Ngày hội trải nghiệm công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt cho giới trẻ

Tối 5/10, tại sân vận động Đại học Bách Khoa Hà Nội, CTCP Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), báo Tiền Phong và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng tổ chức 'Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival' dành cho giới trẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày Thẻ Việt Nam 2024.

Ông Nguyễn Quang Minh, Tổng Giám đốc CTCP Thanh toán quốc gia Việt Nam - Napas – đơn vị đồng tổ chức - cho biết: “Trong hai ngày diễn ra sự kiện, giới trẻ sẽ được trải nghiệm các công nghệ thanh toán mới như Tap to phone, Smile to pay với các tính năng thanh toán đơn giản, nhanh chóng và an toàn. Chiếc điện thoại thông minh thay thế POS truyền thống, nhờ được tích hợp trở thành soft pos để thực hiện các giao dịch thanh toán chạm".

Đặc biệt, đối với Smile to pay, lãnh đạo Napas cho biết, giờ đây chỉ cần quét khuôn mặt mỉm cười của bạn trong 1 vài giây là việc thanh toán sẽ được hoàn tất. Các trải nghiệm này giúp các bạn trẻ cảm nhận rõ hơn về xu hướng phát triển của các phương thức thanh toán di động cũng như vai trò cần thiết của các phương tiện thanh toán điện tử góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt đối với xã hội số trong tương lai.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Đoàn Hồng Nhung, thành viên Ban điều hành, Giám đốc khối bán lẻ, ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank khẳng định, đối tượng chính của sự kiện là học sinh, sinh viên và các gia đình trẻ.

"Thông qua chuyển đổi số, các bạn trẻ đóng vai trò vô cùng quan trọng để cùng nhau chung tay xây dựng một Thành phố thông minh. Việc mở rộng hệ sinh thái thanh toán số với các phương thức thanh toán an toàn, tiện lợi góp phần rút ngắn thời gian thực hiện giao dịch, tạo sự thuận tiện cũng như cải thiện chất lượng cuộc sống hàng ngày của người dân, hướng đến phát triển bền vững", lãnh đạo Vietcombank cho biết.

Tại sự kiện, toàn bộ các gian hàng được thiết kế với màu sắc tươi sáng, ngôn ngữ trẻ trung, các sản phẩm phong phú, nổi bật được các bạn trẻ đặc biệt yêu thích như sách, trà sữa, cà phê, ẩm thực, mỹ phẩm, giầy dép… và nhiều sản phẩm của các đơn vị tham gia với giá hấp dẫn. Đặc biệt, lần đầu tiên thương hiệu Vinfast xuất hiện tại Ngày Thẻ Việt Nam 2024 - Sóng Festival với thông điệp về sống xanh, vì tương lai xanh.

Theo ban tổ chức, Sóng Festival hứa hẹn sẽ mang tới trải nghiệm tràn đầy hứng khởi giúp các bạn trẻ nhận thấy lợi ích thiết thực, sự gần gũi, tiện lợi của việc thanh toán bằng thẻ và thanh toán số, qua đó chuyển đổi thói quen chi tiêu tiền mặt sang các hình thức thanh toán thông minh.

Đồng thời, giúp các bạn trẻ cảm nhận rõ hơn về xu hướng phát triển của các phương thức thanh toán di động cũng như vai trò cần thiết của các phương tiện thanh toán điện tử góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, đặc biệt đối với xã hội Số trong tương lai.

Sinh viên tham gia trải nghiệm tại gian hàng Agribank.

Sự kiện này diễn ra trong 2 ngày (ngày 5 và 6/10, bắt đầu từ 8 giờ và bế mạc vào 17 giờ ngày 6/10 bao gồm các hoạt động chính như trải nghiệm công nghệ thanh toán không dùng tiền mặt tại 100% gian hàng; trình diễn công nghệ thanh toán thẻ ngân hàng hiện đại và tiên tiến nhất; gặp gỡ và giao lưu với các ban nhạc, ca sỹ trẻ Việt Nam được giới trẻ yêu thích như Phương Mỹ Chi, nhóm nhạc Dalab, rapper Phúc Du, Hà Myo, ca sĩ Ngô Lan Hương, Bùi Trường Linh… trong 5 khung giờ trong suốt 2 ngày diễn ra sự kiện.

Tại Ngày Thẻ Việt Nam 2024, khách tham dự được tiếp cận và trải nghiệm thực tế các phương thức thanh toán và công nghệ số đa dạng của ngân hàng, bao gồm quét mã QR, tap to phone, smile to pay… Ban tổ chức đã dành 10.000 phần quà tặng trị giá 50.000 đồng nạp tiền trực tiếp vào tài khoản khách tham dự. Khách hàng chỉ cần đăng ký thông tin qua website https://thevietnam.vn hoặc đăng ký trực tiếp tại Sóng Festival.