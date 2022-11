Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn mới với GQ, đạo diễn James Cameron nhớ lại lần ông đã "đuổi thẳng cổ" một giám đốc của Fox. Nguyên nhân bởi người này đã bảo ông cắt thời lượng của bộ phim bom tấn "Avatar" ra mắt năm 2009.

Đạo diễn "Avatar: The Way of Water" cho biết, ông sẽ không nói tên của người giám đốc này, bởi thông tin khá tiêu cực. Được biết, người này đã gặp vị đạo diễn 68 tuổi sau buổi chiếu trước khi phát hành bộ phim với biểu cảm rất tồi tệ và cố gắng thuyết phục để đạo diễn rút ngắn bộ phim dài 162 phút.

Đạo diễn James Cameron "cạch mặt" Giám đốc 20th Century Studios

"Tôi đã nói điều mà tôi chưa bao giờ nói với bất kỳ ai khác trong ngành. Tôi nghĩ bộ phim này sẽ kiếm được một số tiền khổng lồ. Và khi đi điều đó xảy ra thì đã quá muộn để anh thích bộ phim này, anh chỉ có một cơ hội duy nhất vào hôm nay. Tôi không ép anh phải thích nó, nhưng chỉ cần biết rằng, bộ phim sẽ kiếm được rất nhiều tiền, dù cảm nhận của anh về nó như thế nào đi nữa. Tôi đã nói anh ta cút khỏi văn phòng của tôi. Anh ta sẽ không có cơ hội để quay lại khen ngợi bộ phim khi nó thành công", Đạo diễn "Avatar: The Way of Water" nói.

"Avatar 2" có thời lượng dài lên tới 192 phút. (Ảnh trong phim).

“Thời điểm đó, chúng tôi xung đột về nhiều chuyện. Đơn cử như hãng phim cảm thấy rằng, "Avatar" quá dài và có nhiều cảnh bay lượn. Nhưng tôi nghĩ đây mới là điều mà khán giả yêu thích nhất khi xem bom tấn này. Tôi phải gồng lên đấu tranh cho từng khung hình được tồn tại. Cho đến nay, tôi vẫn thấy hài lòng về những quyết định của mình”, ông kể lại.



Bất chấp những lo ngại về thời lượng của bộ phim và kinh phí kỷ lục lúc bấy giờ là 237 triệu USD, "Avatar" trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, với gần 3 tỷ USD thu được tại các phòng vé trên toàn thế giới.

Nói về lý do tại sao bộ phim lại thành công như vậy, Cameron cho hay: "Tôi nghĩ bất kỳ ai đã xem bộ phim đều biết tại sao; đó là một cuộc phiêu lưu lớn, là một trải nghiệm đầy cảm xúc khiến bạn phải kiệt sức khi kết thúc bộ phim. Bộ phim đã mang tính đột phá về mặt hình ảnh, vẫn còn đúng cho đến ngày nay".

Thời lượng của phần tiếp theo "Avatar: The Way of Water" cũng rất dài, lên tới 192 phút, James Cameron cho biết, điều này là cần thiết để truyền tải nội dung và thông điệp bộ phim. “Mục tiêu của phần hai là kể một câu chuyện thật sự hấp dẫn và đong đầy cảm xúc. Sẽ có nhiều nhân vật và các mối quan hệ hơn cả dự án tiền nhiệm. "Avatar" 2 sẽ dài hơn vì đây là một câu chuyện lớn hơn, sâu sắc hơn”, đạo diễn chia sẻ.

"Avatar" 2 vừa tung trailer cuối cùng và ấn định lịch công chiếu vào ngày 16/12. Bộ phim được đông đảo khán giả cùng giới chuyên môn kỳ vọng trở thành bom tấn khuynh đảo phòng vé toàn cầu, chấm dứt kỷ nguyên thống trị của hai phim siêu anh hùng nhà DC và Marvel ra mắt trước đó.