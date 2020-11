Đấu giá biển số đẹp: Có thật cấp thiết, thành công hay không?

Đấu giá biển số xe đẹp có khả thi?

Nhiều ý kiến cho rằng để tránh thất thoát cho ngân sách và phát sinh tiêu cực trong việc cấp biển số xe đẹp thì cứ đưa ra bán đấu giá công khai. Số tiền đấu giá biển số "khủng" có thể đưa vào ngân sách nhà nước, dùng làm từ thiện, hỗ trợ các địa phương vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn hoặc dùng vào việc duy tu đường bộ giống các quốc gia trên thế giới...

Về việc này, các cơ quan chức năng cũng đã nhiều lần đưa ra bàn thảo, tranh luận từ nhiều năm nay, trong đó Bộ Công an đã có hai lần phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép đấu giá biển số ô tô đẹp để tăng nguồn thu cho ngân sách.





Cụ thể, năm 1993, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an TP. Hải Phòng nghiên cứu và tổ chức thí điểm đăng ký, cấp biển số, thu lệ phí biển số xe tự chọn.



Năm 2008, công an một số địa phương như: Bình Dương, Nghệ An, Hà Nội, Khánh Hòa, Kiên Giang, Tiền Giang, Bắc Ninh, Sơn La đã báo cáo, xin ý kiến Bộ Công an về việc đấu giá biển số xe, sau khi trao đổi thống nhất với các Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép đấu giá biển số xe.

Qua hai lần tiến hành thí điểm việc đấu giá biển số xe và cấp biển số xe theo sở thích nhưng phải tạm dừng lại do còn vướng về cơ sở pháp lý.

Cần sớm thực hiện đấu giá biển số đẹp?

Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Huy nói: "Việc đấu giá biển số xe là một đề xuất hay, có thể áp dụng trong điều kiện hiện nay, vừa lợi cho dân vừa tăng ngân sách nhà nước.

Nên cho thực hiện sớm đấu giá công khai những biển số đẹp, lấy tiền đó nộp vào ngân sách. Tránh phát sinh những trường hợp tiêu cực như thời gian vừa qua".

Trên các diễn đàn gần đây, nhiều người cũng mong muốn việc đấu giá biển số xe sớm diễn ra: "Đây là việc làm rất cần thiết và phải triển khai ngay, càng làm chậm ngày nào thì càng thất thoát cho ngân sách ngày đó. Lẽ ra nên làm điều này từ rất lâu rồi".

"Đấu giá biển số xe đẹp là rất khoa học, dân chủ, hợp lòng dân... Nhưng tiến độ quá chậm. Cần phải làm nhanh hơn".

Luật sư Diệp Năng Bình.

Khi được hỏi về việc đấu giá biển số đẹp, luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho biết: "Biển số đẹp là một nhu cầu của người dân nhưng dường như cách phân phối và quản lý như hiện nay tồn tại nhiều bất cập. Từ khi ứng dụng phần mềm máy tính để lấy số ngẫu nhiên, việc có được biển số đẹp tuy có khó khăn hơn trước, có thể nói chỉ trông vào may rủi, nhưng không phải là bất khả thi.

Phần mềm do con người viết ra và con người cũng có thể nhúng tay, can thiệp vào. Vì vây, tiêu cực trong lĩnh vực này không thể nói không có. Do đó, nếu cho phép đấu giá, khi trúng đấu giá biển số, chủ nhân có thể có toàn quyền quyết định, định đoạt, sở hữu biển số cho đến hết đời.

Biển số được gắn theo cả người, gắn theo xe thay vì chỉ đi theo xe như hiện nay thì là một việc thiết thực. Nếu việc đấu giá diễn ra sẽ tránh lãng phí và thu được số tiền lớn, bớt gánh nặng cho ngân sách nhà nước, ngoài ra giúp đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân".