Trailer Avatar 2 đạt lượng xem "khủng" sau khi ra mắt

Trailer Avatar 2 của đạo diễn James Cameron.

Đoạn trailer đầu tiên "bom tấn" Avatar 2 của đạo diễn lừng danh James Cameron đã chính thức ra mắt khán giả vào ngày 9/5 vừa qua. Rất nhanh chóng, làn sóng ủng hộ bộ phim khiến người xem không khỏi "bàng hoàng".

Theo Disney và 20th Century, đoạn teaser trailer sau 24 giờ đầu tiên đã có tới 148,6 triệu lượt xem, trong đó có 23 triệu lượt xem từ Trung Quốc.

Con số này vượt xa tất cả các phim Chiến tranh giữa các vì sao gần đây, bao gồm cả Chiến tranh giữa các vì sao: Sự trỗi dậy của Skywalker. Giống như Avatar 2, đoạn giới thiệu teaser trailer của bộ phim đó cũng được phát độc quyền tại các rạp trước.

Lượt xem của Avatar 2 trên YouTube và trên các phương tiện truyền thông xã hội không tính hàng triệu người xem đoạn giới thiệu trên màn ảnh rộng trước Doctor Strange in the Multiverse of Madness, thu về 180,5 triệu USD trong nước và gần 450 triệu USD ở nước ngoài.

Avatar 2 hứa hẹn sẽ là "bom tấn" dịp cuối năm 2022. (Ảnh trong phim)

Xét về các tính năng khác cho các đoạn giới thiệu theo cùng kiểu phát hành, F9: The Fast Saga của Universal đã thu về 202,7 triệu lượt xem trực tuyến trong 24 giờ đầu tiên. Avatar: The Way of Water đứng thứ hai, tiếp theo là Black Widow (116,8 triệu), Incredibles 2 (113,1 triệu), Rise of Skywalker (112,4 triệu), cùng các tựa khác.

Phần Avatar tiếp theo của đạo diễn James Cameron sẽ dự kiến ra rạp vào ngày 16/12. Nội dung bộ phim xoay quanh Jake Sully, do Sam Worthington thủ vai, cùng với Na'vi Neytiri, do Zoe Saldaña thủ vai và gia đình của họ trong các nỗ lực giữ an toàn cho người dân Navi trước các thế lực khác.

Tại sự kiện CinemaCon ở Las Vegas (Mỹ) hồi tháng 4, nhà sản xuất Jon Landau nói về nội dung phim: "Một trong những điểm mạnh trong khâu kịch bản của James Cameron là chúng mang tính toàn cầu và người xem có thể dễ dàng đồng cảm. Trung tâm của bốn phần tiếp theo sẽ xoay quanh nhà Sully. Mỗi tập là một câu chuyện riêng với cái kết trọn vẹn. Tuy nhiên, bạn sẽ cảm thấy như một trường thiên tiểu thuyết khi xem chúng liền mạch".

Các ngôi sao trở lại bao gồm Sigourney Weaver trong vai Tiến sĩ Grace Augustine và Stephen Lang trong vai Đại tá Miles Quaritch, trong đó có những người mới gồm Vin Diesel và ngôi sao Titanic Kate Winslet.

Ba phần tiếp theo cũng được lên kế hoạch sản xuất, dự kiến ra mắt lần lượt vào các năm 2024, 2026 và 2028. Chi phí bốn phần khoảng một tỷ USD. Dự án tốn thời gian cho các đúp quay dưới nước cũng như công nghệ motion-capture (diễn viên đóng với các thiết bị ghi nhận chuyển động gắn trên cơ thể, sau đó cử động, biểu cảm của họ sẽ được kết hợp kỹ xảo để tạo ra cảnh phim).

Ra mắt năm 2009, Avatar của đạo diễn James Cameron là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại các phòng vé trên toàn thế giới với 2,84 tỷ USD. Avatar phần một sẽ được chiếu lại tại các rạp chiếu phim vào ngày 23/9, với hình ảnh và âm thanh được làm lại.