Danh tính đối tượng vụ nổ súng ở Đồng Nai và hành trình trốn chạy

Thông tin mới vụ nổ súng ở Đồng Nai, cuối chiều 7/11, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp cùng Công an TP.Long Khánh tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (biệt danh "Cọp") để điều tra về hành vi cướp tài sản, dùng súng khống chế và cố thủ trong nhà một người dân tại phường Bảo Quang, TP.Long Khánh. Công an sẽ test nhanh ma túy đối với Hoàng Anh và lấy lời khai của đối tượng này.

Đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh. Ảnh: Công an cung cấp



Theo Công an TP.Long Khánh, bước đầu đối tượng khai: Vào khoảng 7h30 sáng cùng ngày, Hoàng Anh có mặt tại một nhà nghỉ tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (nghi để sử dụng ma túy). Tại đây, đối tượng bị lực lượng Công an xã Quang Trung phát hiện, đuổi bắt, quá trình chạy trốn đối tượng có mang theo súng bắn đạn chì.

Trong lúc bỏ trốn khỏi huyện Thống Nhất, Hoàng Anh có dùng súng để khống chế, uy hiếp một người đàn ông đi xe máy yêu cầu chở về xã Xuân Bắc, huyện Xuân Lộc. Nhưng do quá sợ hãi, người đàn ông chỉ chở đối tượng đi một đoạn, sau đó bỏ xe lại và chạy trốn nên Hoàng Anh tự lấy xe máy chạy về nhà ở xã Xuân Bắc.

Lực lượng chức năng vây bắt đối tượng vụ nổ súng ở Đồng Nai. Ảnh: Công an cung cấp

Tại đây, Hoàng Anh uy hiếp em trai, buộc sử dụng xe tải chở đối tượng này đi trốn và chiếc xe tải này đã bị công an yêu cầu dừng lại để kiểm tra, nên Hoàng Anh đã tung cửa bỏ trốn vào nhà dân ở ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, TP.Long Khánh. Ngay sau đó, lực lượng công an đã đến hiện trường, bao vây toàn bộ căn nhà.

Clip: Bố trí vây bắt đối tượng.

Biết bị bao vây, Hoàng Anh đã dùng súng uy hiếp những người trong nhà để cướp chiếc xe máy làm phương tiện tẩu thoát. Đối tượng còn yêu cầu lực lượng công an phải bố trí một chiếc xe cho đối tượng rời đi nếu không sẽ xử lý người bên trong và dọa châm lửa đốt nhà.

Sau đó, khi đối tượng vừa lên xe máy rời đi thì bị lực lượng công an mai phục sẵn bắt giữ. Đối tượng trên buộc phải theo lực lượng chức năng về trụ sở để làm việc.

Công an TP.Long Khánh cho biết, vụ việc không gây thiệt hại về người, chỉ hư hỏng một số tài sản. Công an cũng thu giữ một khẩu súng dùng để bắn đạn chì, 2 chai xăng tự chế...

Hiện vụ việc tiếp tục được xác minh, điều tra làm rõ.