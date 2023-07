Những cuốn sách hiếm do nghệ sĩ trống Charlie Watts của ban nhạc Rolling Stones sở hữu sẽ được bán đấu giá vào mùa thu năm nay. Charlie Watts là một người đam mê sách và bộ sưu tập của ông được cho là sở hữu những bản sách hiện đại hiếm có trong 20 năm vừa qua, trong đó có nhiều ấn bản đầu tiên quý giá.

Đấu giá bộ sách hiếm do "trái tim của Rolling Stones" sưu tầm

Charlie Watts đã qua đời vào năm 2021. Khi còn sinh thời, ông đã sưu tầm tác phẩm của các tác giả nổi tiếng thế kỷ 20 như James Joyce, Virginia Woolf, Graham Greene, George Orwell và Ernest Hemingway. Các tựa sách này sẽ được bán đấu giá bởi nhà đấu giá Christie's. Mark Wiltshire, chuyên gia về sách và bản thảo tại Christie's quảng cáo bộ sưu tập như "một sự tò mò cực kỳ nhạy bén về văn học hạng nhất".

Charlie Watts khi còn sống. Ảnh: IT.

Có nhiều sách quý như bản sao đầu tiên của cuốn "18 Bài thơ" của nhà thơ người Xứ Wales Dylan Thomas. Cuốn sách này được in ba lần: "Một lần dành cho chính tác giả, một lần khi ông tặng cho bạn gái nghiêm túc đầu tiên của mình và rồi ông tặng một lần nữa cho bạn gái tiếp theo", Wiltshire giải thích.

Bộ sưu tập cũng bao gồm bản đầu tiên của cuốn tiểu thuyết The Great Gatsby của F. Scott Fitzgerald, có lời chú thích bên trong bìa trước gửi đến "Gatsby gốc", Harold Goldman, một người bạn biên kịch của Fitzgerald trong những năm 1930. Dự kiến cuốn sách này sẽ thu được giá từ 200.000 đến 300.000 bảng Anh.

Cuộc đấu giá hai phần với hơn 500 lô sách sẽ diễn ra tại Christie's ở London vào ngày 28/9 và cuộc bán đấu giá trực tuyến sẽ mở để đấu giá từ ngày 15 đến ngày 29/9. Cùng với những cuốn sách, những vật phẩm kỷ niệm về nhạc jazz như bản nhạc được chú thích của vở opera Porgy and Bess của George Gershwin cũng sẽ được bán.

Watts là "trái tim" của ban nhạc Rolling Stones trong gần 60 năm, các thành viên ban nhạc Mick Jagger, Keith Richards và Ronnie Wood thừa nhận điều này trong một tuyên bố chung. Người chơi trống gia nhập Rolling Stones từ năm 1963 đã say mê âm nhạc jazz và văn học từ thời thơ ấu.

"Sự tò mò của Watts thể hiện trong tình yêu của ông với tiểu thuyết trinh thám", Wiltshire nói, loại hình văn chương này này chiếm "phần lớn" trong bộ sưu tập. Các tựa đề bao gồm "The Thirteen Problems" và "Murder at the Vicarage" của Agatha Christie, ước tính sẽ bán lần lượt với giá từ 40.000 - 60.000 bảng Anh và 4.000 - 6.000 bảng Anh.

Bộ sưu tập cũng bao gồm bản đầu tiên của cuốn tiểu thuyết "The Hound of the Baskervilles" của Arthur Conan Doyle với lời chú thích "Tôi đã đi dạo quanh Dartmoor trước khi viết cuốn sách này". Lời chú thích của Conan Doyle thường được viết dưới dạng nghiêm túc hơn, vì thế phiên bản có lời chú thích đơn giản, gần gũi thế này là rất hiếm.

Những tác phẩm nổi bật sẽ được trưng bày tại Los Angeles từ ngày 25 đến ngày 29/7 và New York từ ngày 5 đến ngày 8/9 trước triển lãm và trước khi bán ở London. Triển lãm sẽ miễn phí và mở cửa cho công chúng.