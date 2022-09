Thừa Thiên Huế đóng cửa chợ và cấm dân ra đường để ứng phó với siêu bão Noru

Theo đó, để ứng phó với siêu bão Noru, các khu chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tạm ngừng hoạt động mua bán từ 14h ngày 27/9.

Thừa Thiên Huế cũng cấm đường, yêu cầu người dân không được ra đường từ 21h ngày 27/9 đến khi có thông báo mới, trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt.

Lực lượng quân đội và công an ở Thừa Thiên Huế giúp dân gia cố nhà cửa để ứng phó với siêu bão Noru. Ảnh: T.H.

Sở GDĐT tỉnh Thừa Thiên Huế đã có văn bản chỉ đạo cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học (tổng cộng 280.315 học sinh) vào các ngày 27 và 28/9 để đảm bảo an toàn. Đại Học Huế cũng cho sinh viên nghỉ học (tổng cộng 40.000 sinh viên) vào các ngày 27 và 28/9.

Các khách sạn ở Thừa Thiên Huế tổ chức các hội nghị, sự kiện ngày 27 và 28/9 đã cho tạm hủy để phòng tránh bão. Từ 27/9 đến tối 28/9 có gần 2.200 khách du lịch (trong đó có 690 khách quốc tế) lưu trú trên địa bàn Thừa Thiên Huế, các cơ sở lưu trú đã có phương án đảm bảo an toàn cho du khách.

Ngư dân ở Thừa Thiên Huế đảm bảo an toàn cho các tàu cá trước khi siêu bão Noru đổ bộ. Ảnh: Đ.Q.

Hiện UBND các huyện, thị xã và thành phố ở Thừa Thiên Huế đã tiến hành rà soát phương án sơ tán, di dời các hộ dân vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, nước dâng do bão đến nơi an toàn. Theo đó, có 14.384 hộ dân với 47.411 khẩu nằm trong diện di dời đến nơi an toàn. Công tác sơ tán dân đến nơi an toàn bắt đầu từ 9h ngày 27/9 và hoàn thành trước 12h ngày 27/9.

Toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 56 hồ chứa thủy lợi, 12 hồ thuỷ điện đã đưa vào vận hành với tổng dung tích khoảng 2tỷ m3. Hiện nay mực nước các hồ chứa thuỷ lợi, thủy điện dung tích đạt từ 20-30% tổng dung tích và đang vận hành đảm bảo an toàn. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đã chỉ đạo các hồ tăng cường phát điện qua tuabin để đưa về mực nước mức thấp và sẵn sàng đón lũ.

Lực lượng thuộc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ di dời người dân vùng ven biển đến nơi an toàn. Ảnh: T.H.

Các địa phương ở Thừa Thiên Huế đã thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa (hơn 25.000ha), tuy nhiên đang còn 300ha rau màu, 3.200ha sắn, 3.519 lồng bè nuôi thủy sản trên sông, hồ chứa, đầm phá chưa thu hoạch hết sản phẩm thương phẩm hoặc đang nuôi thủy sản chưa đến kỳ thu hoạch. Sở NNPTNT tỉnh đã chỉ đạo các địa phương thu hoạch thủy sản thương phẩm và gia cố lòng bè vào nơi an toàn để ứng phó với mưa bão, lũ lụt.