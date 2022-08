Đạo diễn Võ Thanh Hòa nói về cơ hội của phim Việt khi nền tảng giải trí trực tuyến lên ngôi

Trong buổi giao lưu tọa đàm Cine Talk, Võ Thanh Hòa - đạo diễn, nhà sản xuất của loạt phim như "Chị Mười Ba" phần 2, "Nghề siêu dễ" cùng đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn và chuyên viên tư vấn pháp lý Hương Trần đã có những chia sẻ về câu chuyện nền tảng giải trí trực tuyến và cơ hội phát triển của thị trường phim ảnh trong nước.

Nhà sản xuất Võ Thanh Hòa cùng đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn và chuyên viên tư vấn pháp lý Hương Trần tham gia buổi giao lưu. Ảnh: NVCC

Trong khoảng 2 năm trở lại đây, khi các rạp phim bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thị trường phim ảnh trong nước chứng kiến sự “bành trướng” của nền tảng giải trí trực tuyến. Điều này đặt ra nhiều thách thức cũng như cơ hội mới cho các nhà làm phim Việt Nam.

OTT là từ viết tắt tiếng Anh của Over The Top. Đây là giải pháp cung cấp nội dung như hình ảnh, tin nhắn, gọi điện cho người dùng dựa trên việc tận dụng không gian rộng lớn Internet. Bên cạnh đó, không một nhà cung cấp hoặc bất kỳ cơ quan nào có thể can thiệp vào hoạt động này.



Từ lâu, nền điện ảnh Việt chưa được đánh giá cao trên thị trường thế giới. Đơn cử minh chứng là giá vé phim điện ảnh tại Thái Lan cao hơn nhiều so với Việt Nam mặc dù cả 2 nước đều có ngành công nghiệp phim ảnh phát triển trong khu vực.

Hai đạo diễn chia sẻ về nhu cầu phim Việt trên thị trường trong và ngoài nước

Chưa dừng lại ở đó, đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ nhu cầu của khán giả quốc tế về phim Việt cũng không cao: “Rõ ràng là trước đây thì cũng có rất nhiều bộ phim đạt được thành tựu ở trong nước. Nhưng nếu nói về phạm trù quốc tế thì rõ ràng điện ảnh Việt Nam vẫn chưa tạo được nhiều dấu ấn. Nhu cầu của khán giả quốc tế về những nội dung bằng tiếng Việt, nhất là phim điện ảnh nói tiếng Việt còn rất thấp”.



Tuy nhiên, chỉ trong vòng 2 năm vừa qua, cùng với sự du nhập của các nền tảng OTT đã trở thành giải pháp cho nhiều nhà làm phim vượt qua “cú sốc” bị đình trệ vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Sự phát triển tăng nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng của những tác phẩm trên nền tảng OTT là thách thức cho các nhà làm phim điện ảnh nói chung. Nó đòi hỏi các nhà làm phim không ngừng sáng tạo từ nội dung lẫn hình thức để cạnh tranh giữa phim chiếu rạp với những “original series” trên các nền tảng OTT.

Theo đạo diễn Võ Thanh Hòa, số người xem VOD (video theo yêu cầu) tăng là thách thức của phim điện ảnh, mở ra cơ hội cho dòng phim mới.

Mặt khác, như đạo diễn – nhà sản xuất Võ Thanh Hòa chia sẻ, ngoài những thách thức đặt ra với điện ảnh Việt, nền tảng OTT cũng tạo thêm nhiều cơ hội cho các nhà làm phim, nhất là các nhà làm phim trẻ. “Nhìn vào góc độ thực tế là sau mùa dịch, số lượng người xem VOD, xem những bộ phim trên nền tảng theo nhu cầu trả phí bắt đầu tăng.

Điều này thay đổi khá nhiều quan niệm xem phim của người Việt mình từ trước đến nay. Những platform (nền tảng) như thế cũng là thách thức đối với những người làm phim điện ảnh như tụi anh vì phải đem nhiều cái mới hơn đến rạp chiếu. Nhưng đồng thời nó cũng mở ra nhiều cơ hội cho các dòng phim mới để những nhà sáng tạo, nhà làm phim phát triển” - đạo diễn Võ Thanh Hòa cho hay.

Dễ thấy nhất là nền tảng OTT giúp phổ biến các tác phẩm một cách rộng rãi hơn. Ngoại trừ cách phổ biến thông thường là qua truyền hình, rạp chiếu, vùng cao hoặc cơ quan ngoại giao… thì không gian mạng cũng là một phương thức tiềm năng quảng bá cho tác phẩm phim ảnh. Chuyên viên tư vấn pháp lý Hương Trần chia sẻ: “Quy định về việc phổ biến phim trong Luật điện ảnh cũng khá hay, vì có tới 5-6 hình thức phổ biến phim. Có thể là phổ biến phim trên truyền hình, ở ngoài rạp hoặc trên không gian mạng cũng là một điểm rất mới”.

Đặc biệt, các nền tảng OTT xuyên biên giới đã mở thêm cơ hội cho các nhà làm phim Việt Nam quảng bá phim ảnh của mình. Thông qua đó, họ phổ biến hình ảnh về đất nước và con người ra thị trường quốc tế. Ngoài ra, những nền tảng này còn tạo nên một thế giới phẳng, môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa nhà làm phim trong nước và quốc tế. Khi các nhà làm phim Việt không đủ điều kiện tham dự Liên hoan phim quốc tế hoặc không có cơ hội bán sản phẩm sáng tạo của mình để công chiếu ở nước ngoài thì họ vẫn có thể tiếp cận các đối tượng khán giả ngoại quốc dù rằng khác biệt về ngôn ngữ.

Không thể phủ nhận sự phát triển của các nền tảng OTT trực tuyến là câu chuyện được các nhà làm phim hiện nay đặc biệt quan tâm. Bên cạnh những thách thức đặt ra thì cơ hội mà nền tảng OTT mang lại cũng là một điều kiện tốt để thúc đẩy sự phát triển của thị trường phim ảnh nước nhà.