Đánh công an nhập viện, 4 đối tượng bị khởi tố

Ngày 26/3, Công an thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 đối tượng đã có hành vi tấn công một tổ công tác của công an xã khi đang làm nhiệm vụ.

