Đấu giá tranh Lưu Công Nhân và các họa sĩ để xây nhà cho người nghèo Quảng Nam

Ngày 1/9 tới đây, quỹ "Gieo nhà gặt nhà" khai mạc triển lãm tranh online dành cho công chúng yêu nghệ thuật tại Việt Nam. Triển lãm lấy tên "Xuôi dòng sông Thu" vì dòng Thu Bồnl à một trong những lưu vực sông nội địa lớn nhất Việt Nam. Sông này bắt nguồn từ núi thiêng Ngọc Linh (huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) chảy ra biển tại Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam.

Mê Kông của họa sĩ Lê Triều Điển.

Bộ sưu tập tranh được giám tuyển bởi nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi và nhà nghiên cứu mỹ thuật Lý Đợi. Với số lượng tranh khá đa dạng về vật liệu và phong cách từ ấn tượng, hiện thực, biểu hiện cho đến tân biểu hiện, trừu tượng…



Chương trình có rất nhiều bức tranh phù hợp, với mức đóng góp từ 50% đến 100% giá bán cho từng tác phẩm, tùy quyết định của mỗi họa sĩ/nhà sưu tập.

Tĩnh vật của Lê Tường.

Ban tổ chức đã nhận được tranh đóng góp từ những họa sĩ nổi tiếng như: Lưu Công Nhân (1929-2007), Lê Triều Điển, Mường Mán (nhà văn), Bùi Tiến Tuấn, Trần Vĩnh Thịnh, Võ Thành Thân (Thân Võ), Trần Nhật Thăng, Nguyễn Mạnh Hùng (Hùng Rô), Đặng Hiệp, Doãn Hoàng Lâm, Phan Niệm, Lê Tường, Tào Linh, Hồ Hưng, Đặng Thị Thu An (An Đặng), Nguyễn Đức Huy (Huy Vespa), Nguyễn Lương Sáng, Đinh Ngọc Thắng, Vũ Thái Bình, Phạm Xuân Trung, Nguyễn An…

Triển lãm được tuyển lựa công phu nhằm mang đến cho công chúng yêu nghệ thuật một triển lãm tranh trực tuyến mãn nhãn, đồng thời bán tranh gây quỹ giúp người nghèo tỉnh Quảng Nam xây nhà.

Tranh "Chân dung thiếu nữ" của Lưu Công Nhân.

Các giám tuyển đã tuyển chọn được hơn 150 tác phẩm từ 100 họa sĩ khắp cả nước. Mục tiêu của triển lãm là huy động, trưng bày tranh online và bán tranh gây quỹ 700 triệu đồng để hỗ trợ người nghèo xây 14 căn nhà tiếp theo cho người nghèo tại Quảng Nam. Hoàn thành kế hoạch cùng người dân xây 20 căn nhà trong năm 2020.

Chương trình có sự tham gia hỗ trợ trưng bày online của các nhóm facebook All About Art and Artist (5A) và Vietnam Art Space với hơn 100.000 thành viên là họa sĩ và nhà sưu tập ở khắp nơi.

Tại đây có bức tranh "Chân dung thiếu nữ" của cố họa sĩ Lưu Công Nhân do người nhà cung cấp. Bức tranh này được ông vẽ vào năm 1972 bằng màu sáp trên giấy.

Xuân vô tận của Trần Vĩnh Thịnh.

Theo nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi, phần tuyển chọn tranh triển lãm khá kỹ để mang đến cho người xem và nhà sưu tập một phòng tranh chất lượng. Giá khởi điểm bức tranh của Lưu Công Nhân cũng ở mức khó ngờ để mọi người có hứng thú tham gia đấu giá. Cũng có những bức tranh chưa qua tuyển chọn song họa sĩ bán được giá nên họ cũng trích một nửa số tiền bán tranh để ủng hộ cho quỹ như lời hứa ban đầu.

Tranh trưng bày online dưới dạng vựng tập và trưng bày qua facebook để công chúng yêu nghệ thuật thưởng lãm. Tranh được niêm yết giá bán với mức ủng hộ của họa sĩ/nhà sưu tập tặng cho quỹ "Gieo nhà gặt" nhà từ 50% trở lên. Thông tin về triển lãm được cập nhật tại facebook: ngotranvublog và gieonhagatnha. Trang web của chương trình là: www.gieonhagatnha.org.

Trăng khuyết của Mường Mán.

Quỹ "Gieo nhà gặt nhà" thành lập từ 2018 từ ý tưởng của họa sĩ Ngô Trần Vũ và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều mạnh thường quân. Qua 3 năm hoạt động, quỹ đã giải ngân 26 căn nhà với trị giá hỗ trợ bình quân 50 triệu đồng/1 căn. Người thụ hưởng là người nghèo vùng miền núi tại Quảng Nam và các vùng quê nghèo miền Trung.



Năm 2020, quỹ "Gieo nhà gặt nhà" đã giải ngân được 6 căn nhà trị giá 300 triệu đồng và sẽ tiếp tục vận động xây thêm 14 căn nhà để đạt mục tiêu hỗ trợ 1 tỷ đồng cho người nghèo Quảng Nam và miền Trung xây nhà. Triển lãm và bán tranh dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 30/9.