Giá nhung hươu giảm nhưng vẫn mang lại nguồn thu lớn

Những ngày này, tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An đang vào vụ thu hoạch nhung hươu. Xã Quỳnh Vinh là địa phương có tổng đàn hươu, nai lớn nhất tỉnh Nghệ An. Nhung hươu được cắt đến đâu, thương lái tới tận chuồng trại để thu mua. Mỗi năm, người dân nơi đây thu về hàng tỷ đồng nhờ bán nhung hươu, nhung nai, hươu giống.



Xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An là địa phương có tổng đàn hươu, nai với hơn 1.400 con. Nhờ nuôi hươu, nai nhiều gia đình nơi đây có kinh tế khá giả, giàu có. Thực hiện: Thắng Tình

Hiện tại giá nhung hươu đang giao động ở mức 9,5 – 11 triệu đồng/kg, tùy theo chất lượng nhung hươu. Giá hươu đực giống ở mức 25 triệu đồng/con. So với năm trước giá nhung hươu có giảm hơn. Theo một số thương lái chuyên thu mua nhung hươu, giá nhung hươu giảm là do đây là mặt hàng chăm sóc sức khỏe, giá thành cao nên có đối tượng khách hàng nhất định. Kinh tế khó khăn kéo theo thị trường tiêu thụ nhung hươu giảm sút vì thế nên giá giảm hơn.

Hiện tại, thương lái đang thu mua nhung hươu tại địa bàn xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An với giá giao động từ 9,5 - 11 triệu đồng/kg. Ảnh: Thắng Tình

"Nếu so sánh với năm 2022, thì giá nhung hươu năm nay giảm. Nhưng nếu so sánh với các năm trước thì giá đang ngang bằng. Nhung hươu ở xã Quỳnh Vinh chất lượng tốt, được khách hàng rất ưa chuộng, vì người dân ngoài cho hươu ăn các loại thức ăn thông thường còn bổ sung thêm một số loại lá rừng", anh Trung một thương lái chuyên thu mua nhung hươu, nai trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, Nghệ An chia sẻ.

Gia đình ông Lê Trần Tráng ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai có đàn hươu, nai khoảng 50 con. Dự kiến năm nay ông sẽ thu về khoảng 400 triệu đồng từ tiền bán nhung hươu, hươu giống. Ảnh: Thắng Tình

Ông Lê Trần Tráng (SN 1958, trú tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) có đàn hươu, nai khoảng 50 con. Hiện tại, ông Tráng có khoảng 20 con hươu đã cho lộc, và 20 con hươu sinh sản, dự kiến năm nay gia đình ông sẽ thu về khoảng 400 triệu đồng từ tiền bán nhung hươu và hươu giống.

"Tôi nuôi hươu, nai cũng đã hàng chục năm qua, phát triển đàn hươu dần qua các năm. Bây giờ, đàn hươu, chuồng trại cũng đã ổn định. Sẵn có cỏ, hái thêm lá cây nên tiết kiệm được chi phí về thức ăn. Nuôi hươu cũng không quá tốn công chăm sóc vì con hươu ít dịch bệnh, chỉ cần đầu tư một lần thì có thể cho thu hoạch lâu dài. Vòng đời của mỗi con hươu khoảng 20 năm", ông Lê Trần Tráng chia sẻ.

Ông Lê Trần Tráng đã gắn bó với nghề nuôi hươu, nai nhiều năm nay. Hiện tại tuổi đã cao ông chia bớt đàn hươu, nai cho các con chăm sóc. Ảnh: Thắng Tình

Hiện tại tuổi đã cao, ông Tráng chia bớt đàn hươu, nai của mình cho các con để chăm sóc. Thu nhập từ đàn hươu, nai giúp gia đình ông có của ăn, của để, cơ ngơi khang trang. Hệ thống chuồng trại của gia đình ông được xây dựng bài bản, dưới tán cây lớn để mát vào mùa hè, tránh gió vào mùa đông. Mỗi con hươu đực được chia phòng nuôi nhốt riêng.

Ngoài nuôi hươu lấy nhung, ông Tráng còn nuôi hươu sinh sản, cung cấp con giống cho nhiều gia đình trên địa bàn. Ảnh: Thắng Tình

Trong chuồng của ông Tráng, có những con hươu đang cho lộc chuẩn bị được cắt. Một số con hươu của gia đình ông Tráng cho nhung rất tốt, có năm ra đến 2 lần, mỗi lần hơn 1kg lộc. Chính vì có hươu bố mẹ tốt, nên hươu giống của gia đình ông Tráng được nhiều người tìm về mua. Ông Tráng cũng để lại một số hươu con để nuôi nhằm thay thế cho các con hươu đã già trong đàn, đảm bảo số lượng.

Nhờ nuôi hươu nhiều gia đình có kinh tế khá giả, giàu có



Trang trại nuôi hươu của gia đình ông Lê Thạc Thủy ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An được đầu tư hiện đại. Ảnh: Thắng Tình

Ông Lê Thạc Thủy (trú tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai) có trang trại nằm biệt lập với khu dân cư, ông cũng là người có đàn hươu lớn nhất trên địa bàn xã. Gắn bó, trải qua nhiều thăng trầm với nghề nuôi hươu, ông Thủy cho biết: Có thời điểm giá hươu xuống thấp kỷ lục, hươu cái chỉ bán hơn 1 triệu đồng, chủ yếu để làm thịt. Mặc dù vậy, ông vẫn kiên trì bám lấy nghề, gắn bó với con hươu.

Chuồng trại của ông Thụy được thiết kế rộng rãi, có nơi cho đàn hươu vận động. Ảnh: Thắng Tình

Giờ đây, ông Thụy có riêng cho mình một trang trại chăn nuôi hươu với hệ thống chuồng trại hiện đại. Mỗi chuồng nuôi hươu đều có không gian riêng và chung, để cho con hươu vận động. Bên cạnh đó, ông Thủy còn quy hoạch khu vực trồng cỏ, chuối đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn hươu của mình.

Ông Thủy quy hoạch vùng trồng cỏ đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn hươu. Ảnh: Thắng Tình

Ông Vũ Lê Hùng – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết: "Nghề nuôi hươu, nai lấy nhung đã có hàng chục năm nay tại xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Đến nay, toàn xã Quỳnh Vinh có hơn 1.400 con hươu, nai. Trong đó có khoảng 20 hộ gia đình nuôi với số lượng trên 20 con. Nghề nuôi hươu, nai lấy nhung rất phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương, mang lại thu nhập ổn định cho bà con. Nhờ nuôi hươu, nai kinh tế của nhiều hộ gia đình phát triển, vươn lên làm giàu ngay trên chính quê hương".

Ngoài cho đàn hươu ăn cỏ, chuối, ông Thụy còn bổ sung thêm một số loại lá cây rừng, nhằm tăng thêm chất lượng nhung hươu. Ảnh: Thắng Tình