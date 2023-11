Tối ngày 25/11, Lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIII đã diễn tại TP. Đà Lạt.

Phát biểu tại lễ bế mạc Liên hoan phim, ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết, trong 5 ngày diễn ra Liên hoan phim, đã có hơn 10.000 lượt khán giả đến xem phim tại hệ thống rạp Cinestar tại TP. Đà Lạt và huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao giải thưởng "Cao nguyên hùng vĩ" cho bộ phim "Em và Trịnh" có bối cảnh quay xuất sắc tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài ra, còn có hơn 1.300 lượt khán giả xem và giao lưu với các đoàn làm phim tại Trường Đại học Đà Lạt, trường Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng và Học viện Lục quân tỉnh Lâm Đồng; 8.500 lượt khán giả xem phim trong 30 buổi chiếu phim lưu động tại các huyện Lâm Hà, Đam Rông, Đức Trọng, Đơn Dương, trong đó có 7.500 lượt người xem là đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao giải thưởng "Cao nguyên hùng vĩ" cho phim có bối cảnh quay xuất sắc nhất tại tỉnh Lâm Đồng cho bộ phim "Em và Trịnh" của Công ty Cổ phần giải trí và giáo dục Falaxy sản xuất.

Đối với thể loại phim truyện điện ảnh, bộ phim "Tro tàn rực rỡ" đã được Ban tổ chức trao giải thưởng Bông sen vàng. Các bộ phim "Mẹ ơi, Bướm đây!" do Công ty Cổ phần Truyền thông DZS sản xuất, bộ phim "Em và Trịnh" và bộ phim "Đào, Phở và Piano" của Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất được trao giải Bông sen bạc.

Ông Tạ Quang Đông (phải) và ông Trần Đức Quận -Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao giải Bông sẽ vàng cho bộ phim "Tro tàn rực rỡ".

Đối với thể loại phim tài liệu, ban tổ chức đã trao giải thưởng Bông sen vàng cho bộ phim "Những đứa trẻ trong sương" do Công ty TNHH Truyền thông và Sản xuất Nghe nhìn Varan Việt Nam và Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất. Giải thưởng Bông sen bạc được trao cho hai bộ phim "Hai bàn tay" do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất và bộ phim "Trời Hà Nội mãi xanh - Tập 2: Bầu trời của hòa bình" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.

Với thể loại phim khoa học, ban tổ chức trao giải Bông sen vàng cho bộ phim "Nghiên cứu về ứng dụng công nghệ trong chữa cháy" do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất. Giải thưởng Bông sen bạc được trao cho bộ phim "Rác chìm" do Trung tâm Phim tài liệu, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất.

Ban tổ chức trao giải thưởng Bông sen vàng cho thể loại phim tài liệu.

Với thể loại phim hoạt hình, Ban tổ chức đã trao giải Bông sen vàng cho bộ phim "Giấc mơ của con" do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất. Giải thưởng Bông sen bạc được trao cho hai bộ phim "Nụ cười" do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội sản xuất và bộ phim "Bà của Đỗ Đỏ" do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Nữ diên viên chính xuất sắc được trao cho diễn viên Đinh Y Nhung và diễn viên Mai Cát Vi trong bộ phim "Mẹ ơi, bướm đây!". Nam diễn viên xuất sắc được trao cho diễn viên Thái Hòa trong phim "Con Nhót mót chồng" do Công ty TNHH Giải trí Tổng hợp Thu Trang sản xuất.

Giải Nam diễn viên phụ xuất sắc được trao cho diễn viên Lê Công Hoàng trong phim "Tro tàn rực rỡ". Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc được trao cho diễn viên Bùi Lan Hương trong phim " Em và Trịnh".

Ban tổ chức cũng đã trao giải Đạo diễn xuất sắc cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên với phim điện ảnh "Tro tàn rực rỡ".

Phát biểu tại Lễ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam, ông Tạ Quang Đông – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: "Để Điện ảnh Việt Nam tiếp tục phát triển trong thời gian tới đòi hỏi cần sự nỗ lực của các cơ quan quản lý ngành, các nhà hoạt động điện ảnh, các doanh nghiệp sản xuất, phát hành - phổ biến phim và sự ủng hộ của công chúng khán giả.

Đội ngũ những người hoạt động điện ảnh, các nghệ sĩ phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, tư tưởng; không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ để vừa tiếp thu được tinh hoa của điện ảnh thế giới, vừa giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, để có những tác phẩm xuất sắc thu hút công chúng khán giả, góp phần xây dựng điện ảnh trở thành nền công nghiệp văn hóa vươn ra thị trường quốc tế".