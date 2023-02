Đây là thác nước nổi tiếng Tuyên Quang, dài 4.000m, 15 tầng lớn còn tầng nhỏ không tính Đây là thác nước nổi tiếng Tuyên Quang, dài 4.000m, 15 tầng lớn còn tầng nhỏ không tính, nước đổ quanh năm

Nặm Me là một con thác lớn và nổi tiếng so với các con thác khác tại Tuyên Quang. Thác Nặm Me có chiều dài khoảng 4.000m và cao trên 200m so với mặt nước biển với 15 tầng thác lớn, xen giữa các tầng thác nhỏ lưu lượng nước khá đều quanh năm.

