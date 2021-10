Đạo diễn bị bắn chết trên trường quay: Lỗi do trợ lý đạo diễn?

Ngày 26/10, ba nhân viên trong đoàn làm phim "Rust" đã chính thức lên tiếng chỉ trích cách làm việc của trợ lý đạo diễn Dave Halls tại phim trường, nơi xảy ra vụ việc đạo diễn Halyna Hutchins bị bắn chết. Theo đó, ba người này được cho là làm việc bên cạnh trợ lý đạo diễn trong suốt quá trình làm phim. Họ khẳng định Dave Halls đã từng kiểm tra vũ khí lơ là, không an toàn trên trường quay vào năm 2019.

Trợ lý đạo diễn Dave Halls. (Ảnh: IMDB).

"Tôi có thể xác nhận rằng Dave Halls đã bị sa thải khỏi phim trường "Freedom's Path" vào năm 2019 khi một thành viên trong đoàn bị thương nhẹ sau một vụ nổ súng bất ngờ xảy ra. Halls đã được đưa ra khỏi trường quay ngay sau khi khẩu súng đạo cụ phát nổ. Quá trình làm phim gián đoạn cho tới khi Dave Halls bị "đuổi" khỏi trường quay. Đã có báo cáo cụ thể về vụ việc đó", một trong ba người chia sẻ với Variety.

Dave Halls từng gây tai nạn súng đạn trong quá khứ

Một thành viên giấu tên của đoàn làm phim cũng xác nhận với CNN chi tiết trên, người này kể cụ thể về sự cố, trong đó một khẩu súng trường nạp đạn kiểu những năm 1.800 bất ngờ phát nổ trong quá trình quay phim "Freedom's Path". Hậu quả, một diễn viên bị thương ở tai đã được đưa tới bệnh viện.

Ba thành viên đoàn làm phim "Rust" chia sẻ rằng, Dave Halls đã không có mặt trên phim trường trong thời gian xảy ra vụ việc. Thay vào đó, ông ta điều một nhân viên thiếu kinh nghiệm phụ trách xử lý súng.

Những thành viên của đoàn làm phim đã hỏi nhiều lần "liệu khẩu súng đã an toàn để sử dụng hay chưa?". Tuy nhiên, họ không nhận được câu trả lời rõ ràng. Thậm chí, trước khi vụ tai nạn xảy ra, người phụ trách vũ khí tại trường quay còn khẳng định súng đã an toàn. Một số khẩu súng trường trên phim trường có chứa thuốc súng nhưng không có đạn. Khẩu súng phát nổ cũng là khẩu súng dạng này, nhưng không hiểu sao lại có đạn ở trong. Họ cho rằng, các buổi làm việc để đảm bảo sự an toàn trên trường quay đã không được diễn ra, điều này đi ngược với các quy định làm phim.

Tài tử Alec Baldwin, người đã nổ súng bắn chết đạo diễn Halyna Hutchins trên trường quay "Rust". (Ảnh: CNN).

"Đáng nhẽ sự nghiệp của Dave Halls phải bị chấm dứt bởi những hành động mà anh ta gây ra", một thành viên đoàn làm phim "Rust" nói với CNN. Tiếp lời, người này đưa ra nhận định: "Tuy nhiên, anh ta vẫn có mặt, đặt đoàn làm phim vào những tình huống nguy hiểm. Thật khó để nghĩ rằng những gì xảy ra với Halyna Hutchins cũng có thể tới bất cứ ai trong đoàn làm phim. Không ai có thể thấy thoải mái khi nghĩ về điều đó".

Từ góc độ khác, Rocket Soul Studios, một trong những công ty sản xuất đằng sau "Freedom's Path" đã phủ nhận điều này với CNN, họ nói rằng một chuyên gia vũ khí luôn có mặt trong các cảnh quay có súng.

Trước đó, Alec Baldwin quay cảnh hành động trong phim viễn Tây "Rust" ở Santa Fe, bang New Mexico. Anh bất ngờ nổ súng khiến hai người bị thương. Đạo diễn kiêm biên kịch Joel Souza bị trúng đạn ở xương đòn đã hồi phục và xuất viện. Đạo diễn hình ảnh Halyna Hutchins bị nặng hơn, được cấp cứu bằng trực thăng nhưng không qua khỏi. Khẩu súng mà nam diễn viên này sử dụng được trợ lý đạo diễn Dave Halls khẳng định là đã an toàn.