Đây là nước bí mật cung cấp thông tin tình báo giúp Mỹ diệt trùm khủng bố IS

Cơ quan Tình báo Quốc gia Iraq đã cung cấp thông tin "chính xác" cho liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu, dẫn đến cuộc đột kích thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi ở Syria, theo Middleeastmonitor.