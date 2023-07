Đây là hậu quả thảm khốc nếu Ukraine tấn công 'thùng thuốc súng' khổng lồ ở Crimea

Thủy thủ Nga tại Sevastopol, Crimea ngày 6/7/2023 (Ảnh: REUTERS)

Taras Berezovets, một nhà phân tích chính trị kiêm sĩ quan thuộc Lữ đoàn Ivan Bohun của Lực lượng Vũ trang Ukraine nhận định trong cuộc phỏng vấn hôm 16/7 với New Voice of Ukraine rằng, ngoài Hạm đội Biển Đen của Nga, có nhiều mục tiêu chiến lược tiềm năng gần và trong thành phố Sevastopol do Nga kiểm soát có thể bị Lực lượng Vũ trang Ukraine nhắm tới.

“Có rất nhiều cơ sở quân sự (của Nga) có thể trở thành mục tiêu. Điều này bao gồm vịnh Strelka, nơi có các tài sản quân sự của Hạm đội Biển Đen của Nga", ông Berezovets nhấn mạnh.

Theo ông Berezovets, một phần đáng kể các tàu chiến của Hạm đội Biển Đen hoặc đang ở trên biển - nằm ngoài tầm bắn của tên lửa chống hạm Ukraine hoặc đã được chuyển đến lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Nga vẫn duy trì một số tài sản quân sự đã lỗi thời ở bên trong vịnh Strelka.

Hơn nữa, ông Berezovets đề cập rằng Sevastopol còn có các hệ thống phòng không mạnh nhất ở Crimea, phục vụ cho việc bảo vệ Hạm đội Biển Đen.

“Sevastopol còn có một số lượng đáng kể các cơ sở phục vụ Hạm đội Biển Đen. Về cơ bản, đây là những kho đạn dược mà Nga không thể sơ tán. Ngoài ra còn có nhiều căn cứ hỗ trợ, nơi cất giữ đạn dược và các sản phẩm dầu mỏ", vị chuyên gia kiêm sĩ quan quân sự Ukraine nói thêm.

Berezovets cho biết, ông tin rằng một vụ nổ đơn lẻ trong thành phố có thể gây ra thiệt hại đáng kể, đặc biệt là cho dân thường.

Tuy nhiên, vị chuyên gia quân sự Ukraine nhanh chóng nhấn mạnh rằng, trách nhiệm về việc này thuộc về Nga.

"Sevastopol có thể được mô tả như một thùng thuốc súng khổng lồ ở Crimea. Và một cuộc tấn công nghiêm trọng vào thành phố có thể gây ra một vụ nổ lớn dễ dàng tàn phá một nửa thành phố", ông Berezovets nhấn mạnh.

“Việc đặt các kho đạn dược quân sự trong một khu vực dân sự thì trách nhiệm thuộc về chính quyền Nga. Họ là những người sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho bất kỳ hậu quả nào", ông Berezovets tuyên bố.

Tại Sevastopol do Nga kiểm soát, hai vụ nổ đã được báo cáo vào sáng ngày 16/7. Chính quyền Nga cho rằng thành phố đã bị tấn công bởi 9 phương tiện bay không người lái các loại, trong đó có hai máy bay không người lái dưới nước. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định rằng tất cả các máy bay không người lái đã bị “loại bỏ”.

Trong khi đó, ngày 17/7, giới chức Nga cáo buộc tình báo Ukraine tấn công gây hư hại cầu nối bán đảo Crimea với lục địa Nga khiến hai người chết nhưng Kiev bác bỏ.

"Hai xuồng không người lái Ukraine đã tập kích cầu Crimea lúc 3h05 ngày 17/7. Vụ tấn công khủng bố gây hư hại một phần tuyến đường bộ, khiến hai người thiệt mạng và một trẻ em bị thương", Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga ra thông cáo cho hay.

Ủy ban Điều tra Nga tuyên bố, tình báo Ukraine đứng sau vụ tấn công và thông báo mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sự việc có sự giúp sức của tình báo cùng giới chính trị tại Mỹ và Anh.

"Những kẻ khủng bố ở Kiev đã tiến hành tội ác mới, đó là tấn công cầu Crimea. Họ biết rõ phần đường bộ của cầu hoàn toàn là cơ sở hạ tầng dân sự", Chủ tịch Nghị viện Crimea Vladimir Konstantinov cáo buộc.

Quan chức Crimea nhấn mạnh bán đảo vẫn nối với đất liền Nga thông qua hành lang trên bộ ở phía bắc và có các tuyến phà đang hoạt động, khiến khu vực này không bị cô lập hoàn toàn với phần còn lại của đất nước.

Về phần mình, các quan chức Ukraine đã bác bỏ cáo buộc tấn công cầu Crimea và cho rằng đây là động thái gây hấn của Nga.

"Việc tổ chức những hành động khiêu khích như vậy là cách giải quyết vấn đề thường thấy của chính quyền Crimea và quốc gia thù địch", phát ngôn viên Bộ tư lệnh miền nam quân đội Ukraine Natalia Humeniuk tuyên bố.

Ông Andriy Yusov, phát ngôn viên Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, dẫn lời lãnh đạo cơ quan này cho rằng "cây cầu là cấu trúc thừa thãi và vô dụng".