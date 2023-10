Trích ngang thành tích của 63 Hợp tác xã tiêu biểu toàn quốc năm 2023

1 An Giang Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Phú Thạnh - HTX hoạt động với 1.700 ha sản xuất lúa, có số hộ sản xuất 1.750 hộ, với 16 ngành dịch vụ và các hoạt động sản xuất kinh doanh chính là cung cấp các dịch vụ đầu vào và liên kết với Doanh nghiệp tiêu thụ đầu ra sản phẩm lúa, nếp cho thành viên và nông dân trên địa bàn toàn xã. - HTX đã liên kết với công ty Nanotech và công ty Lộc Trời ký hợp đồng 535 hộ, diện tích 800 ha với sản lượng trên 4.500 tấn với tổng số tiền trên 27 tỷ đồng; - Cung cấp các dịch vụ đầu vào như dịch vụ bơm tưới tiêu, giúp giảm giá thành đầu vào như chính sách giảm giá bơm tưới đối với thành viên 10.000đ/công/vụ; trích 30% lợi nhuận dịch vụ kinh doanh vật tư nông nghiệp; 10% doanh thu dịch vụ xe du lịch chia cho thành viên, hình thành HTX kiểu mới. - Hoạt động các dịch vụ đều ổn định phát triển và có lãi, giảm chi phí sản xuất từ 10-20% so với bên ngoài. Năm 2022, lãi cho thành viên 2,6 %/ tháng/1 đơn vị vốn góp. HTX có lực lượng lao động cố định là 82 người và hàng trăm lao động theo mùa vụ với mức thu nhập từ 3,5-4,5 triệu đồng/tháng làm giảm được số lao động thất nghiệp, giảm tệ nạn xã hội. - Bằng khen của Bộ NN&PTNT, UBND tỉnh, UBND huyện, LMHTX tỉnh.

2 Bà Rịa -Vũng Tàu Dịch vụ khai thác thủy sản Quyết Thắng - HTX có 18 chiếc tàu với công suất tổng cộng là 10.200CV, giá trị tài sản thành viên tự quản lý trên 67 tỷ đồng. Phương châm hoạt động là "Vượt trùng khơi-tạo Phú quý". Hoạt động chủ yếu kết hợp khai thác đánh bắt thủy sản xa bờ và tổ chức dịch vụ nhà lồng phân loại hải sản. Hàng năm doanh thu của HTX phấn đấu đạt từ 8-10%, góp phần nâng cao đời sống cho thành viên và người lao động. - Về khai thác thủy sản, 18 chiếc tàu đánh bắt xa bờ với 3 chuyến/năm, sản lượng năm 2020 khai thác đạt được 6.505 tấn, trong đó xuất khẩu là 1.957 tấn, doanh thu của là 280.000.000 đồng/người/năm. Thu nhập của người lao động là 108.000.000 đồng/người/năm. - HTX tích cực tham gia các hoạt động như hưởng ứng phong trào tổ chức lễ ra quân diễn tập sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển của Tổ quốc đã thành lập đội dân quân biển gồm 9 người, đăng ký 6 chiếc tàu sẵn sàng ứng phó khi có lệnh điều động thường xuyên tham gia diễn tập nhằm phục vụ an ninh, an toàn trên biển. - HTX tham gia ủng hộ các phong trào phòng chống bão lụt ở địa phương, hỗ trợ quỹ khuyến học, quỹ phòng chống thiên tai, lũ lụt và giúp đỡ thành viên nghèo trên địa bàn tỉnh cùng với địa phương hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ thành viên nghèo trong tỉnh, mua 50 xuất bảo hiểm y tế cho người nghèo với số tiền ủng hộ là 65 triệu đồng/năm. - Khen thưởng: Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khe của Bộ NN&PTNN; Bằng khen của Thủ tướng CP, Bằng khen của UBND tỉnh.

3 Bạc Liêu Đồng Tiến - HTX có trên 500ha nuôi nghêu thương phẩm và thuần dưỡng nghêu giống, ký kết với 4 đối tác thuần dưỡng nghêu giống, nuôi nghêu thương phẩm. Hiện nay lượng nghêu trên 2,5 tỷ con đang phát triển tốt đã vào size 1.000 con/kg. Ước tính trên 1.000 tấn, trong đó có 300 triệu con nghêu tía được đối tác nước Italia ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. - HTX đã tạo được hàng chục ngàn lượt lao động với thu nhập bình quân mỗi buổi từ 150.000 – 250.000 đồng/người/buổi, có trên 20 lao động thường xuyên thu nhập từ 48 – 72 triệu đồng/năm. - Năm 2021, vốn hoạt động 11 tỷ đồng, doanh thu 8 tỷ 234 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế 2 tỷ 050 triệu đồng; năm 2022, vốn hoạt động 17 tỷ 042 triệu đồng, doanh thu 13 tỷ 433 triệu 934 ngàn đồng, lợi nhuận sau thuế 3 tỷ 791 triệu đồng. - Cờ thi đua của UBND tỉnh, Cờ và Bằng khen của LMHTX tỉnh.

4 Bắc Giang Sản Xuất và Tiêu Thụ Mỳ Chũ Nam Thể - Năm 2021 đạt trên 800 tấn; doanh thu trên 25 tỷ đồng; năm 2022 đạt 900 tấn; doanh thu đạt 27 tỷ đồng; thực hiện ký kết hợp đồng thương mại với các DN lớn, có uy tín như các hệ thống các siêu thị, chợ đầu mối, các chuỗi bán lẻ, cửa hàng tiện dụng, nhà hàng, khu du lịch... trên toàn quốc; - Liên kết với các Công ty, đại lý có uy tín xuất khẩu ra nhiều nước như: Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước EU…; tích cực tham gia chương trình OCOP và có 02 sản phẩm đạt được chứng nhận OCOP 3 sao. - Từ thiện: Ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà cho người nghèo, tết vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em, các đợt phòng chống dịch bệnh covid - 19... - Khen thưởng: Sản phẩm của HTX được TWHNDVN, HND tỉnh chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu; được Bộ Công Thương - Cục Nông Nghiệp Địa phương chứng nhận là sản phẩm tiêu biểu cấp khu vực; Bộ Công Thương chứng nhận sản phẩm tiêu biểu cấp quốc gia... - Năm 2014 Ông Nguyễn Văn Nam – PGĐ HTX được tôn vinh là NDVN xuất sắc, là đại biểu đi dự biểu dương NDSXKDG cấp tỉnh, TW.

5 Bắc Kạn Yến Dương Thành viên tham gia HTX chiếm 70%, 100% là người dân tộc thiểu số là hộ nghèo, cận nghèo, vừa thoát nghèo.

Bí thơm đạt OCOP 4 sao, 10 ha đạt chuẩn hữu cơ PGS; trà bí thơm và trà túi lọc bí thơm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, Chứng nhận hữu cơ PGS năm 2022; củ dong riềng đỏ đạt Chứng nhận hữu cơ PGS; miến dong được cấp phân hạng 3 sao năm 2021; 10 ha gạo nếp tài đạt chuẩn hữu cơ PGS.

Năm 2020, 150 hộ liên kết sản xuất, doanh thu đạt 1 tỷ 154 triệu đồng; năm 2021, 220 hộ liên kết sản xuất, doanh thu đạt 1 tỷ 200 triệu đồng; tạo công ăn việc làm cho 6 lao động thường xuyên, 15 lao động thời vụ. Năm 2022, 320 hộ liên kết sản xuất; liên kết tiêu thụ nông sản với 14 THT, nhóm hộ sản xuất và 6 HTX, vốn lưu động tăng từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, doanh thu đạt 3 tỷ 400 triệu đồng.

Khen thưởng: Bằng khen LMHTXVN, UBND tỉnh năm 2020 ; Giấy khen Hội LHPN huyện đạt danh hiệu "Phụ nữ tiêu biểu", HND huyện "Đã có nhiều thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ....", Hội khuyến học tỉnh "Điển hình về học tập suốt đời, xây dựng XH học tập"; Năm 2021: Bằng khen của TWĐTNCSHCM "Đã có dự án lọt vào Chung kết cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn"; Năm 2022: Bằng khen của Hiệp hội NNHC Việt Nam.





6 Bắc Ninh Nông nghiệp Đức Lân Diện tích trồng trọt 58,5 ha; Đưa cơ giới hóa vào sản xuất, công nghệ cao như: phun thuốc BVTV bằng máy bay không người lái, sản xuất theo quy trình VSATTP đạt chất lượng VietGAP diện tích 50 ha do TT CLNLTS vùng 1 Bộ NN cấp và đạt OCOP 4 sao do UBND tỉnh cấp. Năm 2021: tổng thu 6,3 tỷ đồng; lãi 2,2 tỷ đồng; Năm 2022: tổng thu 6,5 tỷ đồng; lãi 2,5 tỷ đồng. Khen thưởng: Giấy chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh năm 2021 của HND tỉnh (gạo nếp cái Hoa vàng); Giấy khen "Đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong HT, LĐ nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Quốc khánh 02/9/2021" của UBND huyện; Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW" năm 2021 của UBND tỉnh.

7 Bến Tre Bò sữa Bến Tre - HTX đã cung cấp dịch vụ, thức ăn, các sản phẩm thú y chăn nuôi cho các thành viên, các hộ trên địa bàn và các vùng phụ cận với giá bán thấp hơn giá thị trường bên ngoài từ 3-5%; - Liên kết với Công ty sữa Vinamilk thu mua sữa do các hộ nuôi bò sữa sản xuất được, làm thẻ xanh bán sữa và xử lý các vấn đề phát sinh của hộ trong quá trình bán sữa cho Trạm sữa; có 100% hộ là thành viên đăng ký bán sữa cho công ty Vianamilk, bình quân gần 10 tấn/ngày với tổng số đàn bò đã khai thác sữa và chuẩn bị khai thác sữa khoảng 1.500 con, bình quân 17 con/hộ. Đàn bò sữa đã được nhân rộng sang xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú với tổng đàn 117 con, đã có 09 hộ đã có bò khai thác sữa, đạt bình quân 300 kg/ngày. Tổng lượng sữa đã bán cho công ty Vinamilk năm 2022 khoảng 3.000 tấn với giá bình quân là 13.800 đồng/kg. HTX đang cung cấp khoảng 85 mặt hàng thuốc thú y, thức ăn bò sữa, sản phẩm dinh dưỡng và các thiết bị chăn nuôi bò sữa, tỷ lệ thành viên sử dụng dịch vụ trên 90%. - Năm 2021, HTX được Công ty Vinamilk tài trợ hệ thống ủ nhiệt kín phân bò trị giá 250.000.000 đồng nhằm góp phần giải quyết vấn đề môi trường trong chăn nuôi bò sữa, tăng thêm thu nhập cho nông hộ. - Là đơn vị nhiều năm liền được đánh giá hoạt động mạnh, có nhiều Bằng khen, giấy khen của địa phương và năm 2022 được tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh. Đồng thời, đơn vị rất tích cực tham gia các phong trào xã hội, nhân đạo, từ thiện của địa phương và tổ chức Hội.

8 Bình Dương Nông nghiệp công nghệ cao Kim Long - Diện tích trồng dưa lưới 18 ha áp dụng CNC như nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt tự động và sản xuất theo tiêu chuẩn ViệtGAP. Số lao động: 47 người; liên kết sản xuất trên 25 đơn vị, doanh nghiệp; sản lượng: 1.500 tấn/năm; doanh thu: 30-40 tỷ đồng/năm; thu nhập (LN sau thuế) 3,8 tỷ/năm; thu nhập BQ người lao động/ tháng: 6.5 triệu đồng/tháng; đóng góp từ thiện xã hội bình quân hàng năm trên 200 triệu đồng. - Bằng khen LMHTXVN "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2016 – 2020"; Bằng khen UBND tỉnh "Đã có đóng góp tích cực trong việc triên khai thực hiện NQTW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT và thi hành Luật HTX năm 2012"; Bằng khen Bộ NN&PTNT "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ của QH và QĐ của TTgCP về phát triển 15.000 HTX và LHHTXNN hoạt động có hiệu quả năm 2018 – 2019"; Bằng khen UBND tỉnh "Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020".



9 Bình Định Nông nghiệp Ngọc An Mô hình thâm canh lúa cải tiến SRI quy mô 50 ha, 600 hộ tham gia, giúp nông dân nâng cao trình độ thâm canh, nhân thức được tác hại của việc lạm dụng thuốc BVTV, phân bón HH, tưới nước hợp lý, hình thanh tư duy sản xuất mới, tạo liên kết 4 nhà (NN-HTX-ND-DN); năng suất đạt 70 tạ/ha tăng 10 tạ/ha.

Doanh thu: năm 2021: 2.378 triệu đồng; năm 2022: 3.045 triệu đồng.

Bằng khen TWHNDVN "Đã có thành tích tham gia 4 năm (2014 – 2017) liên tục Chương trình Tôn vinh SPNNVN tiêu biểu"; Giải B Hội thi HTX tiêu biểu khu vực miền Trung – TN năm 2022 do LMHTXVN tổ chức; Giấy khen UBND huyện "Có nhiều thành tích tiêu biểu trong SXKD và thực hiện công tác ASXH giai đoạn 2016 – 2017"; Giấy khen UBNDTX "Đã có nhiều thành tích tiêu biểu trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW năm 2021"; Bằng khen UBND tỉnh "Đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp XD và PTHTX trên địa bàn tỉnh và phong trào thi đua yêu nước từ 2012 – 2017"; Giấy khen UBND huyện "Đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thục hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về NN, ND, NT".

10 Bình Phước Trồng và sản xuất măng tre HTX có quy mô 20 ha, sản lượng măng tre tươi hàng năm đạt 750 tấn/năm. Sản lượng sản xuất măng tre khô đạt khoảng 650kg/năm. Hệ thống phân phối sản phẩm tại các tỉnh, thành và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống Co.op Mart thông qua trang web đã liên và các siêu thị và các sàn thương mại điện tử lớn như Lazada, Shoppee, tiki, sendo. HTX đã triển khai xây dựng lò sấy, nhà kho với kinh phí trên 1 tỷ đồng, trong đó vốn hỗ trợ của Nhà nước 370 triệu đồng. Với công nghệ mới, sau khi thu hoạch, măng sẽ được bóc vỏ, luộc để loại bỏ bớt axít, rồi xắt lát mỏng, ép, vắt, sau đó sấy khô với nhiệt độ 98oC. Tiếp theo, sản phẩm sẽ được bình ẩm giảm còn 97oC, xử lý mối, mọt, mốc, đóng gói và hút chân không để hoàn tất. Khen thưởng: Năm 2022 sản phẩm măng tre khô của HTX đã được UBND tỉnh Bình Phước công nhận là sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, tiêu biểu của tỉnh.

11 Bình Thuận HTX Thanh Long Thuận Tiến - HTX đã đạt được chứng nhận OCOP thanh long ruột trắng 4 sao và thanh long ruột đỏ đạt 3 sao; các thành viên HTX duy trì sản xuất theo hướng GlobalGAP, tiếp tục liên kết và ủy thác tiêu thụ cho những HTX như: HTX thanh long Phú Thịnh, HTX thanh long Thuận Hòa, HTX thanh long Bắc Bình, HTX thanh long Thuận Quý, HTX thanh long Hàm Kiệm, HTX thanh long Phúc Vinh; đã đạt được 10 ha có chứng nhận Nông nghiệp hữu cơ Châu Âu; 13,1 ha có chứng nhận GlobalGAP. - HTX ký kết với các DN xuất khẩu như: Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce, Công ty CP Phước Hỷ, Công ty CP xuất nhập khẩu Mina, Công ty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận vận tải Thịnh An công ty TNHH Prosonan Fruit, công ty TNHH Fine Fruit Asia với giá ổn định cho thành viên từ 22.000 đồng – 23.000 đồng. - HTX được chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Cục Sở hữu trí tuệ cấp; được cấp chứng nhận chuỗi cung ứng an toàn; luôn ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất như chuyển đổi bóng đèn LED, hệ thống tưới nhỏ giọt và cùng phối hợp với HND tuyên truyền cho nông dân chuyển đổi thành công. - Khen thưởng: Được bằng khen của Bộ NN&PTNT; được cấp chứng nhận sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do TWHNDVN tặng; được bằng khen của HHHCVN.

12 Cà Mau Hợp tác xã Tân Phát Lợi HTX có 10 Sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 10 sản phẩm nông thôn tiêu biểu đạt cấp tỉnh và cấp khu vực, có 3 sản phẩm đạt cấp quốc gia; có 14 đại lý phân phối sản phẩm toàn quốc, Hợp đồng mua bán với các siêu thị như: sài gòn ocopmax, 0rganica, 0rganic…; có doanh thu trung bình hàng năm khoảng 15 tỷ đồng. Doanh thu năm 2022: 16 tỷ đồng Bằng khen của Bộ NN&PTNT trong việc thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và Luật HTX năm 2012 trong lĩnh vực NN năm 2021; Bằng khen của UBND tỉnh trong thực hiện Chương trình "Mỗi xã một sản phẩm" năm 2021, Bằng khen của UBND tỉnh về việc có thành tích xuất sắc qua 10 năm thực hiện CVĐ "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" năm 2019; Giấy khen của LMHTXVN trong việc phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2016-2020 năm 2020; Giấy tuyên dương của Huyện ủy huyện trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM" năm 2019; Giấy chứng nhận hội viên của Phòng thương mại và CNVN.

13 Cao Bằng Đông Anh - Sản phẩm rượu ngô Đinh Đông đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, ứng dụng dây chuyền sản xuất công nghệ cao vào sản xuất rượu đảm bảo VSATTP. HTX đã sản xuất, tiêu thụ bình quân trên năm với các sản phẩm chủ lục như ngô hạt 500 tấn, cỏ voi 250 tấn, thân ngô 170 tấn, rơm khô 40 tấn, mía 10 tấn, đỗ tương 20 tấn, rượu 20.000 lít, đạt doanh thu trung bình trên 3 tỷ đồng/năm; hàng năm liên kết với các hộ dân phát triển 150 con bò thịt, 200 lợn thịt, tạo việc làm ổn định cho 12 nhân khẩu tại địa phương. - Thành tích: Danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V" năm 2018; Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 13/TW của UBND tỉnh; Bằng khen Hộ nông dân SXKDG cấp tỉnh giai đoạn 2017-2021 của Ban Chấp hành HND tỉnh.

14 Cần Thơ HTX Khiết Tâm - HTX có 161 hộ liên kết sản xuất với diện tích sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP 340ha; số lao động: 120 người; sản lượng: 3.400 tấn/năm; doanh thu: 30-32 tỷ đồng/năm; thu nhập (LN sau thuế) 340 triệu/năm; thu nhập BQ của thành viên: 212,5 triệu đồng/năm; thu nhập BQ người lao động/ tháng: 10-12 triệu đồng/tháng; đóng góp từ thiện xã hội bình quân hàng năm trên 250 triệu đồng. - HTX đã được cấp chứng nhận GlobalGAP cho sản phẩm lúa gạo; liên kết với Viện lúa ĐBSCL và công ty giống cây trồng Thái Bình sản xuất lúa giống với diện tích 300 ha, sả lượng trên 5.000 tấn lúa giống, với Tập đoàn Lộc Trời sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao với diện tích 100 ha, sản lượng khoảng 920 tấn. - Bằng khen của Bộ NN&PTNT khen tặng có thành tích xuất sắc trong đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTT năm 2018 – 2019; Bằng khen của UBND tp; Bằng khen của LMHTXVN khen tặng có thành tích xuất sắc trong đổi mới, phát triển và nâng cao KTTT, HTX năm 2021; Giấy công nhận HTX điển hình tiên tiến năm 2019 – 2022 do LMHTX tp.

15 Đà Nẵng Hợp tác xã Công nghệ cao Mặt Trời Việt - Nhân giống, nuôi trồng và sản xuất Tảo xoắn spirulina, sản xuất chế biến thực phẩm, bánh kẹo, phân phối hàng hóa. Hợp tác xã hiện nay có 01 sản phẩm tảo xoắn nguyên chất sấy lạnh đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Giấy chứng nhận sản phẩm thương mại mang tính đặc trưng cấp thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Giấy khen của Sở Công thuong thành phố Đà Nẵng vì đã có nhiều thành tích trong thực hiện hoạt động khuyến công giai đoạn 2016 -2020 - Giấy chứng nhận của UBND thành phố Đà Nẵng về chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp thành phố năm 2019.

16 Đắk Lắk Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Thăng Bình - HTX đã liên kết với các Công ty CP mía đường Đắk Lắk, Công ty cổ phần mía đường 333,… xây dựng vùng nguyên liệu. Hợp đồng liên kết đầu tư và bao tiêu sản phẩm với tổng diện tích là 130-340 ha. Ổn định vùng chuyên sản xuất mía giống tại cánh đồng mẫu chung 15 ha, tổng sản lượng nhập về các nhà máy đường là 59.012 tấn, doanh thu trên 40 tỉ đồng. Lợi nhuận của từ 20 đến 30 triệu đồng/ha. - Sản phầm Gạo HTB đạt OCOP tiêu chuẩn 4 sao. HTX mở rộng liên kết với các doanh nghiệp, xây dựng vùng sản xuất lúa thương phẩm RVT, ST24, OM49, OM5451, Đài Thơm 8; liên kết với các Công ty TNHH MTV Cà phê 721, Công ty Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, Công ty TNHH Huỳnh Dư Long An… Chuyển giao quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, đầu tư sản xuất và thu mua lúa tươi tại đồng diện tích đã mở rộng vùng liên kết sản xuất lên 200 ha. Vụ đông xuân 2019 – 2020, triển khai sản xuất giống lúa ST24 của Cty Hồ Quang – Sóc Trăng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của vùng sản xuất Tây Nguyên, kháng bệnh, cứng cây, cho năng suất rất cao (10 đến trên 13 tấn lúa tươi/ha), giá thu mua khá cao (7.300 – 7.450 đồng/kg), đạt doanh thu trên 90 triệu đồng/ha, tăng hơn so với trước đây từ 20 – 30 triệu đồng/ha. HTX đã triển khai đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lúa gạo với quy mô: nhà xưởng là 810 m2; hệ thống 02 lò sấy lúa công suất 50 tấn/mẽ sấy; hệ thống dây chuyền xay xác gạo 03 tấn/giờ. - Tổ đội vận tải gồm: 02 xe kéo móc, 09 xe tải 15 tấn (05 xe của HTX, 06 xe hợp đồng ngoài); tổng doanh thu: 10.952 triệu đồng. - Liên kết với công ty tập đoàn Lộc Trời; công ty phân bón hóa chất Cần Thơ; công ty phân bón Minh Tân; Đại lý nông dược Tiên Phong, công ty cổ phần Tập đoàn giống cây trồng Việt Nam, công ty TNHH giống cây trồng Trường Phúc…cung ứng phân bón các loại, thuốc BVTV, giống cây trồng, với tổng nguồn vốn cung ứng vật tư là: 18,52 tỉ đồng.

17 Đắk Nông HTX Nông nghiệp Buôn Choah - HTX đã ký hợp đồng với 304 hộ xã viên sản xuất và bao tiêu sản phẩm với giá cao hơn thị trường 100đ/1 kg, ký hợp đồng đầu ra với các cơ quan, đơn vị, các đại lý cung cấp tiêu thụ lúa gạo. Sản lượng, diện tích tỷ lệ thành công hợp đồng, giá cả, phương thức thanh toán thu hút hàng trăm lao động thời vụ có thu nhập từ 8.000.000đ đến 10.000.000đ/ tháng hàng năm thoát nghèo được 03 đến 05 hộ do HTX giúp đỡ. - HTX trích kinh phí để xây dựng, tu sửa kênh mương, các tuyến đường giao thông nội đồng; góp cho an sinh xã hội trên địa bàn xã như hỗ trợ các phong trào của hội đoàn thể mỗi năm từ 2 triệu đồng trở lên. Lợi nhuận sau đóng thuế, mua sắm, xây dựng cơ sở hạ tầng còn mỗi thành viên góp vốn được chia theo định mức ít nhất 10 triệu đồng trên năm. - Năm 2020 được UBND Tỉnh tặng bằng khen có mô hình sản xuất hiệu quả trong ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất và đời sống, và bằng khen của Hội Nông dân Tỉnh, UBND Huyện trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2017- 2022. - HTX có tổng diện tích hơn 440 ha, có trụ sở làm VP, 01 kho bảo quản và chế biến, 01 sân phơi khoảng 350 m2 có máy kéo, máy cầy phục vụ sản xuất. - HTX có 4 đại lý chính sản xuất, chế biến và tiêu thụ lúa gạo đặc sản ST24, ST25, TBR39 trên địa bàn tỉnh, ngoài ra người tiêu dùng tại các tỉnh khác cũng đã và đang sử dụng sản phẩm gạo như Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Đắk Lắk, Nha Trang, Vũng Tàu,...

18 Điện Biên Hồng Phước Nà Tấu - Doanh thu: năm 2020: 18 tỷ đồng; năm 2021: 20 tỷ đồng; năm 2022: 30 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế: năm 2020: 1,3 tỷ đồng; năm 2021: 1,5 tỷ đồng; năm 2022: 2 tỷ đồng. TNBQ người LĐ/tháng: năm 2020: 4 – 10 triệu đồng; năm 2021: 5 – 10 triệu dồng; năm 2022: 5 – 15 triệu đồng. - Năm 2018 giúp đỡ ND bản Nà Luống 3 sửa chữa, làm nền đường bằng phương tiện, máy móc, trị giá thành tiền 100 triệu đồng; năm 2019 hỗ trợ máy móc giúp ND bản Nà Luống 3 sửa chữa, làm nền đoạn đường 800m, trị giá thành tiền 150 triệu đồng; năm 2020 cung câp cho ND bản Nà Láo, Tà Cáng 1, Tà Càng 2, Tà Cáng 3 10 tấn giống củ dong riềng, trị giá thành tiền 50 triệu đồng; năm 2021 hiến đất cho bản Phiêng Ban làm nền đường NTM, trị giá thành tiền 80 triệu đồng; năm 2022 hỗ trợ máy móc giúp đỡ ND bản Phiêng Ban, Tà Càng mở đoạn đường 1000m vào khu sản xuất, trị giá thành tiền 150 triệu đồng. - Kỷ niệm chương LMHTXVN "Vì sự nghiệp phát triển HTX năm 2018".

19 Đồng Nai HTX Liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Thanh Bình - Quy mô sản xuất: 320 ha; Doanh thu: 185 tỷ đồng. Xuất khẩu hàng năm khoảng 2000 tấn chuối tươi, sơ, chế biến hàng năm 1.500 tấn chuối, sản xuất 200 tấn nguyên liệu thủ công mỹ nghệ, sợi chuối từ thân chuối.... - Năm 2020 đến nay, mỗi năm xuất khẩu được 3000-5000 ngàn tấn chuối tươi thông qua các công ty xuất nhập khẩu và xuất trực tiếp thị trường Hàn quốc, Trung Quốc, và một phần sang thị trường Châu Âu; đẩy mạnh sơ, chế biến trung bình 100 tấn trái chuối nguyên liệu/tháng; Về sợi, dây chuối dùng cho thủ công Mỹ nghệ năm 2021- 2022 mỗi tháng sản xuất từ 6-10 tấn cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. - Về ứng dụng công nghệ cao, áp dụng các quy trình đạt các chứng nhận: Iso- HAAC, 02 sản phẩm OCOP 3 sao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tham gia tích cực chương trình mục tiêu quốc gia và các hoạt động phục vụ cộng đồng của địa phương. - Danh hiệu thi đua dân vận khéo của Ban dân vận Tỉnh ủy; Giấy khen Quyết định số 6259/QĐ-UBND ngày 05/7/2012 của UBND huyện; Giấy khen Quyết định số 20-QĐ/LM ngày 04/05/2022 của LMHTX Tỉnh; Giấy khen Quyết định số 1304/QĐ-UBND ngày 19/5/2022 của UBND tỉnh.

20 Đồng Tháp Dịch vụ nông nghiệp Tịnh Thới - HTX liên kết tiêu thụ Xoài với các công ty Westerfam, Công Ty TNHH Kim Nhung, Đại siêu thị Go (BIG C), công ty Long Uyên, Công Ty Xoài Chú Chín... hàng năm trên 1000 tấn xoài các loại. - HTX liên kết cung ứng phân bón hữu cơ, thuốc BVTV sinh học với Công Ty TNHH SX – TM Tín Tâm, Tập Đoàn Lộc Trời, Công Ty TNHH Toàn Thắng, Công Ty Mai Thiên Thanh… cung cấp cho thành viên HTX và nông dân. (phân hữu cơ 45- 50 tấn năm; thuốc BVTV trên 3 tấn/năm). - Cung ứng máy nông, ngư cơ phục vụ cho thành viên và nông dân trên địa bàn mỗi năm trên 300 máy các loại. - Liên kết với công ty Hồng Vận sản xuất Bao Xoài và cung ứng mỗi năm trên 4.000 thùng cho thành viên, giá thấp hơn bên ngoài 30%. Liên kết sản xuất, rượu xoài, Xoài xấy dẻo 40 tấn năm. - Phối hợp thực thiện sản phẩm OCOP Trên xoài và chỉ dẫn địa lý xoài với Trung Tâm DVNN Thành phố thực hiện mã vùng trồng xoài trên địa bàn xã được 07 mã vùng diện tích 875 ha; phối hợp với các Trường, Viện, Công Ty thực hiện các mô hình trình diễn và phối hợp tập huấn chuyển giao KHKT được trên 1.000 lượt nông dân mỗi năm. - Mỗi năm tham dự trên 10 lượt trưng bày, quảng bá sản phẩm xoài, trong và ngoài tỉnh; phối hợp giao lô xoài đầu tiên xuất sang thị trường EU. - Doanh thu năm 2021 là 1.069.000.000, tổng chi phí 852.000.000. lợi nhuận 217.000.000, Doanh thu năm 2022 là 2.016.000.000 tổng chi phí 1640.000.000 lợi nhuận 576.000.000 đồng - Khen thưởng: Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức, triển khai thực hiện NQ số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của BCHTW Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT của UBND tỉnh; Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong XDNTM nâng cao năm 2021, giấy khen đã có thành tích xuất sắc trog phong trào thi đua yêu nước lần thứ V (2015 – 2020) của UBNDTP.

21 Gia Lai HTX NN& DV Hùng Thơm - Vốn lưu động: 2,5 tỷ đồng. Các sản phẩm đạt OCOP: Tinh cốt chanh dây cô đặc đạt 3 sao, Chanh dây quả được xuất đi các nước Châu Âu đạt 4 sao, Trà sả Thảo mộc 3 sao, Chanh Dây Sấy Dẻo đạt chuẩn 3 sao, ruột chanh dây cấp đông 3 sao, tinh dầu chanh dây 3 sao... Sản phẩm của HTX đã xuất khẩu sang Pháp, Nga, Trung Quốc, các siêu thị mini, cửa hàng trái cây nhập khẩu... - Đã mở rộng kênh bán hàng thương mại điện tử trong nước và quốc tế: Alibaba quốc tế, lazada, kiti, sen đỏ, tiktok…; có chứng nhận ISO 22000:2018; có chứng nhận HACCP; có mã xuất khẩu mang tên HTX; có mã vùng trồng xuất khẩu; đăng kí mã đóng gói giúp khách hàng và nhà sản xuất dễ dàng phục vụ công tác xuất nhập khẩu... - Năm 2022 sản phẩm Chanh dây được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Sở công thương tỉnh tổ chức, chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền trung và Tây Nguyên, đạt giải nhất tại Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu do HND tỉnh tổ chức; đạt danh hiệu chứng nhận NDVN xuất sắc; đạt danh hiệu HTX tiêu biểu. - Khen thưởng: UBND huyện khen tặng đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoan 2015-2020; UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần xây dựng và phát triển HTX trên địa bàn tỉnh từ 2015 - 2020; Sở công thương tỉnh khen tặng thành tích xuất sắc trong công tác khuyến công và xúc tiến thương mai; Quyết định Bộ NN&PTNT tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình mỗi xã 1 sản phẩm Ocop...

22 Hà Giang Minh Quang - Các sản phẩm chủ yếu: Trà Shan II năm, Trà Tuyết Nón, Trà Bạch Mẫu Đơn, Trà Bạch Mao Tín Dương đã đạtt hơn 100.000 sản phẩm với doanh thu hơn 12 tỷ đồng, ngoài ra còn sản xuất thêm các loại Trà nguyên liệu thô chua thành phẩm để cung ứng xuất khẩu như là Hồng Trà, Trà Vàng, Trà Phơi tổng sản lượng đạt 600 tấn. Hiệu quả kinh tế: Tổng doanh thu trong giai đoạn 2018-2022 là hơn 40 tỷ đồng, tổng lợi nhuận là 3 tỷ đồng. Năm 2019 có 2 sản phẩm Trà đặt 4 sao, năm 2020 có 2 sản phẩm đạt 4 sao.. HTX đã giải quyết việc làm cho 6 lao động trực tiếp có mức thu nhập 6 triệu đồng/tháng, giải quyết việc làm gián tiếp cho 120 hộ gia đình có thu nhập ổn định từ 40 đến 100 triệu đồng/năm. HTX đã liên kết với 6 thôn trên địa bàn xã trong đó có 3 tổ hợp tác gồm 120 hộ sản suất làm vùng nguyên sạch an toàn để cung cấp cho HTX chế biến ra sản phẩm chất lượng cao an toàn. Trong sản xuất kinh doanh HTX đã ứng dụng khoa học công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh như: Tạo đường link trang website vào trong số hóa mã vạch, mã QR coos để minh bạch hóa thông tin sản phẩm trên công nghệ số đó. Bán sản phẩm thông qua facebook, sàn thương mại điện tử và các kênh thương mại khác truyền thống.

23 Hà Nội HTX SX và tiêu thụ rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý Quy mô sản xuất: 5,5 ha (Hệ thống nhà màng nhà lưới 80 cái diện tích 1600m2); Lợi nhuận thu được năm 2021-2022 và ước tính năm 2023 sau khi trừ chi phí từ 800 – 1,2 tỷ đồng. Sản lượng rau củ quả hàng năm đạt từ 50-80 tấn. Thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/người/năm. HTX đã đầu tư xây dựng nhà màng nhà lưới và hệ thống nước tưới tự động và bán tự động từ nguồn nước đã qua xử lý, sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc BVTV sinh học. Sản xuất được thực hiện theo quy trình khép kín từ khâu làm giống – sản xuất- chăm sóc- thu hoạch – sơ chế- bảo quản- tiêu thụ. Đến nay HTX duy trì được 25 lao động thường xuyên có việc làm ổn định, thu nhập từ 6-7 triệu đồng/người/tháng và số lao động thời vụ từ 40-60 người thu nhập từ 4 - 4,5 triệu đồng/người/tháng. Được UBND thành phố công nhận và cấp giấy chứng nhận 27 loại sản phẩm rau hoa quả đạt tiêu chuẩn OCOOP và được cấp chứng nhận danh hiệu Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam đối với sản phẩm Nho hạ đen Cuối Quý. HTX thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn lao động và sản xuất gắn với bảo vệ môi trường nông thôn. Năm 2022 được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022 cùng nhiều bằng khen giấy khen của TW, TP và huyện.

24 Hà Nam Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Mục Đồng - Bình quân HTX sản xuất 8 tạ sữa/ngày với trung bình đạt 500 lít sữa tươi thành phẩm và 600 sản phẩm sữa chua mỗi ngày, năm 2021 doanh thu đạt 38 tỷ 400 triệu đồng, lợi nhuận thu về 5 tỷ 760 triệu đồng; năm 2022 doanh thu đạt 36 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 5 tỷ 400 triệu đồng; tạo công ăn việc làm 15 – 20 lao động với mức lương bình quân 6 triệu đồng/người tháng. - HTX ký kết cung ứng sản phẩm sữa cho hầu hết các chuỗi cửa hàng thực phẩm hữu cơ uy tín, các chuỗi siêu thị thực phẩm hữu cơ sạch trên địa bàn Hà Nội như Tâm Đạt, Bác Tôm, Sói Biển,.... và các tỉnh, thành phố trong nước. - Năm 2021 HTX có 02 sản phẩm sữa được chứng nhận Ocop 4 sao là sản phẩm sữa tươi thanh trùng và sữa chua nguyên kem; năm 2022, có 02 sản phẩm sữa chua nếp cẩm và sữa chua uống được chứng nhận Ocop 3 sao. - Năm 2021 Giấy khen số 13-QĐ/UBND,ngày 22/01/2021 "Đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua năm 2020 "của UBND xã; Bằng khen số 167-QĐ/TU, ngày 27/04/2021 "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2021" của Tỉnh ủy; Năm 2022 Bằng khen số: 1358/QĐ-UBND ngày 11/07/2021 "Đã có thành tích trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh giai đoạn 2017-2022" của UBND tỉnh; Bằng khen số 26/2022/QĐ-HHNNHCVN vì "có thành tích xuất sắc chuyển đổi trang trại bò sữa hữu cơ và hỗ trợ nông dân sản xuất hữu cơ năm 2022" của Hiệp Hội Nông Nghiệp Hữu Cơ Việt Nam.

25 Hà Tĩnh HTX Nông lâm Hà Thành - Quy mô sản xuất: 10.000 m2 . - HTX liên kết với Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh; Công ty Đoàn Kết 1 Chương Mỹ - Hà Nội, Doanh nghiệp ông Nguyễn Văn Thịnh, Hội phó Hội Hàng mây xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ -Hà Nội; Công ty TNHH Hoàng Thiện, tp Đà Nẵng để kết nối tiêu thụ sản phẩm; - Năm 2021, HTX đã xuất bán 600 tấn mây tươi, giá trị doanh thu 3,8 tỷ đồng lợi nhuận gần 580 triệu đồng; Năm 2022, HTX đã xuất bán 800 tấn mươi tươi, 200 tấn mây khô, giá trị doanh thu 6,2 tỷ đồng lợi nhuận 870 triệu đồng. - Thông qua tổ chức HND đã tuyên truyền hỗ trợ HTX tiếp cận nguồn vốn vay của ngân hàng Nông nghiệp và PTNT và ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 2 tỷ đồng; nguồn vốn xoay vòng của HTX hàng năm 200 triệu đồng.Hỗ trợ các gia đình khó khăn, ủng hộ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng Nông thôn mới. Giải quyết việc làm thường xuyên cho 40 lao động; thu hút 100 lao động khai thác song mây. * Khen thưởng: Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh năm 2022; chứng nhận hộ SXKDG cấp tỉnh giai đoạn 2017 -2022.

26 Hải Dương Nông nghiệp sạch Nam Vũ - Diện tích sản xuất là 30 ha; cung cấp vào các hệ thống siêu thị, chợ đầu mối, bếp ăn tập thể khoảng 100 tấn quả ổi đạt tiêu chuẩn VietGAP; thu mua và tiêu thụ giúp trên 500 tấn ổi, 150 tấn vải, 300 tấn rau củ các loại. Năm 2021 tổng doanh thu 1,9 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 200 triệu đồng; năm 2022 tổng doanh thu 3 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 400 triệu đồng. Liên kết với các công ty cung ứng vật tư nông nghiệp, mua được với giá thấp hơn 10-15% so với thị trường; liên kết, sản xuất tiêu thụ sản phẩm với các đơn vị ở trong và ngoài tỉnh để đảm bảo đầu ra cho nông sản. Mô hình sản xuất đang giải quyết việc làm cho 10 lao động với mức TNBQ từ 3,5 – 4 triệu đồng/người/tháng Hỗ trợ, ủng hộ các khu cách ly tập trung của tỉnh, huyện, xã: 15 tấn rau xanh, củ quả các loại; ủng hộ các cq, đv phòng chống dịch 5 triệu đồng; nhận đỡ đầu 2 trẻ mồ côi tại địa phương 7 triệu 200 đồng/năm. - Bằng khen Bộ NN&PTNT "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ của QH và QĐ của TTgCP về phát triển 15; Bằng khen UBND tỉnh "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước HND tỉnh giai đoạn 2015 – 2020"; Bằng khen MTTQVN tỉnh "Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị thông minh giai đoạn 2015 – 2020"; Giấy khen LMHTX "Đã có thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019"; Bằng khen TW HNDVN "Đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021"; Bằng khen UBND tỉnh "Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức XDNTM trên địa bàn tỉnh"; Bằng khen LMHTXVN "Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022"; Bằng khen UBND tỉnh "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần phát triển KTXH địa phương năm 2022".

27 Hải Phòng Nông lâm thủy hải sản Nam Việt - Diện tích sản xuất 30 ha; thu nhập bình quân đầu người 8trđ/ng/tháng; có sản phẩm chuối đạt tiêu chí 3 sao - HTX sản xuất một số loại nông sản như Chuối, Gạo, Gia cầm, Thủy sản, một số loại rau ăn lá; liên kết bao tiêu với các nông hộ, các trang trại và các HTX trên địa bàn Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ với diện tích khoảng 20 ha nhằm cung cấp thực phẩm cho các công ty, các nhà hàng và trường học trên địa bàn trung bình mỗi ngày cung ứng ra thị trường từ 2,5 đến 3 tấn nông sản theo giá thị trường. - HTX đã nhận chuyển giao công nghệ và áp dụng thành công nuôi cấy mô giống chuối tiêu hồng theo tiêu chuẩn VietGAP, ứng dụng chế phẩm vi sinh Compost maker trong việc ủ phế phụ phẩm nông nghiệp thành mùn hữu cơ để bón trở lại cho cây trồng; ứng dụng quy trình chăn nuôi theo tiêu chuẩn VietGAP và đạt chứng chỉ VietGAP trong chăn nuôi Ngan thương phẩm. - Khen thưởng: Giấy khen của Cục KTHT&PTNT năm 2019; Bằng khen UBNDTP năm 2021; Giấy khen UBND huyện năm 2021; Bằng khen của BCH TW Đoàn năm 2021; Giải thưởng Lương Đình Của của BCH TW Đoàn năm 2021; Cờ thi đua xuất sắc năm 2020 của UBNDTP; Bằng khen năm 2022 của Bộ NN&PTNT; Bằng khen năm 2022 của LMHTXVN.

28 Hậu Giang Hợp tác xã dưa lưới Thuận Phát - Năm 2021, liên kết với các hộ sản xuất 2,5 ha, tổng sản lượng 262 tấn, doanh thu 6 tỷ 550 triệu đồng, lợi nhuận 951 triệu đồng; năm 2022, liên kết với 30 hộ sản xuất 3 ha, tổng sản lượng 292 tấn, doanh thu 7 tỷ 300 triệu đồng, lợi nhuận 1 tỷ 352 triệu đồng - HTX đã ký kết với các công ty ở địa bàn thành phố HCMh tiêu thụ toàn bộ sản phẩm; đã ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt (tiết kiệm) của ISRAEL trong toàn bộ diện tích trồng và quy trình đạt tiêu chuẩn GLOBALGAP và được cấp giấy ngày 26/11/2020. - HTX được tặng bằng khen cấp tỉnh năm 2021, giấy khen cấp huyện năm 2021; được hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chọn là gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020.

29 Hòa Bình Nông nghiệp Đại Đồng - Quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, vít cành trên cây bưởi đang được áp dụng trên quy mô 15 ha; liên kết với doanh nghiệp, hộ nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm như Công ty cổ phần nông nghiệp RYB với sản lượng 400 tấn, xuất khẩu sang Anh Quốc 11 tấn, Nông trại Toàn Huệ 15 vạn quả, đi các tỉnh Hải Dương, Thanh Hóa, Ninh Bình,.. khoảng 150 tấn. - Năm 2021, doanh thu 8 tỷ đồng, lợi nhuận 6 tỷ 900 triệu đồng; năm 2022, doanh thu 6 tỷ đồng, lợi nhuận 4 tỷ 800 triệu đồng. - Đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương; tư vấn, hướng dẫn kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, kinh doanh cho 30 hộ; giúp đỡ được 2 hộ nghèo, khó khăn về vốn, vật tư, cây - con giống tương đương 16 triệu đồng không tính lãi. - Bằng khen đơn vị xếp thứ Nhì trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020 của UBND tỉnh; Giấy khen đơn vị xếp thứ 3 khối thi đua thực hiện các mục tiêu KT-XH năm 2021 của UBND huyện; Giấy khen đơn vị xếp thứ Nhì khối thi đua thực hiện các mục tiêu KT-XH, có thành tích xuất sắc trong hoạt động KTTT của UBND huyện năm 2022; Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức sản xuất – tiêu thụ sản phẩm năm 2022 của Sở NN&PTNT; Bằng khen đơn vị xếp thứ Nhì trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022 của UBND tỉnh.

30 Hồ Chí Minh HTX Nông nghiệp Tuấn Ngọc - Đầu tư hệ thống thủy canh công nghệ cao, HTX đã nâng cao năng suất trồng trọt trên diện tích 1000m2 từ 60kg/ngày (đối với trồng truyền thống trên đất) lên 100kg-120kg/ngày (đối với trồng theo phương pháp thủy canh công nghệ cao). Hệ thống thủy canh của HTX đã được Cty CP Chứng nhận và Giám định TTP cấp Giấy chứng nhận VietGAP phù hợp với TCVN 11892-1:2017 ngày 07/06/2022. - Bằng khen của UBNDTP "Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện chương trình phối hợp hoạt động phát huy vai trò công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển KTHT, HTX giai đoạn 2017-2022"; Bằng khen của HNDTP "Đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ nông dân năm 2019"; Giấy khen của Sở NN&PTNTTP "Đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất NN năm 2018"; Giấy khen của Sở NN&PTNTTP "Đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện các chương trình đề án, kế hoạch của ngành NN&PTNT giai đoạn 2016-2020"; 03 Giấy khen của Sở NN&PTNTTP "Đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất NN&PTNT trên địa bàn TP" năm 2020, 2021, 2022.

31 Hưng Yên HTX chăn nuôi và kinh doanh Gà Đông Tảo - Quy mô sản xuất: 12.000m2; Gà trống mọi lứa tuổi khoảng 50 ngàn con/năm; Gà thịt thương phẩm nuôi và kinh doanh đạt 60 tấn/năm; Gà quà biếu khoảng 700 con/năm; Gà Đông Tảo ủ muối khoảng 10 tấn/năm (2 năm nay); Giò xào + Giò lụa gà Đông Tảo 10 tấn/năm (4 năm nay); Chân gà Đông Tảo 5 tấn/năm. Các sản phẩm đều được tuân thủ theo quy trình sản phẩm Vietgap – ATTP – OCOP 4 sao. Tổng doanh thu hàng năm của HTX trong 5 năm trở lại đây đều đạt từ 9 - 10 tỷ/năm. - Bằng khen "Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của BCHTW khóa X" của Đảng bộ tỉnh năm 2018; Bằng khen "Có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW của BCHTW Đảng khóa IX" của Đảng bộ tỉnh năm 2019; Bằng khen "Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2017 – 2020" của UBND tỉnh năm 2020; Bằng khen "Có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-TW của BCHTW Đảng khóa IX" của Đảng bộ tỉnh năm 2021.

32 Khánh Hòa Hợp tác xã Trầm hương Vạn Thắng - Số lao động từ 10 -15 lao động thời vụ; thu nhập 230 trđ/thành viên/năm; ký hợp đồng liên kết gia công với 5 hộ sản xuất Trầm hương trên địa bàn với sản lượng mỗi hộ trung bình từ 1 – 2 cây Dó bầu/năm. - Năm 2021, HTX có 01 sản phẩm công nhận sản phẩm OCOP 03 sao; năm 2022 được công nhận đạt danh hiệu top 10 HTX đổi mới sáng tạo . - HTX tham gia phiên chợ nông sản do HND tỉnh tổ chức; giải quyết việc làm cho 50 - 70 lao động tại địa phương có việc làm ổn định thu nhập từ 6 – 8 triêu đồng/người/tháng. - Khen thưởng: Năm 2021 được UBND tỉnh tặng giấy khen đã có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện. Năm 2022 được UBND tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2019 – 2021;

33 Kon Tum HTX nông nghiệp, dịch vụ Thế Hệ Mới Đăk Mar - HTX đã xây dựng được vùng nguyên liệu trên 200 ha, chăm sóc theo tiêu chuẩn; đã ký kết với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp - Gia Lai, theo Đề án xây dựng Vùng nguyên liệu xuất khẩu do Bộ NN chủ trì, ký liên kết nguyên liệu đầu vào với 4 hợp tác xã khác trên địa bàn để xây dựng cánh đồng mẫu lớn - Xây dựng vùng cà phê công nghệ cao. - Năm 2021, doanh thu 9 tỷ 623 triệu đồng, lợi nhuận 215 triệu đồng, thu nhập lao động 6 triệu 500 ngàn đồng/người/ tháng, thu nhập thành viên 8 triệu đồng/người/tháng; năm 2022, doanh thu 11 tỷ 685 triệu đồng, lợi nhuận 284 triệu đồng, thu nhập lao động 7 triệu đồng/người/tháng, thu nhập thành viên 9 triệu đồng/người/tháng - Tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động và 84 hộ dân liên kết; đã được cấp chứng nhận 40,5 ha cà phê VietGAP, liên kết tiêu thụ 693,5 tấn cà phê tiêu chuẩn với mức giá là 42.000đ/kg cà phê nhân xô, thanh toán tạm ứng khi giao hàng, chốt giá theo thị trường thời điểm. 100% diện tích cà phê được canh tác hữu cơ, theo công nghệ haphacherm; 100% sản phẩm được tiêu thụ qua hợp đồng và có thể truy xuất nguồn gốc; lợi nhuận của thành viên tăng thêm 20% so với việc bán cà phê nguyên liệu. - Nguồn phân bón, vật tư đầu vào được HTX đứng ra mua chung và rẻ hơn so với giá trị trường 10%, đã mang lại hiệu quả không nhỏ; ký hợp đồng với nhà sản xuất uy tín, đảm bảo nguồn phân chất lượng, là tiền đề cho vườn cây phát triển tốt, đồng đều qua các năm, năng suất và chất lượng ổn định. - HTX được giao làm mô hình cửa hàng OCOP của huyện. - Bằng khen của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thị đua cụm, khối thi đua năm 2020; Bằng khen đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 – 2020 của UBND tỉnh; Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thị đua cụm, khối thi đua năm 2021 của UBND tỉnh.

34 Kiên Giang Nông dân Thanh Hoa - Năm 2021, đã thả 17.000 con cá giống các loại, xuất bán 43 tấn, giá trị doanh thu 7 tỷ đồng lợi nhuận gần 3 tỷ đồng; năm 2022, đã thả 220.000 con cá giống các loại, xuất bán 58 tấn, giá trị doanh thu 9 tỷ đồng lợi nhuận gần 4.5 tỷ đồng. - HTX đã nỗ lực, thể hiện sự đoàn kết nhất trí cao trong phát triển phong trào HTX, đã tranh thủ các nguồn vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã huyện, Quỹ hỗ trợ Nông dân,… đã tiếp cận vốn vay khoảng 1,250 tỷ đồng; qua đó đã tạo được nguồn vốn ổn định cho các thành viên HTX hoạt động. Vận động thành lập quỹ xoay vốn 100 triệu đồng, nhằm huy động nguồn vốn sử dụng trong kinh doanh HTX, tạo được quỹ vốn xoay vòng nhằm kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cho các thành viên khó khăn, không để bị động, thiếu vốn trong nuôi trồng cho thành viên HTX. - Là đơn vị nhiều năm liền được được các Ban ngành tỉnh tặng bằng khen: Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể; Bằng khen của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

35 Lạng Sơn Hợp tác xã sản xuất kinh doanh Hồng vành khuyên Nà Mò - HTX thực hiện liên kết với các tổ sản xuất Hồng VietGAP và Hợp tác xã Thanh Tân (140 ha theo tiêu chuẩn VietGAP) - Hồng vành khuyên đạt sản lượng trung bình từ 50 tấn/năm, bình quân 7 tấn/thành viên, đem lại giá trị ước tính trên 110 triệu đồng/thành viên/năm doanh thu 1,7 tỷ đồng; Sản lượng thu mua hàng năm luôn đạt gần 80 tấn, với giá trị trung bình từ 15.000đ – 18.000/Kg, ước tính tổng giá trị thu mua tiêu thụ sản phẩm trong 2 năm đạt trên 2,5 tỷ đồng; Bán ra hơn 8.000 cây hồng giống, tổng giá trị từ bán cây giống trong giai đoạn 2021 – 2022 ước tính trên 500 triệu đồng, trung bình 250 triệu đồng/năm. Sản phẩm Hồng Vành khuyên đã được cấp giấy chứng nhận OCOP 4 sao. - Đã tạo việc làm thường xuyên cho 14 lao động nông thôn. Các thành viên luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà Nước; tham gia nhiệt tình các buổi sinh hoạt của Chi HND, các buổi tuyên truyền về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp do HND các cấp tổ chức. - Khen thưởng: HTX được , UBND tỉnh tặng bằng khen tại trong đợt tổng kết phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016 – 2021. Năm 2022, sản phầm Hồng vành khuyên được Hội đồng bình chọn 'Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu' tỉnh lần I, năm 2022.

36 Lai Châu Hợp tác xã Trái tim - HTX thu hút bình quân trên 30.000 lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan du lịch, chủ yếu là khách trong nước và một phần du khách quốc tế. Thu nhập trên 100 triệu đồng từ dịch vụ bán vé trên 500 triệu đồng từ bán quà lưu niệm, cung ứng dịch vụ ăn, nghỉ tại điểm du lịch. Thu nhập trung bình từ cung ứng địa lan ra thị trường trong những năm gần đây là trên 2 tỷ đồng/năm. HTX có trên 30.000 chậu hoa địa lan; tổng doanh thu bình quân đạt trên 3 tỷ đồng/năm, thu nhập của các thành viên đạt 100 triệu đồng/năm; tạo việc làm cho từ 30 – 40 lao động địa phương. - Tích cực vận động thành viên tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, mỗi hội viên bình quân đóng góp từ 50– 60 ngày công tổng số khoảng 560 ngày công để tham gia các công trình xây dựng làm đường nội thôn, nội đồng, sửa chữa phòng học, kênh mương, cầu cống... HTX còn tuyên truyền vân động cán hội viên nông dân thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh". - HTX đã có 20 hộ gia đình trong bản học hỏi tham gia làm dịch vụ Homestay; 01 khu Bagalow gồm 01 nhà nghỉ tập trung, 03 phòng nghỉ Bagalow và 01 nhà ăn; 01 khu Nhà tổ chim với 06 nhà nghỉ trên cây. Tổng có trên 140 giường ngủ, với sức chứa trên 200 khách mỗi đêm và 06 hộ làm dịch vụ ăn uống phục vụ du khách.

37 Lào Cai Hợp tác xã Tâm Hợi - Các sản phẩm chính đã xuất khẩu sang 9 nước như: Ấn Độ, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Bangladesh, Dubai, Leban, Israel, Thổ nhĩ kỳ: Quế chẻ, quế sáo, quế điếu thuốc, quế sáo vụn, quế sáo xèo, quế trẻ thanh, quế vụn đen, bột quế…. Đặc biệt năm 2020 sản phẩm Quế ống sáo đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao. - Bằng khen UBND tỉnh "Đã có thành tích xuất sắc trong tổng kết đợt thi đua Phụ nữ Lào Cai khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2018-2020"; Giấy khen của UBND huyện "Là điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước huyện giai đoạn 2016-2020"; Giấy khen UBND xã "Có thành tích xuất sắc trong phong trào XDNTM" năm 2021; Giấy khen của Sở NN&PTNT tỉnh "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2050, giai đoạn 2022-2025"; Liên minh HTX tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

38 Lâm Đồng Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp và dịch vụ trái cây Mỹ Đức - HTX có diện tích canh tác 65 ha bưởi da xanh và sầu riêng. Trong đó diện tích câu sầu riêng đã cho thu hoạch là 25 ha với năng suất đạt 250 tấn/năm; giá bán 46.000đ/kg. Diện tích bưởi cho thu hoạch là 3 ha; sản lượng 50 tấn/năm; giá bán bình quân 25.000đ/kg. Thu nhập bình quân của các thành viên đạt 700.000.000đ/năm trở lên. Trong đó, sầu riêng đã được công nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP, có tem truy suất nguồn gốc, đã đạt OCOP tiêu chuẩn 3 sao, đã được đăng ký mã vùng và hợp đồng bao tiêu sản phẩm với công ty B'LAO FOOD; Bưởi da xanh đã đạt OCOP tiêu chuẩn 4 sao vào cuối năm 2022. - HTX đã ký kết với đại lý phân bón và thuốc BVTV Quế Hưng để mua phân bón, thuốc trừ sâu theo phương thức trả chậm, đến mùa thu hoạch mới thanh toán tiền. - Bằng khen năm 2022 theo Quyết định số 433-QĐ/HNDT, ngày 3/10/2022.

39 Long An Hợp tác xã dịch vụ thương mại nông nghiệp Cây Trôm - Quy mô sản xuất: 505 ha; vốn hoạt động 5 tỉ đồng. Năm 2020. Doanh thu: 4,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 256 trđ, thu nhập BQ người/tháng: 6,5 trđ; Năm 2021. Doanh thu: 5,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 285 trđ, thu nhập BQ người/tháng: 7 trđ; Năm 2022. Doanh thu: 17 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 430 trđ, thu nhập BQ người/tháng: 7 trđ - Lợi nhuận của xã viên tăng từ 20-30% so với trước; liên kết với các Công ty đầu vào và các Công ty bao tiêu đầu; phát triển sản phẩm phân Hữu cơ từ cây Lục Bình góp phần giảm 30% lượng phân bón cho vùng sản xuất. HTX đã có sản phẩm chủ lực và thương hiệu sản phẩm về Lúa, Gạo vào được các thị trường lớn EU, phấn đấu đến năm 2025 có 100% diện tích đạt chất lượng tối thiểu thị trường EU và ít nhất 50% đạt thị trường US với các đối tác liên kết xuất khẩu gạo; - Giấy khen đã có thành tích tốt trong phong trào nông dân sản xuất và kinh doanh giỏi năm 20219 của UBND huyện; Giấy khen đã có thành tích tiêu biểu trong năm 2020 của UBND huyện; Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2013 - 2020.

40 Nam Định HTX nấm và tiểu thủ công nghiệp Tuấn Hiệp - HTX có 6 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao: 4 sản phẩm được công nhận năm 2021: Nấm sò trắng Tuấn Hiệp, Mộc nhĩ thái sợi Tuấn Hiệp, Nấm sò nâu Tuấn Hiệp, Nấm linh chi Xuân Thủy; 2 sản phẩm được công nhận năm 2022: Nem nấm Tuấn Hiệp, Giò nấm Tuấn Hiệp. - Năm 2021, doanh thu 1,050 tỷ đồng, lợi nhuận 0,3 tỷ đồng; năm 2022, doanh thu 0,9 tỷ đồng, lợi nhuận 0,25 tỷ đồng; tạo công ăn việc làm cho hơn 10 lao động với mức thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/ tháng. - Khen thưởng: Giấy khen của UBND huyện có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng gia đình văn hóa NTM giai đoạn 2015-2017; Giấy khen của UBND xã: Thành tích xuất sắc trong phát triển KT-XH năm 2019; Bằng khen của UBND tỉnh: Thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020 góp phần phát triển KT-XH của tỉnh; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, ổn định, giúp đỡ nhiều hộ nông dân xóa đói, giảm nghèo và tạo việc làm cho nhiều người lao động, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh

41 Ninh Bình HTX dịch vụ thương mại và nuôi trồng thủy sản Gia Hòa - Diện tích nuôi trồng thuỷ sản của các thành viên là 50 ha năng xuất bình quân đạt 7 tấn/ ha sản lượn 350 tấn tăng so với năm 2022 là 4tấn/ ha. - HTX liên kết với nhà máy cung cấp thức ăn các loại cho các hộ dân với sản lượng trên 3.000 tấn/năm; thường xuyên tuyên truyền kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản, tình hình sản xuất, dịch bệnh để cho bà con chủ động phòng tránh. - HTX có nguồn vốn lưu động trên 10 tỷ đồng với tổng diện tích sản xuất nông nghiệp là 985,7 ha, trong đó diện tích trồng lúa là 659 ha - HTX với 100 lao động thường xuyên. Tổng nguồn vốn 10 tỷ đồng, doanh thu trên 20 tỷ đồng. Thu nhập bình quân lao động 90 triệu đồng/năm. Hàng năm, giúp đỡ 2-3 hộ thoát nghèo, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội 3 triệu đồng/ năm. - HTX luôn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, Năm 2018 đã vinh dự nhận được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen của UBND tỉnh năm 2017, 2021, Bằng khen của Liên minh HTX năm 2020.

42 Nghệ An Hợp tác xã kinh doanh, dịch vụ Nông nghiệp – Diêm nghiệp xã Quỳnh Minh - Năm 2018 HTX xây dựng được cánh đồng lớn liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ rau củ quả an toàn với diện tích 30ha (trong đó 3.000m2 diện tích nhà màng sản xuất tập trung rau chất lượng cao theo hình thức tưới nhỏ giọt); năm 2019 xây dựng 15 ha liên kết sản xuất và tiêu thụ rau củ quả an toàn; năm 2020 xây dựng làng nghề sản xuất muối. - Sản lượng rau, củ, quả an toàn sản xuất đạt từ 1600-1800 tấn/năm; liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ với sản lượng đạt 1450-1500 tấn/năm, đạt tỷ lệ 90-92% sản lượng sản xuất. Sản phẩm Dưa kim hoàng hậu đạt tiêu chuẩn Ocop 3 sao được sản xuất bằng phân hữu cơ và đăng ký bản quyền mã tem truy xuất nguồn gốc. Doanh thu bình quân hàng năm về cung ứng sản phẩm, dịch vụ đạt 9,7 tỷ đồng/năm. - HTX luôn tham gia tích cực các hoạt động, phong trào do HND và địa phương phát động; tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn với mức thu nhập từ 5-6 triệu đồng/người/tháng; Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo tại địa phương bằng cách tạo việc làm, hỗ trợ vốn, cây, con giống,… - Bằng khen của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đổi mới phát triển HTX tỉnh giai đoạn 2014-2020; Giấy khen của LMHTX tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021; Bằng khen của UBND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phát triển KTTT năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

43 Ninh Thuận HTX sản xuất, kinh doanh, dịch vụ muối Khánh Nhơn - Năm 2019, sản lượng muối đầu ra đạt 1.751,15 tấn, doanh thu dạt 1.471.020. đồng; Năm 2020, sản lượng muối đầu ra đạt 4.766 tấn, doanh thu đạt được 2.509.292.500 đồng; Năm 2021, sản lượng muối đầu ra đật 2.829,35 tấn, doanh thu đạt được 1.691.185.250 đồng; Năm 2022, sản lượng muối đầu ra đạt 63.064,819 tấn, doanh thu đạt được 10.455.361.402 đồng; ước năm 2023, sản lượng muối đầu ra đạt 94 tấn, doanh thu đạt được 15 tỷ đồng. - HTX đã liên kết với doanh nghiệp, hộ nông dân gồm: Vựa muối Nguyễn Trần, HKD Hồng Liêm, DN tư nhân muối Hồng Phúc, Bích Thắng, Công ty TNHH SX-TM-DV Sơn Phát, Công ty TNHH Quốc Thắng – Nam Lợi, Công ty TNHH muối Lam Sơn, Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Kiên Giang, Công ty CP muối và TM Ninh Hải. - HTX đang thu mua của các hộ dân tại địa phương với diện tích khoảng 30 ha với giá thị trường hiện tại trung bình khoảng 2 triệu đồng/tấn. Bên cạnh đó còn thu mua tại xí nghiệp muối cà ná huyện Thuận Nam, muối Phương Hải huyện Ninh Hải,... - HTX đã giải quyết được cho khoảng 100 công nhân lao động tại địa phương có công việc làm ổn định bình quân mỗi người nhận tiền hàng tháng từ 6.000.000đ/tháng/người. Ngoài ra còn có khoản tiền thưởng cho các cá nhân lao động hoàn thành tốt công việc. - Bằng khen của UBND huyện về thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua Toàn dân chung sức XDNMT năm 2020; Bằng khen của UBND tỉnh về hoàn thành xuất sắc trong phong trào thi đua nông dân đoàn kết giúp nhau sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

44 Phú Thọ Sản xuất, chế biến và kinh doanh chè xanh - Diện tích chè kinh doanh 8,7 ha trong đó có 2,5 ha chè Kim Tuyên ùng làm nguyên liệu chế biến chè xanh chất lượng cao. Năm 2021, doanh thu 2 tỷ 200 triệu đồng, lợi nhuận 280 triệu đồng; năm 2022, doanh thu 2 tỷ 600 triệu đồng, lợi nhuận 320 triệu đồng. - HTX đã sử dụng được lao động nữ ở độ tuổi 40 – 60 với mức thu nhập bình quân 4,8 – 5,4 triệu đồng/tháng góp phần ổn định đời sống người lao động. - HTX có 02 sản phẩm chè đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao: Chè xanh thơm Kim Tuyên và Chè xanh xanh Cẩm Mỹ - loại móc câu đặc biệt. - Giấy khen của LMHTX tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022.; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP; Giấy chứng nhận Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, năm 2021; Giấy chứng nhận TCVN ISO 2200, năm 2028.

45 Phú Yên HTX NN KDTH Đồng Din - HTX đã có 9 sản phẩm đạt OCOP: 4 sao gồm khóm sấy và trái khóm; 3 sao gồm giấm khóm, rượu khóm, măng sấy, nước lau sản sinh học, bánh khóm, lá giang sấy, nước rửa chén sinh học. - Giấy khen năm 2019 đạt thành xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất giỏi giai đoạn 2016-2018; Năm 2020 nhận cờ thi đua là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; Bằng khen năm 2021 đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm thi hành luật HTX 2012; Đạt thành tích xuất sắc trong công tác quản lý , nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020; Giấy khen năm 2021 ông Nguyễn Hoàng Chương có thành tích xuất sắc trong năm 10 năm triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012; Giấy khen năm 2021 đạt thành xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất giỏi giai đoạn 2019-2021; Bằng khen năm 2022 ông Nguyễn Hoàng Chương đạt danh hiệu "Nông dân Việt Năm xuất sắc"; Giấy khen năm 2022 đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện Phú Hòa (04/03/2002-04/03/2022);

46 Quảng Bình HTX Sản xuất nấm sạch và Kinh doanh nông nghiệp Tuấn Linh - Hằng năm cung ứng ra thị trường 360 bịch phôi nấm; và khoảng 200.000 tấn sản phẩm các loại từ nấm. Doanh thu năm 2022: 12,6 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế: 1,8 tỷ đồng. Các sản phẩm của HTX đã có mặt tại các siêu thị lớn trên cả nước như Co.opmart, Emart, Kingfood; và một nước trong khu vực như Lào, Thái Lan và thị trường Nga. - HTX giải quyết việc làm cho 27 thành viên với thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng; liên kết trực tiếp với 34 tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, tạo công ăn việc làm cho khoảng 400 người lao động là các hộ nghèo, phụ nữ, đối tượng yếu thế. - Sản phẩm nước mắm chay Tuấn Linh được BCT công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây nguyên năm 2022; có 01 sản phẩm đạt 4 sao và 8 sản phẩm đạt 3 sao Chương trình mỗi xã một sản phẩm - OCOP. - HTX nhận được tặng nhiều bẳng khen, giấy khen của UBND tỉnh, các Bộ, ngành Trung ương và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

47 Quảng Nam HTX Nông nghiệp Bình Đào - HTX đã tích tụ, tập trung với diện tích 85ha, trong đó thuê đất của ND (20,3ha) và liên kết sản xuất với ND (64,7ha) - Đến nay, tài sản, phương tiện sản xuất của HTX gồm có 02 máy gặt, 02 máy cấy, 01 máy cày, 01 máy tuốc lạc, 01 lò sấy lúa giống, 01 dây chuyền máy xay xác gạo liên hoàn và 01 cửa hàng OCOP với diện tích xây dựng gần 50 m2. Tổng giá trị trên 1 tỷ 900 triệu đồng. - HTX đã liên kết sản xuất (DALKSX) như DALKSX và tiêu thụ hạt lúa giống Thiên ưu 8 với Công ty TW Quảng Nam (20ha); DALKSX giống PN99 với Công ty CPPTNN Quảng Nam (5ha); DALKSXvà tiêu thụ nếp Hương Lân (10ha); DALKSX và tiêu thụ Nếp DDT52 với Công ty CP PTNN Minh Tâm (10 ha); DALKSX cây Mè Lạc (10ha),... - HTX có 10ha sản xuất Nếp Hương Lân và 10ha sản xuất lúa gạo sạch được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP; năm 2020, UBND tỉnh công nhận 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao là Dầu mè đen nguyên chất Bình Đào, Nếp Hương Lân Trường Giang. - Năm 2021, doanh thu 3.630.519.019đ, lợi nhuận sau thuế 138.881.819đ; Năm 2022, doanh thu 4.034.827.660đ, lợi nhuận sau thuế 252.080.779đ. - Hàng năm, Quỹ Phúc lợi HTX đã hỗ trợ cho bà con nghèo gặp khó khăn trong cuộc sống như Tết vì người nghèo, NNCĐDC, người khuyết tật, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, tham gia các CVĐ quyên góp ủng hộ bão lụt, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 (năm 2020-2021 hỗ trợ huyện và xã trên 30 triệu đồng). - Năm 2018 UBND tặng danh hiệu Doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh lần thứ IV; Bằng khen của LMHTXVN năm 2019 về XDNTM (2016-2018); Bằng khen UBND tỉnh năm 2019 về XDNTM; Bằng khen UBND tỉnh năm 2019 về thành tích thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; LMHTX tỉnh chứng nhận HTX điển hình tiên tiến năm 2020 – 2021.

48 Quảng Ngãi HTX và kinh doanh nấm Đức Nhuận - Năm 2021: Về sản xuất và cung ứng bịch phôi nấm cho TV 200.000 phôi x 5.000đ/phôi = 1 tỷ đồng; Về hỗ trợ đầu ra cho các hộ TV 40.000 kg nấm thương phẩm x 50.000đ/kg = 2 tỷ đồng; Nuôi trồng tại HTX 100.000 phôi đạt doanh thu 1 tỷ đồng. Tổng cộng: 4 tỷ đồng. - Các sản phẩm của tổ hợp chế biến ra đời gồm có: rượu Linh Chi, trà Linh Chi túi lọc, bột nêm Nấm Bào Ngư, khô sợi Nấm Bào Ngư. Các sản phẩm đều đã được công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2021. - Năm 2022: Về sản xuất và cung ứng bịch phôi nấm cho TV 250.000 phôi x 5.500đ/phôi = 1 tỷ 375 triệu đồng; Về hỗ trợ đầu ra cho các hộ TV 42.000 kg nấm thương phẩm x 50.000đ/kg = 2 tỷ 100 triệu đồng; Nuôi trồng tại HTX 100.000 phôi đạt doanh thu 1 tỷ đồng. Tổng cộng: 4 tỷ 745 triệu đồng. - Tổ hợp chế biến cũng đã có doanh thu và tiếp cận thị trường mang về cho HTX 650 triệu đồng. Tổng doanh thu của HTX là hơn 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó HTX cũng có thêm 2 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP của tỉnh, là đơn vị dẫn đầu của tỉnh về sản phẩm OCOP. - HTX đã ký kết hợp đồng với các DN tiêu thụ sản phẩm nông sản sản như: Siêu thị COOPMART, siêu thị Bình Minh, công ty TOMAT, công ty ACFARM. Ngoài ra HTX cũng là nhà cung cấp nấm lớn cho các vựa Nấm, cửa hàng Nấm và các chợ tại tỉnh.

49 Quảng Ninh HTX chăn nuôi và dịch vụ Đồng Tiến - Quy mô sản xuất: 100 ha; sản phẩm Trứng vịt Biển của HTX đã được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao, và được Hội nông dân tỉnh tôn vinh là Sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2021. - HTX ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh, tham gia chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: HTX có tham gia ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh như : bán hàng trên các sàn giao dịch nông sản trên mạng, sử dụng phần mềm kế toán chữ ký số, hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử… - Đối với địa phương: HTX luôn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, ủng hộ chương trình phòng chống COVID 19, ủng hộ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, đóng góp vào trương trình xây dựng Nông thôn mới. Năm 2021: Doanh thu: 4,4 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 410,6 triệu đồng. Thu nhập bình quân người/tháng: 05 triệu đồng. Năm 2022. Doanh thu: 6,1 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 710,6 triệu đồng; Thu nhập bình quân người/tháng: 6 triệu đồng. Năm 2023. Ước tính doanh thu: 10,5 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 10%; Thu nhập bình quân người/tháng: 8 triệu đồng. - Là đơn vị nhiều năm liền được được các cấp, ngành trung ương và địa phương tặng bằng khen, như: Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua " Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh" năm 2020; UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/08/2008 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

50 Quảng Trị Hợp tác xã Nông sản Khe Sanh - HTX có 03 nhà xưởng sản xuất: phân bón vi sinh với diện tích 1.500 m2; chế biến cà phê tươi 2.000 m2; chế biến cà phê chất lượng cao diện tích 2.000 m2.. - Năm 2022, HTX thu mua 3.000 tấn cà phê quả tươi, diện tích trồng 300ha, chế biến được 50 tấn cà phê sạch và 450 tấn cà phê khô, sản xuất 100 tấn phân vi sinh, tổng doanh thu đạt 22 tỷ. - Liên kết với 5 tổ nhóm sản xuất với hơn 100 hộ nông dân (trong đó có 70 hộ là dân tộc thiểu số), với tổng diện tích hơn 300 ha, sản lượng hơn 3.000 tấn cà phê quả tươi / năm - Sản lượng sản xuất phân bón vi sinh từ vỏ cà phê: 100 tấn/ năm. - Liên kết với 05 doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm: Bưu điện tỉnh Quảng Trị: Với sản lượng ký kết 50kg cà phê rang xay/năm; Công ty cổ phần phát triển công nghệ xanh toàn cầu (Hà Nội) - Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng cà phê an toàn, đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại; sử dụng công nghệ nhà kính để sản xuất, chế biến cà phê hữu cơ, chất lượng cao… - Giải quyết việc làm cho người lao động, đặc biệt là phụ nữ người dân tộc Vân Kiều với hơn 70 người, thu nhập từ 4 triệu – 6 triệu/ lao động/ tháng. - Tham gia gian hàng quảng bá sản phẩm các loại cà phê tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 tại thành phố Buôn Ma Thuột. - Năm 2019, Chứng nhận Sản phẩm Khe sanh coffee đạt Ocop 3 sao tỉnh Quảng Trị - Năm 2020, Chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh (Cà phê rang xay Khe Sanh Coffee); Năm 2021, Chứng nhận Sản phẩm Khe sanh coffee dạng hạt rang đạt Ocop 4 sao tỉnh. Năm 2021, Bằng khen của UBND tỉnh đã có nhiều thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 13/8/2002, Hội nghị lần thứ năm, BCH TW Đảng khoá IX; Năm 2022, Giấy khen của UBND huyện đã có các sản phẩm đạt chứng nhận 3,4 sao cấp tỉnh trên địa bàn huyện

51 Sóc Trăng HTX Nông- ngư 14/10 Ấp Hòa Nhờ A - Bằng khen UBND Tỉnh tại Quyết định số 971/QĐ ngày 25/4/215 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng khen thưởng thành tích xuát sắc trong thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Bằng khen của Bộ NN & PTNT tại Quyết định số 4315/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/10/2016 của Bộ NN & PTNT thưởng thành tích xuất sắc trong nông nghiệp góp phần vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn Việt Nam; - Bằng khen của Bộ NN & PTNT tại Quyết định số 3285/QĐ-BNN-TCCB ngày 20/8/2018 của Bộ NN & PTNT thưởng thành tích xuát sắc trong 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2013-2018; Bằng khen UBND Tỉnh tại Quyết định số 4088/QĐ ngày 25/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện thi đua" Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới" tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2016-2020;

52 Sơn La HTX sản xuất kinh doanh chè Tân Lập Mộc Châu - Sản phẩm chính của HTX là chè xanh, có 06 sản phẩm làm từ chè trong đó có 02 sản phẩm Chè Shan đặc biệt Tâm Lập Mộc Châu và Chè Bát tiên đặc biệt Tân Lập Mộc Châu được chứng nhận OCOP 3 sao năm 2019 và đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao năm 2020 do UBND tỉnh Sơn La chứng nhận. - Các hình thức khen thưởng: + Được UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen Đã có thành tích xuât sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển Kinh tế tập thể , Hợp tác xã giai đoạn 2017 – 2020. + Năm 2021 được UBND Tỉnh Sơn La tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 và nhiều bằng khen, giấy khen của các sở, ngành và UBND huyện Mộc Châu.

53 Tây Ninh HTX Mãng cầu Thạnh Tân - Sản xuất cung ứng điện năng lượng mặt trời, mãng cầu (na) theo tiêu chuẩn VietGap, sơ chế, xử lý bảo quản chậm chín và chế biến các sản phẩm từ mãng cầu sau thu hoạch (Nestar mãng cầu, nước mãng cầu lên men đóng lon, sữa chua mãng cầu đóng chai, mãng cầu sấy dẻo…), hỗ trợ thành viên HTX, các hộ liên kết tiêu thụ sản phẩm mãng cầu tiêu chuẩn VietGap; cung ứng phân bón, thuốc BVTV. Các hình thức khen thưởng: + Năm 2019: Bằng khen "Có thành tích trong việc giới thiệu, quảng bá văn hóa, tiềm năng, sản phẩm của tỉnh Tây Ninh" tại sự kiện "Ngày Tây Ninh tại Hà Nội"; + Năm 2020: Cờ thi đua của LMHTX: "Đơn vị dẫn đầu thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc LMHTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025"; cờ thi đua của UBND tỉnh "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020". + Năm 2021: Cờ thi đua của UBND tỉnh "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2021". +Năm 2022: Bằng khen của UBND tỉnh "Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã giai đoạn 2017-2022".

54 Thái Bình HTX chăn nuôi tổng hợp - HTX ứng dụng KHKT, công nghệ trong chăn nuôi: chăn nuôi có quản lý theo qui trình Vetgap sử Vi sinh trong chăn nuôi, xây dựng hầm bể biôga xử lý phân thải, giảm thiểu tối đa dịch bệnh trong chăn nuôi. - HTX liên kết với doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất riêng một loại trức ăn giai đoạn 2 cho vịt biển Đông Xuyên. - Số lao động được tạo việc làm 105 người - Lợi nhuận sau khi đã trừ chi phí: 5,3 tỷ/năm. - Thu nhập bình quân: hộ/tháng: 7,7tr - Hướng dẫn giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm Tặng quà dịp lễ tết cho các hộ nghèo cận nghèo với số tiền 20.000.000đ/ năm - Bảo vệ môi trường: chăn nuôi có áp dụng đệm lót sinh họ, môi trường bảo bảo, giữ gìn cảnh quan môi trường luôn xanh, sạch. -Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chăn nuôi theo tiêu chuẩn thực phẩm sạch. - Đóng góp xây dựng NTM: Tham gia ủng hộ, xây dựng đường trục thôn, đường trục xã, đường giao thông nội đồng với số tiền 110 triệu đồng. - Năm 2021 được BCH Hội nông dân tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và phong trào ND. - Năm 2022 được Liên minh HTX Việt Nam tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiện vụ năm 2021 -Năm 2022 được Thường vụ huyện huyện ủy Tiền Hải tặng giấy khen gia thành tích xuất sắc thưc hiện chỉ thị số 05-CT/TW. -Năm 2022 Hiệp hội gia cầm và trang trại nông nghiệp Thái Bình tặng Giấy khen cho HTX có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và PT Hội giai đoạn 2017-2022 -Năm 2022 Giải thưởng "Sao Thần Nông" do Đài truyền hình VTV tặng.

55 Thái Nguyên Hợp tác xã Chè La Bằng - Diện tích nhà xưởng: 1000 m2; vùng nguyên liệu: 30 ha; Sản lượng/năm: 115 tạ/ha; Thu nhập thành viên HTX: 6-9 triệu/người; - HTX ký hợp đồng liên kết với 40 hộ dân làm chè theo tiêu chuẩn VietGap 10ha - 50 hộ dân (2 tổ SX chè Hữu cơ 10ha), 17 hộ dân được cấp Mã Vùng trồng 6ha. Tạo chuỗi liên kết với các hộ dân và hỗ trợ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ liên kết trị giá 120 triệu đồng. Ngoài ra kết nối với các công ty cung cấp phân bón, chế phẩm hữu cơ để cho các hộ dân liên kết tham khảo và sử dụng. - Liên kết với khoảng 5 doanh nghiệp và hơn 30 đại lý tiêu thụ sản phẩm trà trên cả nước - Có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao (là sản phẩm Trà La Bằng và Đinh Tâm Trà; 1 sản phẩm OCOP 4 sao Thanh Hải Trà) + Quyết định số 1248/QĐ-UBND ngày 05/05/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích trong phong trào thi đua "phát triển kinh tế tập thể tỉnh" năm 2019; + Quyết định số 549 ngày 21 tháng 10 năm 2020 của Liên minh HTX Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng và phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 2018 – 2020; + Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021của UBND tỉnh Thái Nguyên vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021; + Cá nhân đồng chí Giám đốc Hợp tác xã được vinh danh Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2020.

56 Thanh Hóa Hợp tác xã dịch vụ và nuôi trồng thủy sản xã Quảng Chính HTX đã sản xuất và cung ứng cho thành viên trong HTX và thị trường 200 triệu con giống thủy sản các loại trong đó tôm sú là 100 triệu con, tôm thẻ chân trăng 80 triệu con, cua xanh 20 triệu con doanh số đạt 8 tỷ đồng. - Về chăn nuôi thủy sản với tổng diện tích 176,5ha đất nuôi trồng thủy sản năm 2021 HTX đã tổ chức sản xuất chăn nuôi xen ghép 3 đối tượng nuôi chủ lực tôm sú, cua xanh, cá đối mục theo hình thức quảng canh, tổng sản lượng thủy sản năm 2021 đạt 150 tấn các loại trong đó tôm sú 70 tấn; cua xanh 40 tấn; cá đối mục 40 tấn, tổng giá trị sản phẩm đạt 32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 3,8 tỷ đồng, thu nhập bình quân cho người lao động trong HTX đạt bình quân 4,8 triệu đồng /người/tháng. - HTX đã đầu tư xưởng chế biến sản phẩm tôm nỏn tươi trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP và sản phẩm tôm nõn tươi được UBND tỉnh công nhận đạt sản phẩm OCOP 3 sao thương hiệu "Tôm nõn tươi Hiếu Thảo". - Tổng doanh số năm 2022 đạt 36,5 tỷ đồng thu nhập bình quân của thành viên trong HTX là 5 - 6 triệu đồng/người/tháng. - Khen thưởng: HTX được Giấy khen "Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022" của LMHTXVN; Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW BCH TW Đảng khóa IX" của Bộ KH&ĐT.

57 Tiền Giang HTX nông nghiệp, thương mại, dịch vụ Phú Quới - Diện tích VietGAP HTX có 10 ha, diện tích rau an toàn gần 50 ha. Sản lượng cung ứng hơn1.300 tấn/năm. Vốn hoạt động 900 triệu đồng - HTX hoạt động liên kết với các hộ dân trồng rau an toàn trong toàn xã. Ngoài ra còn liên kết hoạt động với các HTX rau an toàn khác để cung ứng cho chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh. Lượng cung ứng khoảng 3-5 tấn/ngày. Doanh thu bình quân hơn 10 tỷ đồng/năm. Đặc biệt trong dịch Covid-19, HTX còn tham gia cung ứng rau cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. - HTX được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng như xây dựng nhà kho, nhà sơ chế tổng số tiền 911 triệu đồng.

58 Tuyên Quang Hợp tác xã Chăn nuôi Ong Phong Thổ xã An Khang HTX có hệ thống Nhà xưởng khu đóng gói, bảo quản thực phẩm đã được cấp chứng nhận ISO 22000. HTX có sản phẩm OCOP được đánh giá phân loại như sau: Sản phẩm OCOP 3 sao" Mật Ong hoa rừng" và Sản phẩm OCOP 4 sao" Mật Ong hương rừng". Doanh thu trung bình hàng năm trên 7 tỷ đồng. Doanh thu năm 2022 là 10,6 tỷ đồng. Các hình thức khen thưởng: Giấy khen UBND Thành phố Tuyên Quang "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012..." Năm 2020; Giấy khen của Liên minh HXT tỉnh"Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào XD và PT KTTT,HTX giai đoạn 2018 – 2020"; Bằng khen của UBND tỉnh "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 – 2020 Năm 2021: "Bằng khen của UBND tỉnh Quyếtđịnh số 1972-QĐ/UBND ngày 11/12/2021".

59 Thừa Thiên Huế HTX Nông nghiệp Quảng Thọ II - Hàng năm, diện tích sản xuất từ 30 – 40 ha. Sản lượng bình quân ước đạt: 280 tấn thóc/năm; Giá cả thỏa thuận ngay trước khi xuống vụ hoặc khi chuẩn bị thu hoạch; Thanh toán sau 15 đến 20 ngày kể từ khi chốt nhập hàng cuối cùng, tỷ lệ thành công đạt 100% của hợp đồng. - HTX có gần 70 ha cùng với Hộ thành viên triển khai sản xuất theo quy trình Liên kết với Hộ thành viên sản xuất, chế biến và tiêu thụ rau má mang thương hiệu "Rau má Quảng Thọ": Hàng năm bình quân: 2.500 – 2.800 tấn rau má tươi. Với lượng tiêu thụ rau má tươi ra thị trường chiếm: 85%; còn lại chế biến các sản phẩm, như: Trà rau má túi lọc, Trà rau má sao khô hút chân không, Bột matcha rau má đã nhiều nơi trên toàn quốc biết đến. Thu nhập tăng gấp 4 lần so với trồng lúa, bình quân đạt 300 triệu đồng/ha/năm. Vùng sản xuất nguyên liệu rau hữu cơ là 1,5 ha, dùng để chế biến ra các dòng sản phẩm cao cấp hơn để nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích canh tác cho các Hộ thành viên; có Nhà sơ chế, sản xuất và chế biến các sản phẩm Trà rau má Quảng Thọ đã được cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn HACCP. - Các sản phẩm đã được áp dụng phần mềm quản lý, nhãn tem QR code truy xuất nguồn gốc sản phẩm vào trong sản xuất. Trà rau má Quảng Thọ được UBND tỉnh công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao. - Trong năm qua, HTX đã tham gia hỗ trợ cho các Chi HND trên địa bàn về mặt vật chất cũng như các thủ tục pháp lý để thành lập mới 02 Chi hội nghề cá ở hai thôn, tổ hợp tác sản xuất trồng hoa, tổ rau má, Hội sinh vật cảnh trên địa bàn. - Khen thưởng: Năm 2014 được nhận Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua" của Chính phủ nước CHXHCNVN; Cờ thi dua "Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020" của UBND tỉnh; Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu 3 năm liền (2015 – 2017) của TWHNDVN; Đạt giải nhất về sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện năm 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận.

60 Trà Vinh Hợp tác xã Nông nghiệp Phát Tài - Năm 2021 tổng doanh thu 2.500.000.000 đồng, lợi nhuận 78.732.000 đồng. Năm 2022 tổng doanh thu 2.900.000.000 đồng, lợi nhuận của 107.858.000 đồng. Năm 2023 ước doanh thu 4.000.000.000 đồng, ước lợi nhuận 150.000.000 đồng. HTX hợp đồng với Phòng NN&PTNT huyện về cung cấp vật tư phục vụ sản xuất, hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm lúa hữu cơ trên địa bàn xã. Đồng thời hợp đồng khoảng 10 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hợp đồng liên kết sản xuất và liên kết tiêu thụ sản phẩm khoản 1.250 tấn lúa cho thành viên HTX.. HTX đã thực hiện thành công phương pháp Lai- Chọn giống lúa do viện nghiên cứu phát triển DBSCL chứng nhận. Đồng thời Hợp tác xã còn chế tạo ra "Máy giê lúa 02 tầng" được Ban tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Trà Vinh tặng giấy khen. Qua 03 năm Hợp tác xã đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới của xã, ấp như thực hiện tốt Tiêu chí số 17 về bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới Hợp tác xã đóng góp 55 cống chứa võ chai thuốc bảo vệ thực vật đặt ở các ngã ba các tuyến đường nông thôn ở ấp, hỗ trợ 150 trụ đèn đường ở các tuyến lộ, hỗ trợ 10.000 cây Hoàng yến trồng các tuyến đường xã, số tiền 15.000.000đ; xây dựng 02 cây cầu giao thông nông thôn liên ấp, số tiền 39.000.000đ; cất 02 căn nhà tình thương, số tiền 30.000.000 đồng; bên cạnh đó cấp học bổng cho 40 em học sinh, số tiền 25.000.000 đồng. Thực hiện công tác phòng chống dịch Covid- 19, Hợp tác xã hỗ trợ tiền mặt 5.000.000đ cho bếp ăn khu cách ly xã và 75 kg rau củ, 120 ký gạo. Tổng số tiền Hợp tác xã đóng góp 114.000.000đ. Đến nay HTX có 74 thành viên, quy mô sản xuất 30ha, vốn điều lệ 424.000.000 đồng. Là thành viên của Chi hội nông dân nghề nghiệp trồng màu, trồng lúa và chăn nuôi bò được thành lập từ 03 tổ hội, có 33 thành viên ấp Ô Tre Lớn. Bên cạnh Hợp tác xã tạo điều kiện cho thành viên trong Chi hội nghề nghiệp sử dụng giống, phân, thuốc,… của Hợp tác xã với hình thức trả chậm không lãi suất.

61 Vĩnh Long Hợp tác xã Sản xuất dịch vụ nông nghiệp Tấn Đạt - Diện tích sản xuất 100 ha đất sản xuất lúa theo quy trình hữu cơ và đã được cấp chứng nhận theo chuẩn USDA, EU, JAS, COR trên diện tích 30 ha, còn lại 70 ha sản xuất theo hướng an toàn sinh học. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất kinh doanh hàng năm của HTX tăng hơn 10%. Ngoài ra, HTX còn nghiên cứu, thử nghiệm quy trình sản xuất lúa hữu cơ và đưa ra quy trình tối ưu nhất để sản xuất gạo hữu cơ Tấn Đạt sản phẩm chủ lực của HTX và đang nhân rộng, mở rộng diện tích ra các khu vực các HTX khác trên địa bàn trong và ngoài tỉnh; HTX vận động thành lập Liên hiệp HTX lúa gạo tỉnh Vĩnh Long mang lại nhiều lợi ích cho việc phát triển ngành lúa gạo trong tỉnh, tổng diện tích của Liên hiệp HTX lúa gạo Vĩnh Long là 400 ha với hơn 600 thành viên. - Năm 2023 HTX đã ký hợp đồng liên kết sản xuất, cung ứng và bao tiêu sản phẩm 2.000 ha lúa an toàn với Công ty cổ phần đầu tư phát triển nông nghiệp BALANCE LIFE với phương thức: HTX sản xuất theo qui trình và đảm bảo chất lượng theo thỏa thuận, đảm bảo lợi nhuận cho thành viên cao hơn nông dân sản xuất ngoài HTX trung bình từ 1,5 đến 2 lần, thời hạn hợp đồng là 5 năm. - Gạo Tấn Đạt được chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao năm 2019, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 2020, sản phẩm đặc trưng nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Long năm 2020, top 50 gạo ngon thương hiệu Việt, thương hiệu an toàn chất lượng quốc tế,…

62 Vĩnh Phúc Trồng Nấm Tam Đảo - HTX có Nấm sò 3 sao OCOP năm 2020, Nấm đông trùng hạ thảo tươi 3 sao OCOP năm 2021, Mật ong đông trùng hạ thảo 3 sao năm 2022; Trà đông trùng hạ thảo hồng chi Tam Đảo 3 sao năm 2022; cốm đông trùng hạ thảo 3sao năm 2022; Đông Trùng hạ thảo sấy thăng hoa 4 sao năm 2022; - Cúp vàn thương hiệu Việt Nam tin dùng 2014; Danh hiệu doanh nghiệp doanh nhân tiêu biểu và sự phát triển kinh tế nông thôn giai đoạn 2010-2014; Bằng khen UBND tỉnh phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi 2016; Bằng khen Trung ương Đoàn giải thưởng Lương Đình Của năm 2018; Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện "đơn vị tiên tiến trong phong trào SXKD giỏi 2022"; Bằng kkhen HND tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2022; Bằng khen UBND tỉnh có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023.