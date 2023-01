Theo ScreenRant, nữ diễn viên "Captain Marvel" Brie Larson khiến người hâm mộ sửng sốt khi đăng tải hình ảnh cô xăm kín tay. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên 33 tuổi xuất hiện với thân hình quyến rũ, khỏe khoắn. Cô cố tình để lộ hình xăm ở nhiều khu vực trên cơ thể gồm cánh tay, bụng dưới và một dòng chữ ở chân tạm dịch: "Đừng cố thay đổi tôi, tôi vẫn ổn". Được biết những hình xăm này chỉ là tạm thời.

Nữ anh hùng Marvel lộ hình xăm kín tay

Brie Larson và hình xăm tạm thời. (Ảnh: IG).

Nhiều người nhận xét đây là tạo hình nhân vật của cô trong bộ phim "Fast & Furious 10". Còn được gọi là "Fast X", bộ phim thứ 10 trong loạt phim đua xe - hành động ban đầu được chỉ đạo bởi đạo diễn Justin Lin. Tuy nhiên, sau khi nhà làm phim rời dự án, Louis Leterrier đã được chọn để thay thế. Được ấn định ngày phát hành vào tháng 5/2023, "Fast X" sẽ bắt đầu đỉnh cao của loạt phim do Vin Diesel đứng đầu và Universal đang dành nhiều nguồn lực cho nó. Cụ thể, hãng không ngại "bạo chi" để mang về dàn diễn diễn nổi tiếng, trong đó dĩ nhiên có cả diễn viên từng chiến thắng giải Oscar Brie Larson.

Trên trang cá nhân, Larson không đề cập đến việc cô sử dụng những hình xăm này vào mục đích gì. Tuy nhiên, xét về mặt thời gian, người xem có thể ngầm hiểu rằng bức ảnh được chụp trong quá trình cô tham gia bộ phim. Thực tế, nhân vật mà Larson vào vai vẫn ở trong màn bí ấn. Ngoại trừ cái tên Tess được "đồn thổi", vai trò của Larson trong phim vẫn là một ẩn số.

Bắt đầu với phần đầu tiên "The Fast and the Furious" của Rob Cohen năm 2001, loạt phim này đã đi một chặng đường dài. Sau "The Fast and Furious 9" của Lin, hai phần cuối cùng sẽ được lấy cảm hứng từ "Avengers: Infinity War" và" Avengers: Endgame" của Marvel. Chi tiết cốt truyện cho cả hai bộ phim vẫn còn được giữ kín.

Dự kiến, 2023 sẽ là năm bùng nổ của Brie Larson khi cô sẽ góp mặt trong 2 vũ trụ phim lớn của Hollywood. Nữ diễn viên sẽ tái hợp với tài tử Vin Diesel trong bom tấn "Fast X". Tiếp đó, Larson sẽ trở lại trong phần hậu truyện của Captain Marvel với tựa đề "The Marvels".