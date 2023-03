Bộ phim "Shazam: Fury of the Gods" gây thất vọng nghiêm trọng khi chỉ thu về 65 triệu USD trên toàn thế giới trong tuần đầu tiên công chiếu. Bên cạnh đó, bộ phim chỉ được chấm số điểm 53% trên Rotten Tomatoes. Con số này kém hơn đáng kể so với bộ phim Shazam đầu tiên, ra mắt năm 2019 đã thu về 158 triệu USD trên toàn cầu và đạt 90% điểm trên Rotten Tomatoes.

Trước kết quả tồi tệ đó, không có gì lạ khi mới đây, đạo diễn Shazam David F. Sandberg tuyên bố ông "đã xong việc" với dòng phim siêu anh hùng.

Đạo diễn nổi tiếng "dỗi", từ bỏ dòng phim siêu anh hùng vì thua lỗ

Nhà làm phim người Thụy Điển cho biết: "Tôi vừa nhận được số điểm phê bình thấp nhất cho một bộ phim trên Rotten Tomatoes. Thực sự, tôi rất háo hức quay trở lại thể loại kinh dị. Sau 6 năm với Shazam, bây giờ tôi chắc chắn đã hoàn toàn xong việc với các siêu anh hùng.

Đạo diễn David F. Sandberg trên phim trường "Shazam: Fury of the Gods". (Ảnh: IT).

Nói rõ hơn, tôi không hối hận dù chỉ một giây khi làm phim "Shazam". Tôi đã học được rất nhiều điều và được làm việc với một số người tuyệt vời. Tôi mãi mãi biết ơn họ". Ngoài ra, đạo diễn David F. Sandberg cho biết, khi rời bỏ dòng phim siêu anh hùng thì điều làm anh thấy thoải mái nhất đó chính là không phải quan tâm tới những cuộc tranh luận trên mạng xã hội về đề tài này nữa. Sandberg cũng bày tỏ sự ngạc nhiên khi "Shazam" phần 2 nhận số điểm phê bình thấp chưa từng có trên trang Rotten Tomatoes ở mức 53%.

"Shazam: Fury of the Gods" tập trung vào câu chuyện của Billy Batson, một thiếu niên sở hữu siêu sức mạnh và tốc độ. Phim có sự tham gia của Zachary Levi, Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler, Adam Brody và Jack Dylan Grazer.

Theo đánh giá của giới phê bình, "Shazam: Fury of the Gods" còn nhiều "hạt sạn" trong kịch bản và chưa có sự đột phá. Phim mang hơi hướng giải trí đơn thuần với những câu thoại gây cười và ghi điểm với âm nhạc. Phong cách đạo diễn David F. Sandberg vẫn giống như trong phần 1 và việc thiếu chủ động đổi mới biến "Shazam" phần 2 trở thành một bước lùi của chính ông. Tác phẩm an toàn, dễ đoán, không để lại ấn tượng mạnh mẽ xuyên suốt thời lượng 130 phút của phim.

Dự án "Shazam: Fury of the Gods" được Warner Bros. công bố từ khá sớm. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cùng công cuộc cải tổ vũ trụ điện ảnh chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng DC dài lâu và mỏi mệt, bộ phim liên tục bị dời lịch chiếu trước khi ấn định ngày ra rạp vào tháng 3 năm nay, chỉ sớm hơn một tháng so với thời điểm phần tiền truyện ra rạp bốn năm về trước.