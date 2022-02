Sốc với hình ảnh kinh hoàng bên trong 'hang ổ' của thủ lĩnh IS mới bị Mỹ tiêu diệt

Thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng al-Qurashi, tên thật là Amir Mohammed Said Abd al-Rahman al-Mawla, đã tiếp quản quyền lực hai năm trước, khi người sáng lập Abu Bakr al-Baghdadi đánh bom tự sát trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ vào tháng 10/2019. Trong ảnh là căn nhà nơi al-Qurashi ẩn náu ở thị trấn Atmeh, Tây Bắc Syria. Căn nhà bị tan hoang sau cuộc đột kích của đặc nhiệm Mỹ ngày 3/2.

Sự tàn phá bên trong ngôi nhà của thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi sau cuộc đột kích. Al-Qurashi, thủ lĩnh IS có biệt danh "kẻ hủy diệt" và từng chủ trì nhiều vụ thảm sát đẫm máu.

Al-Quraishi được thừa kế chức thủ lĩnh IS vì hắn là kẻ rất thông minh, có khả năng suy tính chiến lược, theo Colin P. Clarke, nhà phân tích chống khủng bố tại Soufan Group, công ty tư vấn an ninh ở New York, Mỹ

Cư dân Atmeh, thị trấn thuộc tỉnh Idlib giáp Thổ Nhĩ Kỳ đã nghe thấy tiếng súng từ trực thăng của Mỹ kéo dài hai tiếng trước khi đặc nhiệm Mỹ ập vào nhà al-Qurashi.

Người dân xung quanh và ngay cả chủ nhà của al-Qurashi là Mohamed al-Sheikh đã vô cùng bất ngờ bởi luôn nghĩ rằng người thuê nhà là một tài xế.

Căn hộ của al-Qurashi là căn phòng bày biện đơn sơ, chỉ có đệm, chăn, quần áo sặc sỡ và đồ chơi trẻ con. Sau khi thủ lĩnh IS kích hoạt đai bom tự sát, khói đen bốc lên cuồn cuộn từ tầng một, sân thượng bị sập một phần.

Mohamed cho biết al-Qurashi thuê nhà khoảng một năm trước. "Ông ta đã sống ở đây 11 tháng. Tôi không phát hiện điều gì bất thường", Mohamed nói.

Lần gần đây nhất Mohamed nhìn thấy al-Qurashi là khi ông ta hái ô liu gần nhà. Ông ta mang cà phê ra mời Mohamed và hai người ngồi xuống tán gẫu. "Ông ấy có vẻ là người dễ chịu, ga lăng, vui vẻ", Mohamed nói, cho hay al-Qurashi luôn mặc quần tây, áo sơ mi, áo vest và khăn trùm đầu.

Al-Qurashi đã tạo vỏ bọc hoàn hảo ở Atmeh. Giờ đây, khi danh tính của y bị bại lộ, chủ nhà vô cùng tức giận vì y làm hư hỏng ngôi nhà.

Tòa nhà 3 tầng đã bị phá hủy.

Quần áo, đồ đạc ngổn ngang.

Máu bắn tung tóe trên tường và dưới sàn gạch.

Không có đồ vật gì giá trị trong nhà của thủ lĩnh IS

Vết ám khói trên tường sau vụ cháy.





Búp bê đồ chơi lăn lóc trên sàn

Vết máu ở khắp sàn