Một trong những bản in khắc gỗ ukiyo-e nổi tiếng nhất của Nhật Bản là "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" đã được bán với giá 2,76 triệu USD tại nhà đấu giá Christie's ở New York. Đây cũng là kỷ lục cho một bản in của Katsushika Hokusai.

Trước đó, nhà đấu giá Christie's kỳ vọng tác phẩm sẽ được bán với giá từ 500.000 đến 700.000 USD.



Theo The Wall Street Journal, 6 nhà đấu giá đã thi nhau đẩy giá cao hơn trong một "trận chiến" kéo dài 13 phút. Danh tính của người mua, bao gồm cả quốc tịch của họ hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Các bản sao khác được Christie's bán đấu giá trong những năm gần đây có giá dao động từ vài trăm nghìn USD đến hơn 1,5 triệu USD. Bức tranh mới được bán là một bản in ban đầu được bảo quản tốt, được xếp hạng nằm trong số 20 bản in ấn tượng nhất còn tồn tại đến ngày nay.

"Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" đấu giá 2,76 triệu USD

Bức tranh "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa". (Ảnh: IT).

"Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" là một tác phẩm tranh khắc gỗ nổi tiếng của Nhật Bản do nghệ sĩ Katsushika Hokusai tạo ra vào đầu thế kỷ 19. Nó là một phần của loạt ảnh có tên "Ba mươi sáu góc nhìn của núi Phú Sĩ" và là một trong những hình ảnh mang tính biểu tượng và dễ nhận biết nhất của nghệ thuật Nhật Bản.

Bản in mô tả một ngọn sóng cao chót vót với núi Phú Sĩ ở hậu cảnh và có bố cục động với sự tương phản ấn tượng giữa ánh sáng và bóng tối. Bản thân con sóng thường được hiểu là biểu tượng của sức mạnh và vẻ đẹp của thiên nhiên, trong khi những chiếc thuyền ở phía trước được coi là nhỏ bé và dễ bị tổn thương trong một so sánh đối lập.

Hokusai đã tạo ra bản in này vào những năm 1830 trong thời kỳ Edo của Nhật Bản. Hình ảnh con sóng này của ông đã trở thành một nét văn hóa của Nhật Bản.

Bản in đã có tác động sâu sắc đến nghệ thuật và văn hóa phương Tây, truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ và nhà thiết kế trong nhiều năm. Thậm chí, những nghệ sĩ như Claude Monet và Vincent Van Gogh cũng mang hình ảnh này vào phong cách khi thể hiện các tác phẩm của mình.

Hiện tại, tác phẩm vẫn tiếp tục được sao chép và tôn vinh rộng rãi. Sự nổi tiếng lâu dài của "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" là minh chứng cho kỹ năng và tầm nhìn của Hokusai, người vẫn là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất trong lịch sử Nhật Bản.