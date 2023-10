Phản ứng của dư luận về Nghĩa Hòa đoàn và Thiên Địa hội trong "Đất rừng phương Nam" là có lý!

Phim điện ảnh Đất rừng phương Nam lấy cảm hứng từ tác phẩm Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi và phiên bản truyền hình Đất phương Nam năm 1997. Phim Đất rừng phương Nam kể lại hành trình của bé An (Hạo Khang đóng) đi tìm cha sau khi mất mẹ. An gặp được Út Lục Lâm (Tuấn Trần đóng) và sau đó gặp được cha con ông Tiều (Tiến Luật đóng) - thành viên Thiên Địa hội kháng Pháp hoạt động bí mật, bé Xinh (Bảo Ngọc đóng) cùng nhiều người khác.

Tất cả đều bao bọc, giúp đỡ An. Song song hành trình của An là phong trào yêu nước của nghĩa quân cùng các thành viên hội nhóm như Thiên Địa Hội và Nghĩa Hòa Đoàn… Câu chuyện được nhà làm phim cho biết lấy bối cảnh trước năm 1930, lùi lại so với thời gian của tác phẩm văn học của nhà văn Đoàn Giỏi là năm 1945.