Đào rừng tiền triệu về phố, chủ vườn đào lên kế hoạch khuyến mại Tết Nhâm Dần 2022

Còn hơn 3 tháng nữa mới tới Tết Nguyên đán Nhâm Dần, song hiện tại, giới kinh doanh cây cảnh đã "rục rịch" chuẩn bị mùa vụ. Mới đây, một số tiểu thương ở Hà Nội đã rao bán cành đào được quảng cáo là đào rừng Sơn La.

Trao đổi với PV Dân Việt, chị Hoài An, một tiểu thương bán hoa tại Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì (Hà Nội) cho biết, từ cuối tháng 9, nhà chị đã nhập đào rừng về bán. Theo đó, giá các cành đào rừng dao động trong khoảng 650.000 đồng đến hơn 1,3 triệu đồng/cành. Thậm chí, với những cành to, cao trên 4 m giá có thể lên tới gần 2 triệu đồng/cành.

"Đây là giống đào rừng "xịn", đào phai 5 cánh được chuyển từ Sơn La về, ngày nào nhà tôi cũng có hàng nên khách có thể thoải mái đến chọn trực tiếp hoặc đặt trên mạng. Tuy nhiên, để khách có sự ưng ý nhất tôi thường khuyên đến xem trực tiếp", chị An chia sẻ

Các cây đào rừng nở sớm đang được tiểu thương bán nhiều trên "chợ mạng". (Ảnh: FBNV)

Ngoài ra, chị An cho hay, việc đào rừng nở sớm thu hút rất lớn sự quan tâm của người tiêu dùng. Do đó, trung bình mỗi ngày, chị An bán được khoảng 100 cành đào.

Trong khi đó, tại vườn đào Nhật Tân, "thủ phủ" của đào và nhiều loại cây cảnh phục vụ dịp Tết của Hà Nội, các nhà vườn cũng đang lên kế hoạch tiêu thụ đào. Trao đổi với PV Dân Việt, anh Dậu, chủ một vườn đào tại Nhật Tân cho biết, hàng năm các cây đào cho thuê phổ biến nhất có giá trung bình từ 10 – 15 triệu đồng.

Tuy nhiên, năm nay, nhận định các đơn vị, người dân gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng dịch Covid-19, anh Dậu đã lên kế hoạch bán hàng ở phân khúc thấp hơn, cũng như kéo dài thời gian cho khách hàng thuê chơi đào.

"Đa phần khách hàng của tôi là các cơ quan, công ty. Năm nay kinh tế khó khăn nên tôi dự định cho thuê cây đào ở tầm giá dưới 10 triệu đồng/cây, thậm chí chỉ 7, 8 triệu đồng/cây tôi cũng đồng ý. Thời gian khách thuê cây đào thông thường đến ngày 15, 16 tháng giêng (âm lịch) sẽ trả cây lại nhưng năm nay tôi cho khách kéo dài thời gian thuê tới ngày 20 tháng giêng. Thời điểm hiện tại vẫn chưa thể có giá chính thức, phải tới trước tết Nguyên đán khoảng 1 tháng tôi mới chốt giá", anh Dậu nói.

Chủ các nhà vườn tại Nhật Tân đã bắt đầu lên kế hoạch kinh doanh dịp Tết Nhâm Dần 2022. (Ảnh: Thanh Phong)

Cũng tại Nhật Tân, chia sẻ với PV Dân Việt, chủ một vườn đào khác cũng cho biết, cơ sở này sẽ ưu đãi về giá hoặc tặng thêm các cây đào nhỏ cho khách thuê. Theo đó, chủ nhà vườn này cho biết, theo thông lệ hàng năm, khách hàng là các cơ quan, đơn vị thường thuê loại đào có giá từ 15-20 triệu đồng/cây. Đây là cây đào thân to, thường là thân, gốc đào rừng được ghép với cành đào Nhật Tân có tán rộng, có đường kính chậu khoảng 1m.

"Các loại đào cây sẽ có giá thuê dao động từ 2 triệu đến 40 triệu đồng nhưng đa phần khách thuê các cây trong khoảng giá 20 triệu đồng. Năm nay, kinh tế gặp khó khăn nên dự kiến, chúng tôi sẽ giảm giá cho các khách thuê hoặc tặng kèm một số cây nhỏ hơn để bày trong phòng hoặc tại nhà", vị chủ vườn cho hay.

Cũng theo chia sẻ của các chủ vườn tại Nhật Tân, hàng năm, việc định hướng kinh doanh trong các tháng cuối năm chủ yếu dựa vào thời tiết để xác định các phân khúc. Tuy nhiên, năm nay, giới nhà vườn còn phải theo dõi tình hình kiểm soát dịch bệnh, triển vọng phục hồi kinh tế. Nhiều chủ nhà vườn nhận định, các cơ quan, công ty sẽ đi khảo sát và đặt hàng muộn hơn thời điểm cuối tháng 11 như mọi năm.