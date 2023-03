Đây là các quốc gia đã cấm TikTok

Ngày càng có nhiều quốc gia cấm một phần hoặc toàn bộ TikTok trong bối cảnh lo ngại về bảo mật dữ liệu, với lý do lo ngại rằng công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc có thể bị buộc phải cung cấp dữ liệu người dùng cho chính phủ Trung Quốc, hoặc bị áp lực phải khuếch đại hoặc ngăn chặn một số chủ đề nhất định dựa trên chính sách của Trung Quốc.

Tuần trước, Hoa Kỳ đã đe dọa ứng dụng này bằng lệnh cấm có thể xảy ra trên toàn quốc nếu chủ sở hữu Trung Quốc không bán cổ phần sở hữu của họ, nhưng TikTok cho biết việc buộc thay đổi quyền sở hữu sẽ không giải quyết được các lo ngại về an ninh quốc gia.

Ngày càng có nhiều quốc gia cấm một phần hoặc toàn bộ ứng dụng này do lo ngại về bảo mật. Ảnh: @AFP.

"Nếu bảo vệ an ninh quốc gia là mục tiêu, thì việc thoái vốn không giải quyết được vấn đề: Việc thay đổi quyền sở hữu sẽ không áp đặt bất kỳ hạn chế mới nào đối với luồng dữ liệu hoặc quyền truy cập", một phát ngôn viên của TikTok nói với Insider vào tuần trước. "Cách tốt nhất để giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia là bảo vệ dữ liệu và hệ thống của người dùng Hoa Kỳ minh bạch, có trụ sở tại Hoa Kỳ, với sự giám sát, kiểm tra và xác minh mạnh mẽ của bên thứ ba mà chúng tôi đang triển khai".

Dưới đây là danh sách các quốc gia có lệnh cấm một phần hoặc toàn bộ đối với TikTok:

1. Pháp

Pháp đã trở thành quốc gia mới nhất có hành động chống lại TikTok và các ứng dụng truyền thông xã hội, khi họ tuyên bố cấm cài đặt "các ứng dụng giải trí" này trên các thiết bị của chính phủ, với lý do lo ngại về bảo mật.

"Thật vậy, các ứng dụng giải trí không có mức độ an ninh mạng và bảo vệ đủ dữ liệu để triển khai trên thiết bị quản trị", Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi và Hành chính công của Pháp, Stanislas Guerini, nói với tờ Associated Press.

Tháp Eiffel ở Paris, Pháp. Hình ảnh: @Antoine Antoniol/Getty.

Bộ này còn cho rằng lệnh cấm không chỉ bao gồm TikTok, mà còn mở rộng sang các phương tiện truyền thông xã hội khác bao gồm Twitter và Instagram, cũng như các trò chơi điện tử như Candy Crush và các ứng dụng hẹn hò. Lệnh cấm sẽ có các ngoại lệ theo yêu cầu nếu nhân viên chính phủ cần sử dụng một trong các ứng dụng vì lý do nghề nghiệp, như chính Guerini đã thông báo quyết định trên Twitter.

2. Hoa Kỳ

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã ủng hộ các dự luật được giới thiệu tại Quốc hội sẽ trao cho Biden quyền hạn lớn hơn trong việc cấm các ứng dụng như TikTok.

Một dự luật cấm ứng dụng này trên tất cả các thiết bị do chính phủ phát hành đã được Thượng viện thông qua vào tháng 12/2022, và hơn hai chục tiểu bang của Hoa Kỳ bao gồm Ohio và New Jersey đã cấm ứng dụng này trên các thiết bị của chính phủ tiểu bang. Một số trường đại học cũng cấm sử dụng ứng dụng này trên các mạng không dây trong khuôn viên trường.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã ủng hộ các dự luật được giới thiệu tại Quốc hội sẽ trao cho Biden quyền hạn lớn hơn trong việc cấm các ứng dụng như TikTok. Ảnh: @AFP.

Vài năm trước, Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần đe dọa cấm ứng dụng này, nhưng điều đó chưa bao giờ được tòa án duy trì và các lệnh hành pháp chống lại TikTok và các ứng dụng khác đã bị Biden thu hồi trong những tháng đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông.

3. Hà Lan

Chính phủ Hà Lan cho biết trong một tuyên bố gần đây rằng, các nhân viên chính phủ "ngay lập tức được khuyên không nên" có các ứng dụng như TikTok trên các thiết bị làm việc.

Mặc dù TikTok không được nêu tên trực tiếp, nhưng tuyên bố cho biết có nguy cơ gián điệp gia tăng khi sử dụng các ứng dụng từ các quốc gia có "chương trình tấn công mạng chống lại Hà Lan hoặc cố tình xâm phạm vào lợi ích của Hà Lan".

"Các câu hỏi gần đây của quốc hội và sự phát triển quốc tế đã khiến chúng tôi phải đưa ra đánh giá cẩn thận, đi xa hơn là tư vấn chống lại một ứng dụng", Bộ trưởng Bộ Kỹ thuật số Alexandra van Huffelen cho biết.

Chính phủ cho biết họ đang hướng tới một hệ thống mà chỉ những ứng dụng được phê duyệt trước mới có thể được cài đặt trên các thiết bị của chính phủ.

4. New Zealand

New Zealand là quốc gia mới nhất công bố lệnh cấm vì các quan chức đã cấm cài đặt TikTok trên điện thoại của chính phủ vào tuần trước, theo The Associated Press. Tuy nhiên, lệnh cấm của New Zealand có phạm vi nhỏ hơn so với lệnh cấm của các quốc gia khác, vì nó sẽ chỉ ảnh hưởng đến khoảng 500 thiết bị.

Ứng dụng này sẽ bị xóa khỏi tất cả các thiết bị được kết nối với mạng không dây của quốc hội và các quan chức cho biết họ đưa ra quyết định dựa trên lời khuyên từ các chuyên gia an ninh mạng của đất nước. Lệnh cấm được cho là sẽ có hiệu lực vào cuối tháng 3 trở đi.

"Quyết định này được đưa ra dựa trên phân tích của các chuyên gia của chúng tôi và sau cuộc thảo luận với các đồng nghiệp của chúng tôi trong chính phủ và quốc tế", Giám đốc điều hành Dịch vụ Nghị viện Rafael Gonzalez-Montero cho biết. "Dựa trên thông tin này, dịch vụ đã xác định rằng những rủi ro là không thể chấp nhận được trong môi trường nghị viện New Zealand hiện tại".

5. Ấn Độ

Ấn Độ đã có lệnh cấm trong nhiều năm, ban đầu được đưa ra vào năm 2020 và có hiệu lực vĩnh viễn vào tháng 1 năm 2021, Insider đã đưa tin trước đó.

Lệnh cấm được đưa ra sau tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc dẫn đến cái chết của 20 binh sĩ Ấn Độ vào tháng 6 năm 2020 trên dãy Himalaya. Ấn Độ đã cấm hàng chục ứng dụng do Trung Quốc sở hữu, bao gồm cả TikTok, trong vài tuần sau vụ việc xảy ra.

Ấn Độ đã có lệnh cấm trong nhiều năm, ban đầu được đưa ra vào năm 2020 và có hiệu lực vĩnh viễn vào tháng 1 năm 2021, Insider đã đưa tin trước đó. Ảnh: @AFP.

Vào thời điểm đó, Forbes ước tính rằng lệnh cấm có thể khiến TikTok tiêu tốn khoảng 6 tỷ USD nếu nó vĩnh viễn mất quyền truy cập vào người dân Ấn Độ. Các nhà phân tích đã nói với Grace Kay của Insider rằng, lệnh cấm của Hoa Kỳ có thể sẽ có tác động tương tự như ở Ấn Độ và các đối thủ cạnh tranh như Snapchat, Instagram và YouTube sẽ thấy mức độ sử dụng tăng lên.

6. Vương quốc Anh

Chính phủ Anh cũng đã công bố lệnh cấm thiết bị của chính phủ đối với TikTok trong tuần này, với lý do lỗ hổng dữ liệu nhạy cảm của chính phủ trong bối cảnh các ứng dụng được xem xét rộng rãi hơn.

Oliver Dowden, một bộ trưởng cấp cao trong nội các cho biết: "Sự an toàn của thông tin nhạy cảm của chính phủ phải được đặt lên hàng đầu, vì vậy hôm nay chúng tôi sẽ cấm ứng dụng này trên các thiết bị của chính phủ; Việc sử dụng các ứng dụng trích xuất dữ liệu khác sẽ được xem xét."

Lệnh cấm được đưa ra chỉ vài tuần sau khi đại diện của công ty truyền thông xã hội gặp gỡ các quan chức châu Âu như một phần của sáng kiến có tên là "Project Clover" để giải quyết những lo ngại về bảo mật dữ liệu. TikTok cho biết họ đang xây dựng các trung tâm dữ liệu ở Ireland và Na Uy để cho phép dữ liệu của khoảng 150 triệu người dùng trong khu vực được lưu trữ nội bộ, Insider đã đưa tin trước đó.

7. Canada

Canada đã tham gia nhóm các nước cấm ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ vào cuối tháng trước, khi chính phủ Canada cho biết một đánh giá cho thấy nó có "mức độ rủi ro không thể chấp nhận được đối với quyền riêng tư và bảo mật", theo The Washington Post.

Thủ tướng Justin Trudeau nói với các phóng viên vào thời điểm đó rằng, Canada vẫn chưa biết liệu đây chỉ là bước đầu tiên hay bước cuối cùng mà nước này sẽ thực hiện để chống lại TikTok, Reuters đưa tin.

Ủy ban Tài chính Canada cho biết trong một tuyên bố rằng lệnh cấm chỉ ảnh hưởng đến các thiết bị của chính phủ, nhưng cơ quan này cũng khuyến khích người dân nên nhận thức được những lo ngại về bảo mật của chính phủ trước khi sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng khác trên thiết bị của họ.

8. Đài Loan

Đài Loan đã đưa ra lệnh cấm thiết bị của chính phủ vào tháng 12/2022 và đang xem xét lệnh cấm lớn hơn đối với ứng dụng này trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc về nền độc lập đã tuyên bố của họ, theo các báo cáo được The Washington Post trích dẫn.

Các quan chức ở Đài Loan đã đặt câu hỏi về tính hiệu quả của lệnh cấm hoàn toàn trên toàn quốc, vì người dùng có thể sử dụng công nghệ như Mạng riêng ảo hoặc VPN, thường được sử dụng để vượt qua các hạn chế về địa lý và che giấu hoạt động trực tuyến, tờ Thời báo Đài Loan đưa tin.

9. Liên minh châu Âu

Với nhiều cơ quan của EU viện dẫn những lo ngại về bảo mật, EU đã cấm cài đặt TikTok trên điện thoại của nhân viên vào tháng trước.

Giám đốc chính sách công và quan hệ chính phủ của TikTok nói với Reuters vào thời điểm đó rằng, họ không được hỏi ý kiến về mối quan ngại của EU hoặc lệnh cấm tiềm năng, đồng thời cho biết họ cảm thấy "thiếu quy trình hợp pháp" trong quyết định này. Một số quốc gia thành viên EU bao gồm Bỉ và Đan Mạch cũng cấm ứng dụng này trên điện thoại của chính phủ, tờ Washington Post đưa tin.

Với nhiều cơ quan của EU viện dẫn những lo ngại về bảo mật, EU đã cấm cài đặt TikTok trên điện thoại của nhân viên vào tháng trước. Ảnh: @AFP.

10. Úc

Một số cơ quan chính phủ riêng lẻ ở Úc đã cấm cài đặt TikTok trên thiết bị của các quan chức, nhưng không có lệnh cấm nào lớn hơn được ban hành.

Các quan chức Úc đã từ chối nói với Sydney Morning Herald vào tháng trước về lý do đằng sau lệnh cấm hoặc liệu lệnh cấm có ảnh hưởng đến một số cơ quan khác hay không, hay có mở rộng sang các ứng dụng truyền thông xã hội khác hay không.

Ứng dụng này đã bị cấm trên điện thoại thuộc các bộ Biến đổi Khí hậu, Năng lượng, Môi trường và Nước, Bộ Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Lâm nghiệp, cũng như các Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ, tờ Morning Herald đưa tin.

11. Áp-ga-ni-xtan

Taliban đã tuyên bố cấm hoàn toàn ứng dụng này, cùng với trò chơi điện tử nhiều người chơi PlayerUnknown Battlegrounds, thường được gọi là PUBG, vào năm ngoái để "ngăn chặn thế hệ trẻ bị lừa dối".

Wired đã báo cáo vào tháng trước rằng một số người sáng tạo TikTok và những người có ảnh hưởng trong nước đã thấy lượt xem của họ giảm xuống, nhưng sau đó tăng trở lại sau khi mọi người bắt đầu sử dụng VPN và các biện pháp khác để lách lệnh cấm.