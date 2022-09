Nghệ An: Gặp nạn khi chèo thuyền đi đánh cá trong mưa lũ

Trưa 29/9, lãnh đạo UBND thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện chính quyền địa phương đang, phối hợp với các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm tung tích một nạn nhân mất tích do bị lật thuyền khi đánh cá. Nạn nhân hiện đang mất tích là ông B.V.Th (SN 1964, trú tại xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, Nghệ An).



Chính quyền địa phương cùng người dân đang tìm kiếm tung tích ông N.C.C. Ảnh: H.H

Theo đó, vào khoảng 4h30' sáng cùng ngày, anh Thanh cùng với anh N.C.C (SN 1970, trú tại xã Thanh Yên) chèo thuyền xuống khu vực đồng ruộng thuộc khối Trung Đông, thị trấn Nam Đàn để đánh cá. Lúc này nước lũ dâng cao, không may chiếc thuyền bị lật, anh N.C.C may mắn bơi được vào bờ, còn ông B.V.Th mất tích.

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, vào lúc 3h30' sáng 29/9, anh Ng.H.H (SN 1983, trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương) đi đánh cá trên sông Lam không may bị nước cuốn trôi. Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh H.

Khu vực nơi chiếc thuyền bị lật khiến ông N.C.C mất tích. Ảnh: H.H

Chính quyền huyện Thanh Chương nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân không đánh bắt cá, vớt củi dọc 2 bên bờ sông, khe suối, hồ đập, tràn... đề phòng tai nạn đuối nước. Đồng thời, phân công lực lượng trực chốt, cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực ngập lụt nguy hiểm.

Mưa lớn từ ngày 28/9 đến nay khiến nhiều địa phương tại Nghệ An bị ngập nặng, nước dâng cao, nhiều tuyến đường bị sạt lở, giao thông chia cắt. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, giúp đỡ nhân dân sớm ổn định đời sống.