Đậu phụ - món ăn dung dị, giá rẻ nhưng chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khoẻ. Ảnh: Unsplash

Đậu phụ có nguồn gốc từ đậu nành. Nó được làm bằng cách làm đông sữa đậu nành tươi, ép thành một khối rắn và sau đó làm lạnh.



Đậu phụ có hai loại là đậu phụ thường và đậu phụ non. Đậu phụ thường sẽ hơi cứng và có thể giữ được hình dạng tốt hơn khi nấu. Vậy nên loại đậu phụ này phù hợp với các món chiên xào.

Đậu phụ non mềm hơn và dễ bị vỡ nên phù hợp hơn với các món canh và hầm.

Giá trị dinh dưỡng của đậu phụ

Một khối đậu phụ khoảng 122g chứa:

177 calo, 2mg kẽm

3,35mg sắt

178mg kali

65mg magiê

421mg canxi

15,57g protein

282mg phốt pho

12,19g chất béo

5,36g carbohydrate

27mcg (microgam) folate, DFE

Đậu phụ cũng cung cấp một lượng nhỏ thiamin, riboflavin, niacin, vitamin B6, choline, mangan và selen. Ngoài ra, đậu phụ cũng là một nguồn protein hoàn chỉnh nên có thể cung cấp tất cả các axit amin thiết yếu trong chế độ ăn uống.

Hơn nữa, đậu phụ cũng cung cấp nhiều chất béo không bão hòa đa lành mạnh, đặc biệt là axit alpha-linolenic omega-3.

Theo Bbcgoodfood, dưới đây là 5 lợi ích "hàng đầu" của đậu phụ, giúp bạn sống khoẻ mỗi ngày.

Nguồn chất chống oxy hóa bảo vệ

Đậu phụ chứa các hợp chất tự nhiên được gọi là isoflavone - đây là những chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm thiểu những tác nhân gây hại do stress oxy hóa do các phân tử gọi là gốc tự do gây ra.

Chính căng thẳng oxy hóa này có liên quan đến cả quá trình lão hóa và khởi phát một số bệnh mãn tính. Đậu nành đặc biệt giàu isoflavone và cung cấp các hợp chất thực vật hoạt động khác, chẳng hạn như saponin.

Có thể làm giảm các triệu chứng tiền mãn kinh

Chất Isoflavone cũng thường được mô tả là phyto-oestrogen có trong đậu phụ hoạt động như một hormone estrogen trong cơ thể và một số phụ nữ thấy nó có tác dụng với các triệu chứng tiền mãn kinh như tâm trạng kém và bốc hỏa.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Thường xuyên ăn thực phẩm giàu isoflavone, như đậu phụ, có liên quan đến việc giảm mức cholesterol "xấu".

Thường xuyên tiêu thụ đậu phụ có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Bởi đậu phụ là một nguồn giàu chất phytochemical cũng như chất xơ.

Nguồn protein thực vật "hoàn hảo"

Đậu phụ là một nguồn protein thực vật hữu ích, cung cấp tất cả 9 axit amin thiết yếu cần thiết cho sự tăng trưởng, cũng như các chức năng như miễn dịch.

Một số nghiên cứu cho thấy nó thậm chí protein thực vật có trong đậu phụ có thể tương đương với protein động vật.

Hỗ trợ quản lý lượng đường trong máu

Một nghiên cứu về phụ nữ sau mãn kinh tiêu thụ 100mg isoflavone đậu phụ mỗi ngày, đã cho thấy lượng đường trong máu lúc đói của họ giảm 15% và lượng insulin giảm 23%.

Tương tự, những phụ nữ sau mãn kinh bị tiểu đường bổ sung protein từ đậu phụ cô lập đã giảm mức insulin lúc đói, kháng insulin và cải thiện việc quản lý cholesterol.

Đậu phụ có an toàn cho mọi người không?

Đậu phụ thường được công nhận là an toàn đối với hầu hết mọi người, trừ khi bạn bị dị ứng với đậu phụ, khi đó bạn nên tránh ăn đậu phụ.

Đậu nành cũng được coi là goitrogenic, có nghĩa là chúng cản trở hoạt động của tuyến giáp. Mặc dù trên thực tế, tác dụng này có thể là tối thiểu, nhưng nếu bạn gặp vấn đề về sức khoẻ tuyến giáp, bạn nên giảm thiểu lượng tiêu thụ đậu phụ của mình.

Có thể chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nhau như salad đậu phụ, canh đậu non, đậu phụ sốt cà chua, đậu phụ nhồi thịt rán ... Ảnh: Unsplash

Đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành khác có chứa oxalat; những người có tiền sử sỏi thận canxi oxalat nên tránh tiêu thụ quá nhiều các sản phẩm đậu nành.

Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy rằng các sản phẩm đậu nành có chứa một số oxalat và một lượng phytat vừa phải thực sự có thể có lợi cho bệnh nhân sỏi thận.

Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu đã kết luận rằng isoflavone trong đậu phụ không ảnh hưởng xấu đến tuyến giáp, vú hoặc tử cung ở phụ nữ sau mãn kinh.