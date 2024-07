Đất Xanh phản hồi gì trước thông tin tố cáo liên quan đến ông Lương Trí Thìn? Đất Xanh phản hồi về thông tin tố cáo ông Lương Trí Thìn chiếm đoạt 44,8 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Đất Xanh khẳng định các thông tin tố cáo liên quan đến ông Lương Trí Thìn là không đúng sự thật. Đơn vị đã có văn bản gửi Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM và Phòng An ninh kinh tế Công an TP.HCM đề nghị xác minh, điều tra.