chống dịch…? Tỉnh đã hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành, các cơ sở cung cấp dịch vụ ra sao trong bối cảnh bình thường mới này?

Ông Lê Ngọc Tường Quảng Nam là 1 trong 5 tỉnh được chọn đón khách thí điểm vào Việt Nam. Hiện tỉnh đã triển khai tiêm đủ 2 mũi vaccine (qua 14 ngày) cho các đơn vị cung ứng dịch vụ, tham gia đón khách giai đoạn đầu theo lộ trình Bộ văn hóa Thể Thao và Du lịch và Chính phủ đã hướng dẫn. Hiện chúng tôi đang tiêm thí điểm cho dân ở phố cổ Hội An và có 90% người dân đã tiêm mũi 1, số còn lại đang được tiêm mũi 2.

Giai đoạn 2-3 theo lộ trình tất cả các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo tiêm chủng để đón khách quốc tế. Tháng 4/2021, Tổng cục Du lịch và Quảng Nam đã lựa chọn khu vực và đơn vị cung ứng dịch vụ, khảo sát địa điểm đón khách du lịch. Khu Nam Hội An; Nam Vinpearl và khu du lịch Thánh địa Mỹ Sơn. Đây là 3 khu lớn, có nghỉ dưỡng; khu casino; khu vui chơi giải trí…. Khách ở đây sẽ được thăm quan phố cổ và khu du lịch Thánh địa Mỹ Sơn. Theo quy trình, khách sẽ được xét nghiệm ngay khi tới Quảng Nam, sau đó 1 ngày thăm phố cổ Hội An, 1 ngày thăm khu Thánh địa Mỹ Sơn, còn lại thăm chơi dịch vụ giải trí khác.

Trước mắt, chúng tôi tính toán là nếu đón khách quốc tế thì không đón khách khác. Hoặc chúng tôi sẽ phân luồng đón khách quốc và khách trong nước tới du lịch để phục vụ phòng chống dịch. Tại thời điểm này, khách du lịch tới Quảng Nam có thể thăm quan các điểm liên kết với nhau. Giai đoạn 2 sẽ mở rộng địa điểm được chọn để khách tới du lịch, ưu tiên các khách sạn, địa điểm đã đón khách cách ly có thu phí trước đó.

Theo thống kê, 5 tháng qua có 27 khách sạn trên địa bàn tỉnh đón khách du lịch nhập cảnh cách ly, đã đón được gần 25.000 người nhập cảnh về Quảng Nam. Đây đều là các đơn vị đã có kinh nghiệm có thể đón khách quốc tế trong giai đoạn tới.

Một số đơn vị lữ hành đã làm việc với Quảng Nam để đón khách quốc tế. Quyết định 4122 quy định Quảng Nam sẽ đón khách du lịch quốc tế vào cuối tháng 11; Một số thị trường lớn hướng tới: Hàn Quốc; Đài Loan; Nhật Bản…

Thạc sĩ Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam. Ảnh: Cao Oanh

Câu hỏi dành cho Thạc sĩ Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam: Đến thời điểm hiện tại, Bộ GTVT đã cấp phép bao nhiêu chuyến bay thuê bao chuyến và những thị trường nào? Được biết, Cục hàng không đề xuất với chuyến bay thí điểm đón khách du lịch quốc tế không hạn chế thị trường? Xin được hỏi vì sao Cục lại đề xuất không hạn chế thị trường, trong khi với lộ trình hướng dẫn tạm thời của Bộ VHTTDL thì lựa chọn thị trường khách du lịch quốc tế có trọng điểm?

Trong 5 tỉnh, thành phố thí điểm đón khách du lịch quốc tế thì tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ là nơi tiếp nhận khá đặc biệt, bởi không chỉ tiếp nhận đoàn khách quốc tế của tỉnh Quảng Nam mà còn có cả của thành phố Đà Nẵng. Vậy xin được hỏi Cục cảng hàng không, sự kết hợp với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng trong việc bố trí vị trí, địa điểm nhập xuất cảnh, thực hiện thủ tục kiểm soát dịch tễ như thế nào? Việc phân luồng ra sao để tránh tình trạng mật độ khách tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bị dồn ứ, tắc nghẽn?

Thạc sĩ Võ Huy Cường - Phó Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam trả lời: Bộ VHTTL đã xây dựng 1 đề án rất lớn, đây là bước khởi đầu quan trọng cho việc chúng ta tái mở lại các chuyến bay quốc tế. Cả một quá trình dài, từ sau Tết đến nay, chúng ta đã có bản hướng dẫn khá chi tiết của bộ.

Tuy nhiên, thời gian để chuẩn bị của các hãng hàng không và tour thực ra không nhiều. Lí do bởi chúng tôi không biết các điều kiện cụ thể về sau nhập cảnh như thế nào để xây dựng những quy trình cụ thể sau chuyến bay và tour du lịch. Thực tế, về các chuyến bay, ngày hôm qua có 2 chuyến thí điểm từ sân bay InCheon, 222 khách và 1 chuyến từ Tokyo chở 207 khách.

Theo kế hoạch tổ chức các chuyến bay của 1 số hãng, hiện nay chúng tôi nhận đc của VNA ngày 17/11 tới đây có 1 chuyến, VJA có kế hoạch sau 2 chuyến ngày hôm qua sẽ có 1 chuyến ngày 20/11 về Kiên Giang. Sau đó, sẽ có khoảng 24 chuyến về Kiên Giang, Khánh Hòa.

Du khách sẽ nằm ở các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Thái Lan. Đây là những kế hoạch ban đầu, là những tín hiệu khích lệ cho dự án của chúng ta, có thể coi như là một khởi đầu thuận lợi. Ngành hành không của Việt Nam tái lập lại nhưng chuyến bay chở khách là cách để tạo điều kiện cho du khách nước ngoài và bà con Việt Nam đang kẹt tại nước ngoài có thể về nước.

Quảng Nam có 2 sân bay: 1 là Đà Nẵng, 2 là Chu Lai, rất tiếc chúng ta chưa chuẩn bị đc cho sân bay Chu Lai đảm đương và thay thế được sân bay Đà Nẵng trong tương lại. Khách quốc tế sẽ qua sân bay Đà Nẵng, đây là sân bay có thể đáp ứng được yêu cầu đi lại của du khách.

Không có trở ngại gì về mặt sân bay quốc tế phục vụ đón khách. Quá trình vận chuyển khách từ sân bay Đà Nẵng và Quảng Nam, chúng ta có nhiều tour đủ yêu đầu đảm bảo để cho du khách di chuyển dễ dàng. Chúng tôi tin rằng sẽ không có sự cố nào xảy ra, quy trình đã được hoàn thiện để đảm bảo an toàn cho du khách.

Còn vì sao không hạn chế thị trường? Nếu chúng ta hạn chế các thị trường du lịch, vô hình chung chúng ta hạn chế tính hiệu quả của đề án du lịch. Thị trường du lịch trọng điểm chưa chắc đã có khách. Ví dụ Trung Quốc, nếu không có dịch thì không có thị trường nào cạnh tranh được với Trung Quốc, nhưng hiện tại Trung Quốc đã có chính sách hạn chế cư dân ra nước ngoài. Nếu chỉ bám sát vào thị trường trọng điểm, chúng ta sẽ hạn chế lượng khách.

Ngược lại, thực tế nhiều đoàn khách đi du lịch hàng tháng và trải qua nhiều nước. Nếu chúng ta cứ bám sát vào thị trường trọng điểm, lượng khách này rõ ràng sẽ không thể tới Việt Nam. Chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng chính sách các du khách tới ASEAN thì sẽ được miễn visa trong 1 tháng. Khách đi tàu biển cả tháng trời, họ cập bến Quảng Nam thì không còn là xuất phát từ trọng điểm nữa.

Ngoài thị trường mục tiêu thì chúng ta tạo điều kiện cho các hãng hàng không và các công ty tour có nguồn khách bổ sung, để phòng khi thị trường mục tiêu không có khách. Ngày 1/11, Thái Lan công bố bổ sung 17 quốc gia có quyền nhập cảnh không phải cách ly. Nhưng khách đi từ Việt Nam khi trở về chúng ta chưa có quy định nhận lại những người này. Trong du lịch chúng ta phải có sự trao đổi, tạo điều kiện cho công dân Việt Nam đi du lịch nước ngoài và quay trở lại.

Tiếp nói câu trả lời của Cục hàng không Việt Nam, ông Nguyễn Trùng Khánh trả lời: ông Khánh: Những phân tích anh Cường vừa nêu chúng tôi hoàn toàn tán đồng. Trong việc đề xuất và tham mưu, chúng tôi đã hướng tới các thị trường mục tiêu và có mức độ an toàn cao về phòng chống dịch như Đông Bắc Á, châu Âu, Trung Đông, Úc… Tuy vậy tôi cho rằng khi khách đảm bảo về y tế và xuất nhập cảnh, chúng ta cũng không có lý do gì phải hạn chế ở các thị trường khác. Thí dụ Isarel, họ đã tiêm tới mũi thứ 3, trong khi nhu cầu tới Việt Nam của họ cũng rất cao. Chúng ta không có lý do gì hạn chế họ cả.

Câu hỏi dành cho ông Bùi Quốc Thái – Phó Giám đốc Sở du lịch tỉnh Kiên Giang: Cho tới thời điểm hiện tại, việc chuẩn bị thí điểm đón khách du lịch quốc tế đã thực hiện đến đâu? Quy trình đón khách như thế nào? Hiện có thông tin ngày 20/11, Phú Quốc đón đoàn 250 khách Hàn Quốc…? Vậy xin hỏi đoàn khách đầu tiên này lộ trình như thế nào?

Theo đề xuất của tỉnh thì khách sẽ được nghỉ dưỡng, mua sắm, vui chơi cụ thể ở những đâu? Việc chuẩn bị về nhân lực để đón khách quốc tế ra sao, kết hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh như thế nào?

Ông Bùi Quốc Thái – Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang: Kiên Giang đã chuẩn bị sẵn sàng đón du khách quốc tế. Từ xây dựng tiêu chí, lựa chọn đối tượng du khách, xác định quy trình đón phục vụ khách, lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ, phương án xử lý sự cố khi phát sinh… Hiện nay tỉnh đã sàng lọc tổ công tác liên ngành để chỉ đạo thí điểm đón khách quốc tế. Ngày 9-10/11 vừa qua cũng, Đoàn công tác của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Đoàn Văn Việt đã đến khảo sát tại Phú Quốc chuẩn bị đón khách quốc tế. Đoàn đánh giá chuẩn bị về mọi mặt chu đáo, kỹ lưỡng.

Quy trình danh sách đăng ký chương trình đối với các đơn vị lữ hành; Gửi hồ sơ xét duyệt cấp thị thực; Chuẩn bị quy trình xuất nhập cảnh khi đến sân bay… Theo cơ sở hướng dẫn đó, tỉnh đã đưa vào nội dung để phù hợp với điều kiện địa phương. Sắp tới sẽ có chuyến bay đầu tiên vào 12h trưa ngày 20/11 từ Hàn Quốc đến Phú Quốc.

Đó là chuyến bay đầu tiên do VietJet tổ chức sau 2 năm dừng đón khách quốc tế. Trong giai đoạn 1, Kiên Giang tổ chức 13 cơ sở lưu trú. Qua đó du khách sẽ tham quan mua sắm tại chính khu lưu trú như Safari, sân goft, sunworld, mua sắm ngọc trai… Giai đoạn tiếp theo chúng tôi sẽ đề xuất các khu nghỉ dưỡng và khu lưu trú khác..

Do nhân lực đón du khách quốc tế, các đơn vị kinh doanh thời gian vừa qua đã phải cắt giảm phần lớn nhân viên nên thời gian vừa qua các đơn vị tổ chức đào tạo, tập huấn, tiêm vaccine để chuẩn bị sẵn sàng… Hiện tại, TP Phú Quốc tiêm đủ 2 liều cho 100% dân số và người lao động 18 tuổi trở lên, 70% tiêm cho độ tuổi học sinh. Công tác y tế đã cũng sẵn sàng như sàng lọc y tế cho các cộng đồng, khu cách ly, khu điều trị, sửa chữa khu y tế để làm khu cách ly nếu khách có tình huống xấu xảy ra.





Bác Dân Việt tiếp tục cập nhật buổi tọa đàm