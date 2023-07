Mới đây, CNN đưa tin, nam ca sĩ Harry Styles đang biểu diễn ở Vienna thì bị khán giả ném một vật thể vào mắt. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy anh đột ngột hoảng loạn, có vẻ như bị đau, nhưng đã tự trấn tĩnh và tiếp tục biểu diễn. Styles chưa cung cấp thông tin cập nhật trên mạng xã hội.

Đây không phải là lần đầu tiên Styles trở thành mục tiêu của hành vi ném đồ vật vào ca sĩ trong khi biểu diễn. Năm 2022, anh bị ném kẹo Skittles vào người trong một buổi hòa nhạc ở Los Angeles. Tài khoản Twitter chính thức của Skittles thậm chí còn phải nhắc nhở mọi người không được ném Skittles vào những người ca sĩ đang biểu diễn.

Harry Styles bị thương khi biểu diễn

Harry Styles bị khán giả ném đồ vật vào người khi đang biểu diễn tại Áo. Ảnh: IT.

Harry Styles là cái tên mới nhất được thêm vào danh sách các nghệ sĩ bị ném đồ trong lúc biểu diễn trên sân khấu, bao gồm Drake, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini và Ava Max. Rexha và Drake đều bị ném điện thoại di động khi đang biểu diễn trên sân khấu, trong đó Rexha bị thương nặng ở mắt.

Ballerini bị ném một chiếc vòng đeo tay vào mặt cô ấy trong lúc biểu diễn, khiến cô phải dừng bài hát và ra khỏi sân khấu. Max thì bị khán giả xông lên sân khấu và ném đồ vào mặt trước khi các bảo vệ có thể can thiệp.

Các sự cố ngày càng tăng đã khiến Adele và nhiều nghệ sĩ khác lên tiếng phản đối, thậm chí nữ ca sĩ Adele đã nói với khán giả tại Las Vegas "hãy ngừng ném đồ vào nghệ sĩ!".

Harry Styles tên đầy đủ là Harry Edward Styles là ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên người Anh. Anh sinh ngày 1/2/1994 tại Redditch, Worrouershire, Anh. Styles đã nổi tiếng với tư cách là thành viên của nhóm nhạc nam nổi tiếng One Direction.

Năm 2010, Styles thử giọng cho chương trình truyền hình thực tế "The X Factor" tại Vương quốc Anh. Mặc dù anh ấy không thành công một nghệ sĩ solo, nhưng anh đã được đưa trở lại để thành lập một nhóm với bốn thí sinh khác, từ đó One Direction ra đời. Ban nhạc về đích ở vị trí thứ ba nhưng vẫn tiếp tục ký hợp đồng thu âm và phát hành album đầu tay "Up All Night" vào năm 2011.

One Direction nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu, thu hút người hâm mộ bằng giai điệu pop hấp dẫn và tính cách lôi cuốn. Họ đã phát hành bốn album phòng thu, bao gồm "Take Me Home", "Midnight Memories", "Four" và "Made in the A.M". Ban nhạc đã thực hiện nhiều chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thành công và giành được một số giải thưởng trong suốt sự nghiệp của họ.

Năm 2016, Styles quyết định theo đuổi sự nghiệp solo sau khi One Direction tạm ngừng hoạt động. Anh đã phát hành album solo đầu tay mang tên mình vào năm 2017, thể hiện âm hưởng trưởng thành hơn. Album đã nhận được sự hoan nghênh của giới phê bình và tạo ra những đĩa đơn ăn khách như "Sign of the Times" và "Watermelon Sugar".

Ngoài việc theo đuổi âm nhạc, Styles còn mạo hiểm tham gia diễn xuất. Anh đã ra mắt trong bộ phim chiến tranh "Dunkirk" vào năm 2017, do Christopher Nolan đạo diễn. Màn trình diễn của anh đã được đón nhận nồng nhiệt.