Đảo Lý Sơn đã hứng chịu mưa to và gió giật cấp trước khi bão Noru đổ bộ

Đến chiều 26/9, toàn bộ 51 lồng bè nuôi trồng thủy sản của ngư dân Lý Sơn được đưa vào neo đậu tại Vũng neo trú tàu thuyền neo đậu an toàn, 725 tàu cá, tàu vận tải, tàu khách đã neo đậu an toàn tàu Vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn và âu neo đậu tàu thuyền An Vĩnh. Ảnh: QuangNgaiTV