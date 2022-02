Đầu tư chứng khoán: Lựa chọn cổ phiếu nhóm ngành nào?

Mặc dù đã cải thiện trong những ngày gần đây, song VN-Index vẫn "lình xình" quanh mốc 1.500 điểm trong khi thanh khoản còn khá yếu. Cụ thể, mức thanh khoản bình quân cả ba sàn HOSE, HNX và UPCOM chỉ tương đương mức bình quân cả năm 2021 và bằng khoảng 80% so với bình quân của thời kỳ đỉnh cao là quý IV/2021.

Thanh khoản giảm trong trong bối cảnh số tài khoản mở mới tăng mạnh với số dư tiền gửi trên thị trường của nhà đầu tư ở mức cao và dòng tiền cho vay margin tăng mạnh từ 150 nghìn tỷ đồng tại 30/9/2021 lên 175 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2021. Tâm lý chung là nhà đầu tư vẫn đang ngóng chờ những yếu tố xúc tác để có thể "giải ngân" trong thời gian tới.

Toàn cành tọa đàm thường niên FiinGroup Invest Summit với chủ đề "Triển vọng đầu tư năm 2022". (Ảnh: BTC)

3 nhóm yếu tố chính tác động tới thị trường cổ phiếu

Đánh giá triển vọng thị trường cả năm 2022, chia sẻ tại tọa đàm thường niên FiinGroup Invest Summit với chủ đề "Triển vọng đầu tư năm 2022" diễn ra chiều 25/2, bà Lê Hồng Vân - Trưởng nhóm phân tích dữ liệu, Khối dịch vụ Thông tin Tài chính, FiinGroup thị trường cổ phiếu năm nay sẽ chịu tác động bởi 3 nhóm yếu tố chính bao gồm: Nhóm các yếu tố bên ngoài (môi trường kinh tế vĩ mô như lãi suất, lạm phát, v.v.); triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp; và mặt bằng định giá của thị trường đang ở đâu so với triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp.

"Các yếu tố này không chỉ ảnh hưởng tới thị trường cổ phiếu trong năm 2022 mà cả những năm tiếp theo. Trong đó, tôi cho rằng nhóm yếu tố về triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp là đáng lưu ý nhất", bà Vân nêu quan điểm.

Bà Lê Hồng Vân - Trưởng nhóm phân tích dữ liệu, Khối dịch vụ Thông tin Tài chính, FiinGroup chia sẻ về triển vọng thị trường chứng khoán năm 2022. (Ảnh: BTC)

Phân tích riêng về tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận, theo chuyên gia đến từ FiinGroup, điểm tích cực là lợi nhuận doanh nghiệp dự kiến vẫn sẽ tăng trưởng tốt năm 2022, nhất là các nhóm ngành đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong hai năm qua.

Số liệu kế hoạch và dự báo cập nhật của giới phân tích được FiinGroup tổng hợp cho các doanh nghiệp lớn chiếm 58% tổng vốn hóa toàn thị trường cho thấy mức tăng trưởng kế hoạch được kỳ vọng ở mức khoảng 20%. Số liệu này sẽ cần được cập nhật và đánh giá lại sau khi các doanh nghiệp thông qua tại đại hội cổ đông trong hai tháng tới. Tuy nhiên, theo quan sát của FiinGroup thì con số dự báo cập nhật sẽ tăng do nhiều doanh nghiệp lập kế hoạch ban đầu thường thấp hơn số liệu thực tế, nhất là các doanh nghiệp có sở hữu nhà nước.

Những nhóm ngành hấp dẫn trên thị trường chứng khoán 2022

Trả lời câu hỏi lựa chọn cổ phiếu nhóm ngành nào trong năm 2022, Trưởng nhóm phân tích dữ liệu, Khối dịch vụ Thông tin Tài chính, FiinGroup đã đưa ra một số đánh giá về ngành gắn với ba chủ đề đầu tư đáng quan tâm trong năm nay.

Thứ nhất, đầu tư vào cổ phiếu của nhóm ngành giúp tránh rủi ro lạm phát.

Lạm phát dự kiến sẽ nhích dần lên trong năm 2022 do độ trễ về hấp thụ tăng giá nguyên liệu đầu vào nhập khẩu. Với chủ đề này, Điện và Dược phẩm là hai nhóm ngành mà chuyên gia của FiinGroup gợi ý cho năm 2022. Ngoài lý do tính chất "phòng thủ" của nhóm cổ phiếu Điện và Dược phẩm, lý do khác khiến cho cổ phiếu của 2 nhóm ngành này hấp dẫn đó là triển vọng lợi nhuận 2022 tích cực nhờ câu chuyện hồi phục về cầu sau giãn cách xã hội vì Covid-19.

Đặc biệt, riêng với ngành Dược phẩm, một số doanh nghiệp có nhà máy mới sắp đi vào hoạt động nên tăng trưởng cao của ngành có thể kéo dài sang năm 2023. Về dự báo năm 2022, số liệu của FiinGroup cho thấy tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của ngành được dự báo ở mức 35% năm 2022 trong khi tăng trưởng năm 2021 ở mức 8%. Chỉ số giá cổ phiếu ngành đã tăng khoảng 19% năm 2021.

Các nhóm ngành đáng quan tâm trên thị trường chứng khoán 2022. (Nguồn: FiinGroup)

Hai là, đầu tư vào cổ phiếu kỳ vọng từ hưởng lợi từ đầu tư công đang triển khai.

Theo đó, chuyên gia của FiinGroup đặt sự quan tâm cao đến các nhóm Ngân hàng, Bất động sản Nhà ở và Bất động sản Khu công nghiệp và Vật liệu Xây dựng. Trong đó, nhóm Ngân hàng được kỳ vọng sẽ có tăng trưởng lợi nhuận tốt các yếu tố đã nêu trên. Với nhóm Vật liệu Xây dựng, giãn cách xã hội và chi phí vận chuyển tăng cao đã tác động đến doanh thu cũng như biên lợi nhuận của nhóm này trong năm vừa qua, và lợi nhuận dự kiến đổi chiều từ suy giảm mạnh năm 2021 sang tăng trưởng cao vào năm 2022.

Ba là, đầu tư cổ phiếu của nhóm ngành hưởng lợi từ cầu hồi phục sau Covid-19. Các ngành đáng chú ý bao gồm Bán lẻ, Hàng Cá nhân, Thủy sản.

"Với bán lẻ, triển vọng tăng trưởng 2022 sẽ rất phân hóa trong nội bộ ngành và cơ hội sẽ đến với những doanh nghiệp có lợi nhuận năm 2021 tăng thấp hơn so với trung bình ngành.

Hàng cá nhân là câu chuyện tăng trưởng trên nền suy giảm của năm 2021, trong khi Thủy sản dù tăng trưởng ghi nhận ở mức cao trong năm 2021 nhưng vẫn chưa về mức trước Covid-19.

Ngoài ra, chi phí vận chuyển hạ nhiệt và chi phí liên quan đến Covid-19 được cắt giảm mạnh sẽ là yếu tố giúp các doanh nghiệp trong ba nhóm ngành này cải thiện biên lợi nhuận trong năm 2022", bà Vân phân tích.