Ngày 23/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ Vũ Thành Huy (25 tuổi, ngụ TP.Bà Rịa) và Võ Thành Long (20 tuổi, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc cô gái bị sát hại, phân thi thể rồi nhét vào vali trên núi Nhỏ, TP.Vũng Tàu.



Cô gái 21 tuổi bị sát hại, phi tang thi thể nhét trong vali

Chiếc vali chứa thi thể nạn nhân. Ảnh: CACC.

Nạn nhân được xác định là chị T. (21 tuổi, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM). Bước đầu, cảnh sát xác định Long đã sát hại chị T. tại khách sạn ở TP.Vũng Tàu rồi gọi cho Huy bàn bạc việc phi tang thi thể.

Cả 2 phân thi thể thị T. rồi bỏ vào vali, sau đó, chọn khu vực núi Nhỏ để phi tang.

Như Dân Việt đã đưa tin, từ nguồn tin báo của người dân về việc phát hiện chiếc vali lạ nằm ở khu vực núi Nhỏ, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường.

Qua kiểm tra bên trong vali, phát hiện thi thể của cô gái đang trong quá trình phân hủy.

Sự việc được Công an TP.Vũng Tàu báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh chóng có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, bắt giữ 2 đối tượng liên quan.