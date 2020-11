Honda City 2021 hiện đại và an toàn, khi nào về Việt Nam?

Sau nhiều lần thay đổi và nâng cấp, Honda City 2021 đã chính thức ra mắt tại Thái Lan, mẫu xe có công nghệ vượt trội hơn nhiều những dòng xe khác cùng phân khúc.

Giá Honda City 2021

Honda City 2021 có 6 tùy chọn màu sắc : Trắng ngà, Ghi bạc, Titan, Đỏ, Xanh đậm, Đen ánh. Với giá bán như sau:

Bảng giá xe Honda City 2021 Phiên bản Hộp số Giá (triệu đồng) City 1.5E Tự động vô cấp CVT 529 City 1.5G Tự động vô cấp CVT 559 City 1.5L Tự động vô cấp CVT 599

Lưu ý: Đây là bảng giá xe Honda City 2021 niêm yết tại 1 số showroom. Giá xe Honda City ở trên là giá tham khảo. Giá bán khuyến mại tốt nhất, giá lăn bánh, ra biển, hoàn thiện xin vui lòng liên hệ với đại lý Honda City Vietnam để biết thêm chi tiết.

Ngoại thất Honda City 2021

Xe có kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 4553 x 1748 x 1467 mm, dài hơn 113mm và rộng hơn 53mm so với bản tiền nhiệm khiến không gian khoang cabin rộng rãi hơn trước.

Honda City 2021 mang những nét đặc trưng của hãng xe Nhật Bản với sự kết hợp hài hòa giữa nét lịch lãm và sự cứng cáp thể thao đầy mạnh mẽ. Dòng xe mới này có ngôn ngữ thiết kế lấy cảm hứng khá nhiều từ Accord thế hệ mới khiến thiết kế có phần mềm mại, chững chạc hơn nhưng vẫn toát lên được sự năng động và thời thượng.

Đầu xe có cụm đèn chiếu sáng là tổ hợp của 3 đèn nhỏ nằm ngang, thanh chrome sáng bóng khá lớn nối dài từ cụm đèn chiếu sáng bên trái sang phải. Bản cao cấp nhất RS cụm đèn full LED được thiết kế thành nhiều ô hơn, cho cảm giác rất thể thao, hầm hố. Phía dưới lưới tản nhiệt có thiết kế khác biệt so với người tiền nhiệm, từ hốc đèn sương mù, hốc hút gió cho đến những đường dập nổi phức tạp hai bên tạo nên phong cách mạnh mẽ cho mẫu sedan này.

Thân xe mang lại sự cứng cáp với những đường gân dập nổi được kéo dài từ đầu xe hướng về đuôi xe, song song với mép kính bên, khớp lệnh với cụm đèn hậu. Tay nắm cửa được mạ chrome sáng bóng, riêng tay nắm cửa phía trước có thể mở bằng công nghệ cảm ứng. Bộ lazang 5 chấu được thiết kế khá tỉ mỉ và chau chuốt, tôn lên vẻ đẹp, hòa hợp với thân xe. Gương chiếu hậu tích hợp chỉnh đèn và đèn báo rẽ hiện đại.

Đuôi xe được đánh giá không có nhiều điểm mới. Cụm đèn hậu được thiết kế tràn rộng sang hai bên vuông vức và thời thượng, tương đồng với người tiền nhiệm nhưng sắc nét hơn. Nổi bật là dải đèn LED uốn lượn gấp khúc một cách độc đáo. Phía trên là cánh lướt gió giúp tạo áp lực của xe xuống mặt đường khi xe tăng tốc giúp chiếc xe có khả năng bứt tốc mạnh mẽ.

Nội thất Honda City 2021

Honda City 2021 còn có thiết kế nội thất vô cùng bắt mắt và hiện đại. Không gian khoang cabin rộng rãi với chỗ để chân thoải mái và đi kèm là bảng điều khiển trung tâm mang đến trải nghiệm thú vị cho người dùng.

Táp lô được thiết kế đối xứng đều hướng về người lái với những chi tiết đường chỉ tinh tế và sang trọng. Hệ thống thông tin giải trí bằng màn hình cảm ứng 8 inch đa thông tin cùng nhiều nút bấm thiết kế gọn gàng, tiện lợi.

Tay lái thiết kế vô lăng 3 chấu thể thao được bọc da cho cảm giác dày hơn khi nhìn tư bên ngoài, tích hợp các nút điều chỉnh âm thanh tiện lợi và chế độ rảnh tay, được trợ lực điện và kết hợp lẫy chuyển số tay và có thể điều chỉnh 4 hướng. Phía sau vô lăng là lẫy chuyển số cho trải nghiệm thể thao khi chuyển sang chế độ bán tự động.

Ghế ngồi trên Honda City 2021 bao gồm 2 chất liệu tùy chọn: nỉ và da đem lại cảm giác ngồi êm ái. Bên cạnh chất liệu nỉ và da, bản RS còn được bổ sung chất liệu da lộn thêu hình quả tram sang trọng. Cả 2 hàng ghế đều có bệ tỳ tay kết hợp khay để ly tiện lợi. Hàng ghế trước của Honda được tích hợp chỉnh tay 6 hướng cho ghế lái, 4 hướng ghế phụ. Hàng ghế sau có thể gập 60:40 và thông hoàn toàn với khoang chứa đồ. Không chỉ vậy, hàng ghế này còn có ngăn để tài liệu, rất tiện lợi.

Động cơ Honda City 2021

Hệ thống động cơ được đánh giá cao bởi khả năng ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Xe trang bị động cơ 1.5L sản sinh 118 mã lực tại 6600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 145 Nm tại 4600 vòng/phút. Kết hợp cùng với đó là hộp số tự động vô cấp CVT hệ dẫn động cầu trước mang đến khả năng vận hành vượt trội cho chiếc xe.

Các bước số luôn êm ái, không bị giật, gây sự khó chịu cho người dùng. Ngoài ra, Honda City 2021 còn trang bị 1 số công nghệ để hỗ trợ vận hành bao gồm van bướm ga điều chỉnh bằng điện từ, ga tự động, chế độ lái tiết kiệm nhiên liệu và hướng dẫn lái xe tiết kiệm nhiên liệu. Cảm giác xe di chuyển khá đằm, thoát ga, đúng phong cách của các mẫu xe Ô tô Honda.

An toàn và Tiện nghi trên Honda City 2021

An toàn

Hệ thống an toàn trên Honda City 2021 vinh dự được xếp hạng 5 sao cao nhất về mức độ an toàn của tổ chức đánh giá xe mới Đông Nam Á (Asean Ncap) nhờ sở hữu nhiều tính năng hiện đại. Hệ thống đảm bảo an toàn của Honda City 2021 gồm:

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Phân phối lực phanh điện tử EBD

Hệ thống ổn định thân xe VSA

Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA

Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS

Camera lùi 3 góc quay

Cruise Control

Ghế trẻ em ISOFIX

Hệ thống túi khí

Tiện nghi

Hệ thống âm thanh giải trí của Honda City 2021 gồm màn hình cảm ứng 8 inch tích hợp nhiều tính năng tiện đại: cổng USB, AUX, Bluetooth, HDMI và 4 – 8 loa. Với hệ thống này, người dùng có thể kết nối với điện thoại thông minh để thỏa mãn nhu cầu giải trí của mình.

Honda City 2021 sở hữu hệ thống điều hòa nhiệt độ điều chỉnh tay (bản tiêu chuẩn) hoặc tự động (điều khiển bằng màn hình cảm ứng) trên bản TOP. Cả hai đều được trang bị cửa gió ở hàng ghế sau, làm mát khoang nội thất nhanh chóng. Xe cũng được tích hợp nhiều tính năng hiện đại khác như My Service, Airbag Deployment, Driving Behavior, Security Alarm, Wifi, Remote Vehicle control ( hỗ trợ khởi động xe từ xa) hay GEOFence and Speed Alert (định vị)...

Honda City 2021 khi nào về Việt Nam?

Theo thông tin từ các đại lý tại Việt Nam thì tháng 12/2020 Honda City 2021 sẽ mở bán tại Việt Nam, chúng ta cùng nhau chờ đợi.