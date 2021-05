Đạo diễn Mai Thu Huyền: Thận trọng với cảnh nóng

Dàn diễn viên trai xinh, gái đẹp trong phim "Kiều".

Theo chị, nguyên nhân nào khiến cho phim Kiều thất bại?

- Tôi không nghĩ đó là sự thất bại. Tôi đã thực hiện được mong muốn của mình và cũng đã cố gắng hết sức. Cho nên, tôi không có gì ân hận và tiếc nuối với những gì mình đã thực hiện.

Khi bộ phim trình chiếu thì có hai luồng dư luận. Những người trong nghề và nhiều khán giả vẫn đánh giá tốt thông điệp mà bộ phim muốn truyền tải và sự sáng tạo trong tác phẩm điện ảnh này. Có thể phim Kiều không thành công ở mặt truyền thông. Với những lời lẽ nhận xét một bộ phim như vậy, tôi cho rằng, hơi thái quá. Khi bắt tay vào thực hiện dự án tôi và ê-kíp cũng đã dự đoán những phản ứng trái chiều. Thật không dễ dàng khi làm một tác phẩm lớn ăn sâu trong tiềm thức của người Việt. Người ta đặt nhiều kỳ vọng vào nó nên sẽ so sánh phim với tác phẩm gốc. Nhưng phim ảnh và văn học là hai loại hình nghệ thuật khác nhau nên nếu mang ra so sánh như thế thì thật không công bằng. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói không làm theo nguyên tác, mà dựa trên cảm hứng truyện Kiều để sáng tạo.

Tôi lắng nghe những ý kiến góp ý. Những góp ý hợp lý chúng tôi sẵn sàng tiếp thu. Còn những ý kiến có màu công kích thì tôi nghĩ không cần quan tâm nhiều.

Sau phim Kiều, chị còn muốn đụng đến những tác phẩm lẫy lừng trong quá khứ như “Cung oán ngâm”, “Chinh phụ ngâm”, “Lục Vân Tiên- Kiều Nguyệt Nga”…?

- Với cái tâm của người làm nghệ thuật thì tôi luôn khao khát được khám phá những tác phẩm văn học đồ sộ của Việt Nam. Những người làm nghệ thuật tâm huyết đều muốn lưu giữ, lan tỏa kho tàng quý báu đó dưới nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau.

Thí dụ có rất nhiều người làm Kiều với nhiều loại hình nghệ thuật như múa rối, kịch, truyện, thơ, tranh ảnh… Tất cả đã góp phần tạo nên sức sống trường tồn của “Truyện Kiều”. Nếu đứng trước một tác phẩm lớn ai cũng sợ, ai cũng ngại đụng vào thì làm sao tạo ra một đời sống sinh động, giàu có quanh tác phẩm ấy? Song tất nhiên, với phản ứng dư luận mang tính thái quá thì sẽ làm nhụt chí nhiều người, trong đó có tôi.

Trong quá trình làm phim “Kiều”, chúng tôi đã có ý định tiếp tục phát triển, vì chúng tôi mới chỉ khai thác một khía cạnh nhỏ, còn nhiều tuyến nhân vật, nhiều câu chuyện trong Kiều cần khai thác tiếp. Không ít người bảo tôi làm tiếp Kiều 2, Kiều 3 nhưng chúng tôi cũng muốn đo lường phản ứng của khán giả (ở đây không chỉ với Kiều mà với mảng cổ trang chúng tôi tâm huyết từ rất lâu). Nhưng sự phản ứng không thiện chí cũng khiến tôi cân nhắc nhiều: Có nên đi theo con đường này hay không hay chọn con đường an toàn, ít rủi ro, ít áp lực?

Phim "Kiều" cũng "ba chìm bảy nổi" như số phận nàng Kiều?

Doanh thu không tốt từ phim Kiều có lẽ cũng tác động không nhỏ tới tâm trạng chị hiện nay?

- Có một câu tôi rất thích: Hạnh phúc không phải đích đến mà là cả một hành trình. Tôi đã có một hành trình rất tuyệt vời với Kiều trong 2 năm qua. Tôi có nhiều trải nghiệm, vui có, buồn có, hạnh phúc có… Trước khi tôi bắt tay vào dự án thì nhiều người gàn: Đừng làm, khó lắm! Không làm được đâu! Số phận nàng Kiều long đong vất vả lắm! Trong 100 ý kiến phải đến 90 ý kiến không ủng hộ tôi làm Kiều…

Tôi đã làm hết sức, không ân hận. Nhưng buồn thì cũng có. Rõ ràng công sức của mình, của ê kip hàng trăm con người không được ghi nhận trọn vẹn thì cũng thấy chạnh lòng. Nhưng tôi ý thức rõ, mình đang theo nghề “làm dâu trăm họ”, không thể làm vừa lòng tất cả mọi người.

Ông xã có ngăn cản chị làm phim Kiều?

- Ông xã không bao giờ can thiệp vào quyết định của tôi. Anh ấy không nói gì.

Có người nói chị lạm dụng cảnh nóng trong phim Kiều?

- Tôi là người rất thận trọng với cảnh nóng. Tôi không muốn dùng cảnh nóng để câu khách. Thực ra tôi đã làm nhiều bộ phim ở cả vai trò diễn viên và nhà sản xuất . Ở vai trò nào tôi cũng đều cân nhắc trước mỗi cảnh nóng. Cảnh nóng phải phục vụ cho nội dung bộ phim.

Ở Kiều, tôi muốn khai thác nhiều hơn về chiều sâu tâm lí của cả ba nhân vật, trong cuộc tình tay ba. Cảnh nóng ấy đều để phục vụ nội dung và chuyển biến tâm lí của nhân vật. Thậm chí là chuyển biến quan trọng. Nếu không có cảnh Hoạn Thư nhìn thấy Kiều và Thúc Sinh mặn nồng, liệu Hoạn Thư có đánh ghen kinh khủng? Nếu những ai hiểu biết về truyện Kiều thì sẽ thấy truyện Kiều cũng không thiếu những câu chữ mà nếu đưa vào điện ảnh thì “nóng” lắm. Thế nào là “cho lăn lóc đá, cho mê mẩn đời”?…

Bản thân truyện Kiều khi ra đời cũng có những luồng dư luận khác nhau. Có người tôn vinh. Có người coi là “dâm thư”. Tôi xin nhấn mạnh lần nữa, cảnh nóng trong phim là phục vụ cho nội dung phim và sự chuyển biến tâm lí của nhân vật.

Có người lại nói Đạm Tiên lấn án Kiều quá, làm nàng Kiều lu mờ?

- Đưa nhân vật Đạm Tiên vào là hoàn toàn có chủ đích. Làm một bộ phim được xem là sản phẩm phái sinh thì luôn phải có sự sáng tạo. Chúng tôi lựa chọn thể loại phim là fantasy thì sáng tạo ở nhân vật hồn ma sẽ dễ hơn so với nhân vật bình thường. Nhưng thực ra Đạm Tiên với Kiều là một. Đạm Tiên đi theo Kiều để làm nổi bật sự mạnh mẽ của Kiều, cô ấy không chấp nhận số phận, khát khao đấu tranh cho tình yêu và hạnh phúc.

Chị đã có trong tay tất cả, tại sao còn làm đạo diễn, nhà sản xuất làm gì, cho vất vả?

- Mỗi một con người có một lộ trình phát triển. Có thể cũng do tính cách của tôi, tôi là người thích chinh phục, là người thích vượt qua những khó khăn thử thách, thích thử nghiệm mình ở những vai trò khác nhau… Tôi muốn cống hiến, không phải tuýp an phận. Làm diễn viên thì khá bị động. Nếu may mắn, diễn viên được đạo diễn trao cho nhiều cơ hội tốt, như tôi được trao cho cơ hội trong “Những ngọn nến trong đêm” trước kia. Nhưng đó là những cơ hội trời cho, không phải diễn viên tự quyết định được. Còn khi trở thành nhà sản xuất thì tôi được toàn quyền quyết định tác phẩm theo ý của mình.

Trông Mai Thu Huyền khó tưởng tượng được chị lại giàu năng lượng đến thế?

- Có lẽ mọi người bị ảnh hưởng ở những vai diễn mong manh, hiền dịu của tôi nên mới có suy nghĩ như vậy. Còn những ai từng tiếp xúc và từng làm việc với tôi sẽ thấy tính cách mạnh mẽ, quyết liệt. Tôi nghĩ tôi là một người khá lì lợm, khá bướng bỉnh. Khi đã quyết định làm gì thì khó ai ngăn cản được lắm.