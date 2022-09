Sập nhà trong bão số 4: Mẹ già và con trai tâm thần thoát nạn do kịp thời nghe lời em gái

Ngày 29/9, báo cáo nhanh của Quảng Nam cho biết cơn bão số 4 đã làm thiệt hại nặng, khiến 52 người bị thương, 110 nhà bị sập trên 70%, 2.974 nhà bị hư hại, tốc mái, 131 phòng học bị tốc mái, hư hỏng và 7 trụ sở làm việc của Công an tỉnh và các địa phương bị thiệt hại.

Căn nhà của bà Trần Thị Trạng bị bão số 4 làm sập hoàn toàn. Ảnh: T.H

Ngôi nhà bà Trạng bị bão đánh sập hoàn toàn.

Trong tổng số nhà bị thiệt hại trên, có trường hợp của bà Trần Thị Trạng (67 tuổi, xóm 5, thôn Thuận An, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) và con trai mắc bệnh tâm thần may mắn thoát chết trong ngang tấc nhờ đi tránh bão kịp thời trước khi khi căn nhà bị sập hoàn toàn trong đêm.

Sáng nay (29/9), phóng viên Dân Việt đã về xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, ngay từ bến đò Tam Hải, hỏi nhà bà Trần Thị Trạng bị bão làm sập, ai cũng biết và nói về hoàn cảnh đáng thương của bà Trạng. Bà Trạng có chồng mất cách đây 1 năm vì căn bệnh ung thư, nhà có 6 đứa con, 3 con đi lấy chồng, lấy vợ, còn lại 3 đứa con trai ở với bà, trong số đó có 1 người bị tâm thần, 1 đang nhập ngũ bộ đội, còn lại một con kề út đang làm công nhân ở thị trấn Núi Thành.

May mắn trước khi bão đánh sập nhà, bà Trạng đã kịp thời đưa con trai mắc bệnh tâm thần đi tránh bão an toàn. Ảnh: T.H

Có mặt tại căn nhà của bà Trần Thị Trạng, chỉ còn lại cảnh hoang tàn, một đống đổ nát, khi toàn bộ ngôi nhà trên bị sập hoàn toàn do bão. Lúc chúng tôi đến cũng là chính quyền địa phương xã Tam Hải đến kiểm tra và nắm bắt tình hình hỗ trợ cho bà Trạng.

Bà Trạng đau xót khi nhìn căn nhà bị bão đánh sập hoàn toàn, không biết chừng nào mới làm lại được nhà để mẹ con có chỗ tá túc. Ảnh: T.H

"Chiều 27/9, nghe tin bão sắp đổ bộ, trong nhà có tôi cùng thằng con trai đầu và đứa cháu nội đang trú ở nhà, biết cơn bão này rất mạnh, nên tôi chuẩn bị đồ đạc đưa con trai và cháu nội đến nhà con gái để nấp (nhà con gái nằm cách khoảng vài trăm mét).

Nhưng đứa con trai đầu tên là Lê Xuân Hiển (SN 1977) mắc bệnh tâm thần nên không tài nào đưa nó đi tránh bão được, nó cứ đòi ở nhà chứ không chịu đi đâu. Nó không chịu đi, nên tôi tính dẫn đưa cháu nội đi gửi trước rồi sẽ về ở lại với con trai, hai mẹ con tính khi bão đổ bộ vào thì kéo nhau xuống nhà dưới nấp tạm, lỡ có chuyện gì còn chạy kịp.

Nhưng may mắn, con em gái nó về kịp dỗ được thằng Hiển nó mới chịu đi xuống nhà em gái tránh bão. Thật là may mắn, chứ không tối đó 2 mẹ con tôi ở nhà là coi như không biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi. Trong cái rủi là ngôi nhà đã bị sập hoàn toàn, nhưng may mắn mấy mẹ con đã thoát được đại nạn bởi bão số 4…", bà Trạng cho biết.

Nhà sập làm hư hỏng toàn bộ, chồng của bà Trạng cũng mới mất cách đây 1 năm. Ảnh: T.H

Bà Trạng cho biết thêm, căn nhà của bà làm đã mấy chục năm, đã xuống cấp, rất nguy hiểm, lúc chồng bà còn sống, mỗi khi có bão đổ bộ là cả nhà đào hầm, sau đó úp cái thúng chai lại rồi cả nhà trú bão trong đó, khi bão tan rồi mới trở ra. "Nhưng cách đây 1 năm, chồng tôi, người trụ cột gia đình mất do mắc căn bệnh hiểm nghèo. Chồng mất để lại tôi nuôi 3 đứa con, trong đó thằng con đầu bị tâm thần, còn đứa út thì nhập ngũ, đứa kề út đi làm công nhân ở xa.

Tôi thì đau mổ mấy lần chưa khỏi. Khi nghe tin bão, thằng kề út về không kịp, chứ chiều đó mà nó về kịp là cả ba mẹ con quyết định ở trong nhà rồi, thật may mắn cho gia đình…", bà Trạng tâm sự.

May mắn trước khi bão đổ bộ, bà Trạng kịp thời đưa được đứa con trai mắc bệnh tâm thần đi đến nơi an toàn. Ảnh: T.H

Anh Lê Xuân Trình, con trai kề út của bà Trạng cho biết: "Ngày 27/9, sau khi nghe tin bão và được nghỉ làm, chiều 27/9 em tranh thủ chạy về nhà giúp mẹ chằng chống nhà cửa và đưa anh trai đi tránh bão, nhưng khi về thì phà đã dừng đón khách nên đành ở lại thị trấn Núi Thành trú bão".

"Sáng 28/9, sau khi bão đổ bộ, em trở về nhà, đã thấy ngôi nhà bị sập hoàn toàn, may mắn cho mẹ và anh trai đã kịp đi nấp bão, chứ nếu không đêm đó sẽ khó tránh khỏi đau thương…", anh Trình nói.

Ngôi nhà của bà Trạng tan hoang trong cơn bão số 4. Ảnh: T.H

Bà Hồ Thị Thương - Phó Chủ tịch UBND xã đảo Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết: "Nhà cô Trạng đã bị hư hỏng hoàn toàn sau bão số 4. Gia đình cô Trạng có hoàn cảnh khó khăn, nhà có 6 người con, 3 người con đã lập gia đình nhưng hoàn cảnh cũng không khá mấy. Hiện cô Trạng còn 3 người con, trong đó 1 tham gia bộ đội, 1 bị tâm thần, qua cơn bão vừa qua thấy nhà cô Trạng bị rất là nặng.

Sau khi bão tan, chính quyền bước đầu đã tổ chức kiểm tra, thăm hỏi, động viên gia đình và làm báo cáo gửi lên cấp trên về trường hợp của cô Trạng, để cô sớm được ổn định cuộc sống và có nơi ở mới cho cô".