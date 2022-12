Đánh sập đường dây ma túy siêu lớn

Ngày 27/12, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy số lượng rất lớn dịp cận Tết.

Tang vật viên ma túy. Ảnh: Tuệ Mẫn

Công an đã thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 26 gói ma túy đá, 6 khẩu súng, 63 viên đạn, số tiền hơn 17 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Theo đó, đây được xác định là đường dây tội phạm ma túy hoạt động liên tỉnh, số lượng ma túy bị thu giữ rất lớn và các đối tượng bị bắt giữ sau khi Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Vào ngày 24/12, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, ban chuyên án đã thành lập 5 tổ công tác với khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt các phương án đấu tranh, bắt quả tang 3 vụ vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Cụ thể 16 giờ ngày 24/12, tại tổ 3, KP.Vườn Dừa, phường Phước Tân (TP.Biên Hòa), một tổ công tác đã bắt quả tang Trần Duy Thắng (26 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận, hiện ngụ xã An Phước, huyện Long Thành) đang vận chuyển ma túy trên xe ô tô biển số 61A-699.38.

Súng đạn thu giữ trong vụ án. Ảnh: Tuệ Mẫn

Khám xét người và phương tiện, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp (màu hồng), 1 khẩu súng, 5 viên đạn, 2 điện thoại di động.

Sau đó, lực lượng công an tiến hành khám xét chỗ ở của Thắng ở xã An Phước, phát hiện và bắt khẩn cấp Trương Yến Nhi (22 tuổi, bạn gái của Thắng). Ngoài ra, khám xét nơi ở của Thắng, công an còn thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp (khoảng 10 gram), 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 5 khẩu súng, 58 viên đạn, 8 vỏ đạn, 2 ổ xoay tiếp đạn, 1 bộ dụng cụ chế tạo súng cùng một số tang vật khác.

Cùng thời điểm này, lực lượng trinh sát đã tiến hành truy bắt đối tượng Ngô Mạnh Hoàng (28 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, hiện ngụ phường Tam Phước, TP.Biên Hòa) là đối tượng bán ma túy cho Thắng khi tên này đang điều khiển xe máy lưu thông tại khu vực phường Tam Phước.

Đối tượng Hoàng cùng tang vật. Ảnh: Tuệ Mẫn

Khám xét nơi ở của Hoàng ở P.Tam Phước, lực lượng công an thu giữ 5 viên ma túy tổng hợp, 1 máy ép nhiệt, 3 điện thoại, 1 xe máy và số tiền 16 triệu đồng. Đặc biệt, kiểm tra bên hông nhà của Hoàng, lực lượng công an phát hiện 1 thùng xốp, bên trong có 12 bịch ni lông chứa 17.000 viên ma túy tổng hợp.

Qua đấu tranh, đối tượng khai số ma túy trên được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam rồi đưa vào các tỉnh miền Trung, sau đó được vận chuyển vào Đồng Nai để tiếp tục tiêu thụ.

Song song với đó, tại địa bàn xã An Phước, 1 tổ công tác khác đã bắt quả tang Trần Long Hồ (28 tuổi, ngụ xã An Phước) đang bán ma túy cho Lê Thị Kim Dung (19 tuổi, quê tỉnh An Giang). Qua khám, các đối tượng công an thu giữ 8 gói ma túy tổng hợp cùng một số tang vật liên quan. Làm việc với công an, Hồ khai số ma túy trên được mua từ Trần Duy Thắng.

Còn tại xã Long Đức, huyện Long Thành, 1 tổ công tác khác cũng đã bắt quả tang Nguyễn Tấn Dũng (32 tuổi, ngụ xã Long Đức, huyện Long Thành) đang tàng trữ 11 gói ma túy tổng hợp. Qua làm việc, Dũng khai số ma túy trên được mua của Trần Duy Thắng từ ngày 19/12.

Theo Công an tỉnh, đây là một trong những đường dây tội phạm ma túy lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phía Nam.

Hiện công an tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.