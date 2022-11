Đạo diễn Marcelo Gomes: "Tôi hư cấu phim Paloma từ chuyện có thật về người phụ nữ chuyển giới"

Vì sao ông thực hiện bộ phim Paloma với nhân vật chính là một người chuyển giới?

- Một lần tình cờ tôi đọc được một bản tin ngắn trên một tờ báo hàng ngày về một người phụ nữ chuyển giới sống ở một thị trấn nhỏ tại vùng nông thôn Brazil. Ước mơ lớn nhất của cô ấy là được làm lễ kết hôn trong một nhà thờ Công giáo với một nghi thức trang nghiêm trong không gian toàn màu trắng.

Hình ảnh đó đọng lại trong trí nhớ của tôi trong nhiều năm vì đó tưởng như là điều rất bình thường. Nhưng nó là hiện thân của rất nhiều sự mâu thuẫn. Tôi nghĩ rằng câu chuyện độc đáo này nên được kể lại trong một bộ phim.

Để có thể thực hiện bộ phim, tôi đã gặp gỡ những người phụ nữ chuyển giới sống ở vùng nông thôn của Brazil. Sau đó, tôi đã kết hợp cuộc đời và trải nghiệm sống của họ để tạo ra một nhân vật hư cấu.

Mục đích của ông là gì khi chọn chủ đề phim nói về cộng đồng LBGT - vốn là chủ đề được cho là thử thách đối với các nhà làm phim?

- Brazil là quốc gia chứa đựng nhiều sự mâu thuẫn. Một mặt dường như thể hiện đó là "sân chơi chung" của hơn 200 triệu người với sự pha trộn của các nền văn hóa khác nhau cho phép sự đa dạng hình thức tính dục và tâm linh.

Nhưng Brazil cũng lập kỷ lục là quốc gia có tỷ lệ sát hại phụ nữ chuyển giới cao nhất được ghi nhận bằng con số cụ thể như sau: "Hơn 886 người đã bị giết trong tám năm qua..."

Con số thống kê bi thảm này là kết quả của sự cố chấp trong một thời gian dài, kết hợp với những lời rao giảng phổ biến trong các nhà thờ rằng về cơ bản những người chuyển giới là xấu xa.

Trong bối cảnh đó, tôi cảm thấy thôi thúc phải kể câu chuyện này và mang cuộc thảo luận này đến với nhiều khán giả hơn. Mặc dù đám cưới dân sự đồng tính hiện đã là một quyền được ban hành ở Brazil, nhưng Paloma (nhân vật chính trong phim Paloma - PV) vẫn mong muốn một cái gì đó hơn thế nữa.

Cô ấy muốn một "bức tranh" hoàn hảo, khao khát một trải nghiệm về mặt tâm linh nhằm khẳng định tình yêu của mình, biến nó thành một điều thiêng liêng chứ không chỉ là một sự ràng buộc về mặt pháp lý. Và một nghi lễ tôn giáo tại nhà thờ mới có thể hoàn thành tâm nguyện của cô.

Diễn viên Kika Sena cũng đã giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VI. Vì sao ông quyết định giao vai chính cho cô ấy?

- Kika Sena, người đóng vai chính Paloma là một nữ diễn viên chuyển giới. Tuy chưa từng đóng phim trước đó nhưng cô là nhà giáo dục nghệ thuật, đạo diễn sân khấu, nhà thơ và nghệ sĩ biểu diễn. Ngoài ra, Kika Sena còn là nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực giới tính, tình dục, chủng tộc và giai cấp.

Cô ấy hoàn toàn phù hợp với nhân vật như trong hình dung của chúng tôi: Một bà nội trợ chăm chỉ, một người mẹ sống một cuộc sống bình thường ở vùng nông thôn hẻo lánh của và dành trọn tâm trí cho bạn trai của mình, anh thợ nề Zé. Gắn bó mật thiết và sâu sắc, họ cùng nhau nuôi cô con gái 7 tuổi tên là Jenifer.

Paloma không chỉ đơn thuần kể câu chuyện về một người chuyển giới với niềm mong ước giản đơn là được Chúa minh chứng cho tình yêu của mình. Bộ phim còn chuyển đi bức thông điệp mạnh mẽ về quyền mưu cầu hạnh phúc của những người thuộc cộng đồng LBGT. Với ông, Paloma có ý nghĩa như thế nào?

- Paloma là một câu chuyện lãng mạn về một người đang tìm kiếm quyền tự quyết. Nhân vật của chúng ta có một tính cách hiền lành và có kỷ luật trong công việc. Cơ thể của cô ấy rất hữu ích trong việc tạo ra của cải tại một đồn điền công nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi công khai bản ngã của mình, bỗng nhiên cô bị biến thành một mối đe dọa. Với bộ phim này, tôi muốn chúng ta cùng suy nghĩ về việc: Trong một xã hội tư bản vốn luôn khẳng định bản chất là cởi mở văn minh, lẽ nào cơ thể của cô ấy, một người phụ nữ chuyển giới lại chỉ phù hợp để làm việc chứ không thể mơ?

Xin cảm ơn ông đã chia sẻ thông tin!

Marcelo Gomes là đạo diễn, biên kịch, nghệ sĩ thị giác nổi tiếng ở Brazil. Ông là gương mặt quen thuộc của các LHP Quốc tế uy tín trên thế giới. Bộ phim đầu tay của ông là Cinema, Aspirins and Vultures trình chiếu tại hạng mục Một góc nhìn đặc biệt tại LHP Cannes 2005. Phim truyện I Travel Because I Have to, I Come Back Because I Love You do ông đồng đạo diễn với Karim Aïnouz được trình chiếu tại hạng mục Orizzonti - LHP Venice năm 2009. Phim tiểu sử lịch sử Joaquim của ông được chọn tham gia tranh giải chính thức tại LHP Quốc tế Berlin năm 2017.